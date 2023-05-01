Церковный календарь на май 2023 — важнейшие православные праздники и даты

Верующие посещают церковную службу. Фото: saintjohnchurch.org

Последний месяц весны знаменателен небольшим количеством церковных дат и праздников, однако чрезвычайно важных для верующих. В этом месяце отмечаем Вознесение Господне, дни памяти Георгия Победоносца, Кирилла и Мефодия, перенесение мощей св. Николая из Мир Ликийских.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в мае 2023 года.

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Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в последний месяц весны можно узнать из календаря:

1 мая — день памяти преподобного Иоанна Солунского.

— день памяти преподобного Иоанна Солунского. 2 мая — день памяти преподобного Иоанна Печерника.

— день памяти преподобного Иоанна Печерника. 3 мая — день памяти преподобного Теодора Трихины.

— день памяти преподобного Теодора Трихины. 4 мая — день памяти священномученика Януария и других.

— день памяти священномученика Януария и других. 5 мая — день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

— день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия. 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.

Икона великомученика Георгия Победоносца. Фото: pinterest

7 мая — день памяти мученика Саввы Стратилата.

— день памяти мученика Саввы Стратилата. 8 мая — день памяти апостола Евангелиста Марка.

— день памяти апостола Евангелиста Марка. 9 мая — день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.

— день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов. 10 мая — Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

Богослужение в День Преполования Пятидесятницы. Фото: m-church.org.ua

11 мая — день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.

— день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других. 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.

— день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца. 13 мая — день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

— день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова. 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.

— священномученика Макария, митрополита Киевского. 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

— день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 16 мая — день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.

— день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского. 17 мая — день памяти мученицы Пелагии.

— день памяти мученицы Пелагии. 18 мая — день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.

— день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского. 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального.

— день памяти праведного Иова многострадального. 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом .

Воздвижение Честного Креста. Фото: google.com

21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Икона Иоанна Богослова. Фото: google.com

22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).

Икона перенесения мощей Николая Чудотворца. Фото: cerkiew.net

23 мая — день памяти апостола Симона Зилота.

— день памяти апостола Симона Зилота. 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Икона Святых Кирилла и Мефодия. Фото: google.com

25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.

Праздник Вознесения Господня в церкви. Фото: УНИАН

26 мая — день памяти мученицы Гликерии.

— день памяти мученицы Гликерии. 27 мая — день памяти мученика Исидора.

— день памяти мученика Исидора. 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого.

— день памяти преподобного Пахомия Великого. 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.

— день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного. 30 мая — день памяти апостола Андроника и других с ним.

— день памяти апостола Андроника и других с ним. 31 мая — день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Как известно, после Пасхи в Троицу проходит ровно 7 недель, которые в церкви отсчитываются и отмечают, поэтому дата каждую неделю после Пасхи — отмечена в календаре праздников на май:

7 мая — 4-я неделя после Пасхи — экватор между Пасхой и Пятидесятницей.

— 4-я неделя после Пасхи — экватор между Пасхой и Пятидесятницей. 14 мая — 5-я неделя после Пасхи — воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой.

— 5-я неделя после Пасхи — воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой. 21 мая — 6-я неделя после Пасхи.

— 6-я неделя после Пасхи. 28 мая — 7-я неделя после Пасхи — воспоминания о Святых отцах, принимавших участие в Первом Вселенском Соборе.

Важные церковные даты в мае 2023 года. Фото: google.com

Также в мае будет один поминальный день 9 мая — поминовение умерших воинов, погибших во время Второй Мировой войны.

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