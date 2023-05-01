Церковний календар на травень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Віряни відвідують церковну службу. Фото: saintjohnchurch.org

Останній місяць весни знаменний невеликою кількістю церковних дат і свят, проте надзвичайно важливих для вірян. Цього місяця відзначаємо Вознесіння Господнє, дні пам’яті Георгія Побідоносця, Кирила та Мефодія, перенесення мощів св. Миколая з Мір Лікійських.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у травні 2023 року.

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Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть в останній місяць весни — можна дізнатися з календаря:

1 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.

— день пам'яті преподобного Іоанна Солунського. 2 травня — день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.

— день пам'яті преподобного Іоанна Печерника. 3 травня — день пам'яті преподобного Теодора Трихіни.

— день пам'яті преподобного Теодора Трихіни. 4 травня — день пам'яті священномученика Януарія та інших.

— день пам'яті священномученика Януарія та інших. 5 травня — день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.

— день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія. 6 травня — день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.

Ікона великомученика Георгія Побідоносця. Фото: pinterest

7 травня — день пам'яті мученика Сави Стратилата.

— день пам'яті мученика Сави Стратилата. 8 травня — день пам'яті апостола Євангеліста Марка.

— день пам'яті апостола Євангеліста Марка. 9 травня — день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.

— день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів. 10 травня — Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.

Богослужіння у День Преполовіння П'ятидесятниці. Фото: m-church.org.ua

11 травня — день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.

— день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших. 12 травня — день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.

— день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця. 13 травня — день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

— день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова. 14 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського.

— священномученика Макарія, митрополита Київського. 15 травня — день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

— день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. 16 травня — день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.

— день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського. 17 травня — день пам'яті мучениці Пелагії.

— день пам'яті мучениці Пелагії. 18 травня — день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.

— день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського. 19 травня — день пам'яті праведного Іова багатостраждального.

— день пам'яті праведного Іова багатостраждального. 20 травня — день пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.

Воздвиження Чесного Хреста. Фото: google.com

21 травня — день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.

Ікона Іоанна Богослова. Фото: google.com

22 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий).

Ікона перенесення мощей Миколи Чудотворця. Фото: cerkiew.net

23 травня — день пам'яті апостола Симона Зілота.

— день пам'яті апостола Симона Зілота. 24 травня — день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Ікона Святих Кирила та Мефодія. Фото: google.com

25 травня — Вознесіння Господнє; день пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського.

Свято Вознесіння Господнє у церкві. Фото: УНІАН

26 травня — день пам'яті мучениці Глікерії.

— день пам'яті мучениці Глікерії. 27 травня — день пам'яті мученика Ісидора.

— день пам'яті мученика Ісидора. 28 травня — день пам'яті преподобного Пахомія Великого.

— день пам'яті преподобного Пахомія Великого. 29 травня — день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.

— день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого. 30 травня — день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.

— день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним. 31 травня — день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Як відомо, після Великодня до Трійці проходить рівно 7 тижнів, які в церкві відраховуються і відзначають, саме тому дата кожного тижня після Великодня — відзначена в календарі свят на травень:

7 травня — 4-й тиждень після Великодня — екватор між Великоднем і П'ятидесятницею.

— 4-й тиждень після Великодня — екватор між Великоднем і П'ятидесятницею. 14 травня — 5-й тиждень після Великодня — спогади про бесіду Ісуса Христа з самарянкою.

— 5-й тиждень після Великодня — спогади про бесіду Ісуса Христа з самарянкою. 21 травня — 6-й тиждень після Великодня.

— 6-й тиждень після Великодня. 28 травня — 7-й тиждень після Великодня — спогади про Святих отців, які брали участь у Першому Вселенському Соборі.

Важливі церковні дати у травні 2023. Фото: google.com

Також у травні буде один поминальний день 9 травня — поминання померлих воїнів, які загинули під час Другої Світової війни.

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