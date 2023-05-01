Церковный календарь на май 2023 — важнейшие православные праздники и даты

Православный календарь на май 2023: когда и какие важные церковные праздники будем отмечать
Последний месяц весны знаменателен небольшим количеством церковных дат и праздников, однако чрезвычайно важных для верующих. В этом месяце отмечаем Вознесение Господне, дни памяти Георгия Победоносца, Кирилла и Мефодия, перенесение мощей св. Николая из Мир Ликийских.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в мае 2023 года.
Главные церковные праздники мая 2023 года
Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в последний месяц весны можно узнать из календаря:
- 1 мая — день памяти преподобного Иоанна Солунского.
- 2 мая — день памяти преподобного Иоанна Печерника.
- 3 мая — день памяти преподобного Теодора Трихины.
- 4 мая — день памяти священномученика Януария и других.
- 5 мая — день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
- 6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.
- 7 мая — день памяти мученика Саввы Стратилата.
- 8 мая — день памяти апостола Евангелиста Марка.
- 9 мая — день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.
- 10 мая — Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
- 11 мая — день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
- 12 мая — день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.
- 13 мая — день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
- 14 мая — священномученика Макария, митрополита Киевского.
- 15 мая — день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
- 16 мая — день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
- 17 мая — день памяти мученицы Пелагии.
- 18 мая — день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.
- 19 мая — день памяти праведного Иова многострадального.
- 20 мая — день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом .
- 21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца (Николай Теплый).
- 23 мая — день памяти апостола Симона Зилота.
- 24 мая — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
- 25 мая — Вознесение Господне; день памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского.
- 26 мая — день памяти мученицы Гликерии.
- 27 мая — день памяти мученика Исидора.
- 28 мая — день памяти преподобного Пахомия Великого.
- 29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
- 30 мая — день памяти апостола Андроника и других с ним.
- 31 мая — день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.
Как известно, после Пасхи в Троицу проходит ровно 7 недель, которые в церкви отсчитываются и отмечают, поэтому дата каждую неделю после Пасхи — отмечена в календаре праздников на май:
- 7 мая — 4-я неделя после Пасхи — экватор между Пасхой и Пятидесятницей.
- 14 мая — 5-я неделя после Пасхи — воспоминания о беседе Иисуса Христа с самарянкой.
- 21 мая — 6-я неделя после Пасхи.
- 28 мая — 7-я неделя после Пасхи — воспоминания о Святых отцах, принимавших участие в Первом Вселенском Соборе.
Также в мае будет один поминальный день 9 мая — поминовение умерших воинов, погибших во время Второй Мировой войны.
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