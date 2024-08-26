Накануне Успения Божьей Матери десятки тысяч верующих УПЦ МП отправились в крестный ход в Почаевскую лавру

Крестный ход в Почаевскую лавру. Фото: uoc-news.church

В воскресенье, 25 августа, десятки тысяч верующих УПЦ МП крестным ходом отправились в Почаевскую лавру в Тернопольской области. По случаю праздника Успения Божьей Матери богомольцы решили помолиться иконе Почаевской Божьей Матери за мир в Украине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Как проходил крестный ход в Почаевскую лавру

Направляясь к Почаевской лавре, около 30 тысяч паломников прошли более 200 километров. Чтобы все участники крестного хода смогли зайти через святые ворота в Почаевскую обитель, понадобилось почти 40 минут.

Крестный ход верующие устроили, несмотря на запрет. Как сообщила Суспільному представитель ОВА Надежда Ящищак, прошлогоднее решение о запрете шествия действует и в этом году. В ГУНП в Тернопольской области отметили, что в предыдущие годы к крестному ходу присоединялось большее количество людей. Полиция обеспечивает безопасность и правопорядок. Сообщений о нарушении пока не было.

Верующие возле Почаевской лавры. Фото: uoc-news.church

Что известно о запрете крестного хода в Почаевскую лавру

Решение о запрете крестного хода Совет обороны Тернопольской области принял 11 августа 2023 года, а 22 августа эту инициативу поддержали на сессии Тернопольского областного совета.

"Приняли решение о запрете шествия сторонников УПЦ МП в Свято-Успенскую Почаевскую лавру... Также депутаты областного совета поддержали Решение совета обороны и обратились в правоохранительные органы и органы местного самоуправления по предотвращению и пресечению негативных проявлений сторонников УПЦ МП на территории области", — отметили тогда в Тернопольской ОВА.