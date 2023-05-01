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Православный календарь на май 2023: когда и какие важные церковные праздники будем отмечать

1 мая 2023 11:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на май 2023 — важнейшие православные праздники и даты
Верующие посещают церковную службу. Фото: saintjohnchurch.org
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Последний месяц весны знаменателен небольшим количеством церковных дат и праздников, однако чрезвычайно важных для верующих. В этом месяце отмечаем Вознесение Господне, дни памяти Георгия Победоносца, Кирилла и Мефодия, перенесение мощей св. Николая из Мир Ликийских.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в мае 2023 года.

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Главные церковные праздники мая 2023 года

Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в последний месяц весны можно узнать из календаря:

  • 1 мая — день памяти преподобного Иоанна Солунского.
  • 2 мая — день памяти преподобного Иоанна Печерника.
  • 3 мая — день памяти преподобного Теодора Трихины.
  • 4 мая — день памяти священномученика Януария и других.
  • 5 мая — день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
  • 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.

 

Когда День памяти великомученика Георгия Победоносца
Икона великомученика Георгия Победоносца. Фото: pinterest
  • 7 мая — день памяти мученика Саввы Стратилата.
  • 8 мая — день памяти апостола Евангелиста Марка.
  • 9 мая — день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.
  • 10 маяПреполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

 

Преполование Пятидесятницы
Богослужение в День Преполования Пятидесятницы. Фото: m-church.org.ua
  • 11 мая — день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
  • 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.
  • 13 мая — день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
  • 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.
  • 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
  • 16 мая — день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
  • 17 мая — день памяти мученицы Пелагии.
  • 18 мая — день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.
  • 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального.
  • 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом .

 

Когда Воздвижение Честного Креста
Воздвижение Честного Креста. Фото: google.com
  • 21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

 

Когда День Иоанна Богослова
Икона Иоанна Богослова. Фото: google.com
  • 22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).

 

Когда перенос мощей Николая Чудотворца
Икона перенесения мощей Николая Чудотворца. Фото: cerkiew.net
  • 23 мая — день памяти апостола Симона Зилота.
  • 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

 

Когда День Святых Кирилла и Мефодия
Икона Святых Кирилла и Мефодия. Фото: google.com
  • 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

 

Когда Вознесение Господне в 2023 году
Праздник Вознесения Господня в церкви. Фото: УНИАН
  • 26 мая — день памяти мученицы Гликерии.
  • 27 мая — день памяти мученика Исидора.
  • 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого.
  • 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
  • 30 мая — день памяти апостола Андроника и других с ним.
  • 31 мая — день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Как известно, после Пасхи в Троицу проходит ровно 7 недель, которые в церкви отсчитываются и отмечают, поэтому дата каждую неделю после Пасхи — отмечена в календаре праздников на май:

  • 7 мая — 4-я неделя после Пасхи — экватор между Пасхой и Пятидесятницей.
  • 14 мая — 5-я неделя после Пасхи — воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой.
  • 21 мая — 6-я неделя после Пасхи.
  • 28 мая — 7-я неделя после Пасхи — воспоминания о Святых отцах, принимавших участие в Первом Вселенском Соборе.

 

Какие церковные праздники будем отмечать в мае 2023 года
Важные церковные даты в мае 2023 года. Фото: google.com

Также в мае будет один поминальный день 9 мая — поминовение умерших воинов, погибших во время Второй Мировой войны.

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.

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