Церковний календар на травень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Православний календар на травень 2023: коли та які важливі церковні свята відзначатимемо
Останній місяць весни знаменний невеликою кількістю церковних дат і свят, проте надзвичайно важливих для вірян. Цього місяця відзначаємо Вознесіння Господнє, дні пам’яті Георгія Побідоносця, Кирила та Мефодія, перенесення мощів св. Миколая з Мір Лікійських.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року.
Головні церковні свята травня 2023 року
Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть в останній місяць весни — можна дізнатися з календаря:
- 1 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
- 2 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
- 3 травня — день пам'яті преподобного Теодора Трихіни.
- 4 травня — день пам'яті священномученика Януарія та інших.
- 5 травня — день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
- 6 травня — день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.
- 7 травня — день пам'яті мученика Сави Стратилата.
- 8 травня — день пам'яті апостола Євангеліста Марка.
- 9 травня — день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.
- 10 травня — Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
- 11 травня — день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
- 12 травня — день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
- 13 травня — день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
- 14 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського.
- 15 травня — день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
- 16 травня — день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
- 17 травня — день пам'яті мучениці Пелагії.
- 18 травня — день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
- 19 травня — день пам'яті праведного Іова багатостраждального.
- 20 травня — день пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.
- 21 травня — день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.
- 22 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий).
- 23 травня — день пам'яті апостола Симона Зілота.
- 24 травня — день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.
- 25 травня — Вознесіння Господнє; день пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського.
- 26 травня — день пам'яті мучениці Глікерії.
- 27 травня — день пам'яті мученика Ісидора.
- 28 травня — день пам'яті преподобного Пахомія Великого.
- 29 травня — день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
- 30 травня — день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
- 31 травня — день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
Як відомо, після Великодня до Трійці проходить рівно 7 тижнів, які в церкві відраховуються і відзначають, саме тому дата кожного тижня після Великодня — відзначена в календарі свят на травень:
- 7 травня — 4-й тиждень після Великодня — екватор між Великоднем і П'ятидесятницею.
- 14 травня — 5-й тиждень після Великодня — спогади про бесіду Ісуса Христа з самарянкою.
- 21 травня — 6-й тиждень після Великодня.
- 28 травня — 7-й тиждень після Великодня — спогади про Святих отців, які брали участь у Першому Вселенському Соборі.
Також у травні буде один поминальний день 9 травня — поминання померлих воїнів, які загинули під час Другої Світової війни.
Раніше ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році.
Також ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження. У 2023 році багато свят, які забороняють укладання шлюбу.