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Православний календар на травень 2023: коли та які важливі церковні свята відзначатимемо

1 травня 2023 11:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на травень 2023 — найважливіші православні свята та дати
Віряни відвідують церковну службу. Фото: saintjohnchurch.org
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Останній місяць весни знаменний невеликою кількістю церковних дат і свят, проте надзвичайно важливих для вірян. Цього місяця відзначаємо Вознесіння Господнє, дні пам’яті Георгія Побідоносця, Кирила та Мефодія, перенесення мощів св. Миколая з Мір Лікійських.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року. 

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Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть в останній місяць весни — можна дізнатися з календаря:

  • 1 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
  • 2 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
  • 3 травня — день пам'яті преподобного Теодора Трихіни. 
  • 4 травня — день пам'яті священномученика Януарія та інших.
  • 5 травня — день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
  • 6 травня — день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.

 

Коли День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця
Ікона великомученика Георгія Побідоносця. Фото: pinterest
  • 7 травня — день пам'яті мученика Сави Стратилата.
  • 8 травня — день пам'яті апостола Євангеліста Марка.
  • 9 травня — день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.
  • 10 травня — Преполовіння П'ятидесятницідень пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.

 

Преполовіння П'ятидесятниці
Богослужіння у День Преполовіння П'ятидесятниці. Фото: m-church.org.ua
  • 11 травня — день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
  • 12 травня — день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
  • 13 травня — день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
  • 14 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського.
  • 15 травня — день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
  • 16 травня — день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
  • 17 травня — день пам'яті мучениці Пелагії.
  • 18 травня — день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
  • 19 травня — день пам'яті праведного Іова багатостраждального.
  • 20 травня — день пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.

 

Коли Воздвиження Чесного Хреста
Воздвиження Чесного Хреста. Фото: google.com
  • 21 травня — день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.

 

Коли День Іоанна Богослова
Ікона Іоанна Богослова. Фото: google.com
  • 22 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий).

 

Коли перенесення мощей Миколи Чудотворця
Ікона перенесення мощей Миколи Чудотворця. Фото: cerkiew.net
  • 23 травня — день пам'яті апостола Симона Зілота.
  • 24 травня — день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.

 

Коли День Святих Кирила та Мефодія
Ікона Святих Кирила та Мефодія. Фото: google.com
  • 25 травня — Вознесіння Господнє; день пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського.

 

Коли Вознесіння Господнє у 2023 році
Свято Вознесіння Господнє у церкві. Фото: УНІАН
  • 26 травня — день пам'яті мучениці Глікерії.
  • 27 травня — день пам'яті мученика Ісидора.
  • 28 травня — день пам'яті преподобного Пахомія Великого.
  • 29 травня — день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
  • 30 травня — день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
  • 31 травня — день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Як відомо, після Великодня до Трійці проходить рівно 7 тижнів, які в церкві відраховуються і відзначають, саме тому дата кожного тижня після Великодня — відзначена в календарі свят на травень: 

  • 7 травня — 4-й тиждень після Великодня — екватор між Великоднем і П'ятидесятницею.
  • 14 травня — 5-й тиждень після Великодня — спогади про бесіду Ісуса Христа з самарянкою.
  • 21 травня — 6-й тиждень після Великодня.
  • 28 травня — 7-й тиждень після Великодня — спогади про Святих отців, які брали участь у Першому Вселенському Соборі.

 

Які церковні свята відзначатимемо в травні 2023
Важливі церковні дати у травні 2023. Фото: google.com

Також у травні буде один поминальний день 9 травня — поминання померлих воїнів, які загинули під час Другої Світової війни.

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