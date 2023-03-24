Поліція завела справу щодо представників УПЦ МП через пошкодження собору на Тернопільщині

Миколаївський собор у Кремінці

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за фактами підробки документів та пошкодження об’єкта культурної спадщини – Миколаївського собору XVI-XVII століття у Кремінці, яким безоплатно користується релігійна громада "Парафія Святителя Миколая" Свято-Миколаївського собору УПЦ МП.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру.

Подробиці

За даними досудового розслідування, у травні-червні 2016 року представники релігійної громади самовільно, без будь-яких дозволів та погоджень, демонтували купол та конструкції Свято-Миколаївського собору у Кременці Тернопільської області, який є пам’яткою архітектури національного значення і є у державній власності. Також в умовах воєнного стану незаконно привласнили приміщення Свято-Миколаївського собору із келіями та підробили договір "Про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном, що є державною власністю".

За версією слідства, сім років тому церковники замінили автентичний купол із хрестом на тимчасовий купол, який до цього часу використовується на Миколаївському соборі. Натомість місцезнаходження купола, який розміщувався на соборі, невідоме.

Крім цього, ремонтні роботи у храмі відбувалися за відсутності науково-проектної документації з порушенням реставраційних норм і правил, що погоджуються центральними органами влади. Демонтаж купола та інших частин проведено з порушенням режимів використання зі змінами та доповненнями, без збереження його матеріальної автентичності, а також елементів обладнання, упорядкування та оздоби.

Окремо слідчий поліції, який направив клопотання до суду з проханням надати дозвіл про доступ до церкви, наголосив: 12 лютого 2013 року закінчилася дія договору про безоплатне користування Миколаївським собором з келіями XVI-XVIII століття. УПЦ МП продовжує користуватися спорудою.

Своєю чергою Тернопільська єпархія УПЦ МП протестує, заявляючи, що адміністрація державного історико-архітектурного заповідника одноосібно ініціювала передачу пам’ятки архітектури національного значення. Такі дії, на думку представників УПЦ МП, порушують їхнє переважне право користуватися собором.

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ.