Напередодні Успіння Божої Матері десятки тисяч вірян УПЦ МП вирушили у хресну ходу до Почаївської лаври

Хресна хода до Почаївської лаври. Фото: uoc-news.church

У неділю, 25 серпня, десятки тисяч вірян УПЦ МП хресною ходою вирушили до Почаївської лаври в Тернопільській області. З нагоди свята Успіння Божої Матері прочани вирішили помолитися іконі Почаївської Божої Матері за мир в Україні.

Про це із посиланням на пресслужбу Почаївської лаври повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Як відбувалася хресна хода до Почаївської лаври

Прямуючи до Почаївської лаври, близько 30 тисяч прочан пройшли понад 200 кілометрів. Щоб усі учасники хресного ходу змогли зайти через святу браму до Почаївської обителі, знадобилося майже 40 хвилин.

Хресну ходу віряни влаштували попри заборону. Як повідомила Суспільному речниця ОВА Надія Ящищак, минулорічне рішення про заборону ходи є чинним і цього року. У ГУНП в Тернопільській області зазначили, що в попередні роки до хресної ходи долучалася більша кількість людей. Поліція забезпечує безпеку й правопорядок. Повідомлень про порушення поки що не було.

Віряни біля Почаївської лаври. Фото: uoc-news.church

Що відомо про заборону хресної ходи до Почаївської лаври

Рішення щодо заборони хресної ходи Рада оборони Тернопільської області ухвалила 11 серпня 2023 року, а 22 серпня цю ініціативу підтримали на сесії Тернопільської обласної ради.

"Прийняли рішення про заборону ходи прихильників УПЦ МП до Свято-Успенської Почаївської лаври... Також депутати обласної ради підтримали Рішення ради оборони та звернулися до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування щодо запобігання та припинення негативних проявів прихильників УПЦ МП на території області", — зазначили тоді в Тернопільській ОВА.