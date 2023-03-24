Полиция завела дело в отношении представителей УПЦ МП из-за повреждения собора на Тернопольщине

Правоохранители ведут расследование по незаконной реставрации храма

Правоохранители Тернопольщины открыли уголовное производство по фактам подделки документов и повреждения объекта культурного наследия — Николаевского собора XVI-XVII века в Кременце, которым безвозмездно пользуется религиозная община "Приход Святителя Николая" Свято-Николаевского собора УПЦ МП.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

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По данным досудебного расследования, в мае-июне 2016 представители религиозной общины самовольно, без каких-либо разрешений и согласований, демонтировали купол и конструкции Свято-Николаевского собора в Кременце Тернопольской области, который является памятником архитектуры национального значения и есть в государственной собственности. Также в условиях военного положения незаконно присвоили помещение Свято-Николаевского собора с кельями и подделали договор "О безвозмездном пользовании религиозной общиной недвижимым имуществом, являющимся государственной собственностью".

По версии следствия, семь лет назад церковники заменили аутентичный купол с крестом временным куполом, который до сих пор используется на Николаевском соборе. Местонахождение купола, который размещался на соборе, неизвестно.

Кроме того, ремонтные работы в храме проходили при отсутствии научно-проектной документации с нарушением реставрационных норм и правил, которые согласовываются центральными органами власти. Демонтаж купола и других частей проведен с нарушением режимов использования с изменениями и дополнениями, без сохранения его материальной подлинности, а также элементов оборудования, упорядочения и украшения.

Отдельно следователь полиции, направивший ходатайство в суд с просьбой предоставить разрешение на доступ в церковь, отметил: 12 февраля 2013 года закончилось действие договора о безвозмездном пользовании Николаевским собором с кельями XVI-XVIII века. УПЦ МП продолжает пользоваться сооружением.

В свою очередь Тернопольская епархия УПЦ МП протестует, заявляя, что администрация государственного историко-архитектурного заповедника единолично инициировала передачу памятника архитектуры национального значения. Такие действия, по мнению представителей УПЦ МП, нарушают их преимущественное право пользоваться собором.

Напомним, 21 марта российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ.