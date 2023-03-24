Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Поліція завела справу щодо представників УПЦ МП через пошкодження собору на Тернопільщині arrow

Поліція завела справу щодо представників УПЦ МП через пошкодження собору на Тернопільщині

24 березня 2023 13:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Миколаївський собор у Кремінці
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за фактами підробки документів та пошкодження об’єкта культурної спадщини – Миколаївського собору XVI-XVII століття у Кремінці, яким безоплатно користується релігійна громада "Парафія Святителя Миколая" Свято-Миколаївського собору УПЦ МП. 

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Читайте також:

Подробиці

За даними досудового розслідування, у травні-червні 2016 року представники релігійної громади самовільно, без будь-яких дозволів та погоджень, демонтували купол та конструкції Свято-Миколаївського собору у Кременці Тернопільської області, який є пам’яткою архітектури національного значення і є у державній власності. Також в умовах воєнного стану незаконно привласнили приміщення Свято-Миколаївського собору із келіями та підробили договір "Про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном, що є державною власністю".

За версією слідства, сім років тому церковники замінили автентичний купол із хрестом на тимчасовий купол, який до цього часу використовується на Миколаївському соборі. Натомість місцезнаходження купола, який розміщувався на соборі, невідоме.

Крім цього, ремонтні роботи у храмі відбувалися за відсутності науково-проектної документації з порушенням реставраційних норм і правил, що погоджуються центральними органами влади. Демонтаж купола та інших частин проведено з порушенням режимів використання зі змінами та доповненнями, без збереження його матеріальної автентичності, а також елементів обладнання, упорядкування та оздоби.

Окремо слідчий поліції, який направив клопотання до суду з проханням надати дозвіл про доступ до церкви, наголосив: 12 лютого 2013 року закінчилася дія договору про безоплатне користування Миколаївським собором з келіями XVI-XVIII століття. УПЦ МП продовжує користуватися спорудою. 

Своєю чергою Тернопільська єпархія УПЦ МП протестує, заявляючи, що адміністрація державного історико-архітектурного заповідника одноосібно ініціювала передачу пам’ятки архітектури національного значення. Такі дії, на думку представників УПЦ МП, порушують їхнє переважне право користуватися собором.

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:40 В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше

13:36 Українські ветеринари розповіли, яка допомога потрібна домашнім улюбленцям під час війни

Ексклюзив

13:35Психолог назвала помилку жінок, чоловіки яких на війні

Новина з фото

13:30 Скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію

13:30 У "рупора" кремля Пєскова виявилася величезна квартира біля Будинку уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 На українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків

13:22Тухель замість Нагельсманна: провал чи перемога у ЛЧ

13:10 Розбагатів на китайських товарах: на Одещині судитимуть митника

Новина з фото

13:07 Прокуратура розповіла про наслідки атаки росіян по Сумщині: фото руйнувань

13:05 Повістка прийшла поштою: як правильно діяти військовозобов'язаному

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з відео

12:10 "Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом

Новина з відео

11:58 Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:56 Співачка з окупованого Мелітополя зняла кліп на пісню "Парова машина"

Новина з відео

11:30 Зірка "Кварталу 95" зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка"

Новина з відео

11:30 Олена Зеленська запустила нову кампанію, присвячену ментальному здоров'ю: деталі

Новина з відео

11:29 Мінцифри контролюватиме якість інтернету в країні і каратиме за низьку швидкість

Новина з відео

11:08Тікають чи ні: Гуменюк розкрила плани росіян на Нову Каховку

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 12:58

В Одесі стане на один пам’ятник російському письменнику менше

None 24 Березень 13:38

Українські ветеринари розповіли, яка допомога потрібна домашнім улюбленцям під час війни

None 24 Березень 13:35

Психолог назвала помилку жінок, чоловіки яких на війні

None 24 Березень 13:29

Скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB