Прощена неділя — 26 лютого — традиції, заборони та прикмети

Найголовніша традиція цього свята — з щирого серця просити пробачення

26 лютого віряни відзначають важливий день — Прощену або Сиропусну неділю — останній день Масляного тижня або, як його ще називають, Колодія чи Масниці. З понеділка, 27 лютого, вже починається Великий піст, що триває сім тижнів, до 15 квітня.

Новини.LIVE розповідає традиції свята 26 лютого, головні прикмети, а також заборони, яким православні намагаються старанно слідувати.

Прощена неділя 2023 — традиції дня та його значення

Як правило, дата Прощеної неділі щороку змінюється і залежить від дати початку Великого посту та Великодня. Як вже було зазначено вище, у 2023 році Прощена неділя припадає на 26 лютого.

Цього дня віряни з самого ранку відвідують церковну службу, під час якої спочатку просять вибачення перед Богом, стоячи перед іконами. Можна молитися за здоров'я.

У храмах у Прощену неділю згадують також вигнання Адама з Раю, як нагадування про те, що людина, свавільно, як Адам, віддалившись від церкви, втрачає зв'язок із духовним світом.

Після церковних обрядів християни можуть просити вибачення перед рідними та близькими — це головна традиція свята. Конкретну вину при цьому не формулюють. Співрозмовник і без того усе зрозуміє. Завдяки цьому входять у піст із доброю душею, очищають серце від гріхів.

Наші предки цього дня, дочки та сини, які вже мали свої сім'ї, приходили до батьківського дому і просили вибачення у батька та матері, а ті — у своїх дітей. Також було заведено йти на цвинтар і просити вибачення у померлих родичів та близьких людей.

Просячи вибачення у будь-кого, заведено тричі цілуватися. Звідси пішла й друга назва Прощеної неділі — "ціловальник".

Оскільки Прощена неділя припадає на останній день Масниці, віряни стараються накрити смачний святковий стіл, влаштувати сімейні посиденьки та запросити гостей. Адже вже 27 лютого необхідно буде дотримуватися суворого посту.

У Прощену неділю, за звичаєм, трапезували сім разів — за кількістю тижнів, що входять у Великий піст. Після сімейної трапези не рекомендується прибирати зі столу їжу. Усі страви потрібно накрити рушником, щоб призвати в будинок добробут і щастя.

Оскільки, згідно з народними віруваннями, цього дня відбувається Страшний суд, заборонено згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця.

У цю неділю, 26 лютого, також проводжають зиму та зустрічають весну. Символічно спалювали опудало із соломи, яке заготовили ще першого дня Колодія.

Чому потрібно просити пробачення у Прощену неділю

Як вже говорилося, свято передує Великому посту — часу підготовки до Великодня. Його сенс полягає не так у відмові від скоромної їжі, як у духовній підготовці.

Саме тому у неділю необхідно з щирого серця попросити пробачення. Важливо також й відпустити образи та пробачити навіть тих, хто завинив та у вас не перепросив. Це допоможе увійти в піст з легким серцем.

Вважається, що прихована образа не дозволить повністю очистити душу під час посту.

Прощена неділя — як правильно просити вибачення

Як зазначають представники православної церкви, не можна просити вибачення звичайним словом "пробач", бо це вже стало буденністю.

Обряд прощення наступний:

"— Прости мені!

— Бог простить!

— І в другий раз прости!

— Бог простить!

— І в третій раз прости!

— Бог простить і я прощаю!".

Священики наголошують, що пробачення мають іти від щирого серця та з чистими намірами. Прощена неділя має бути щирим святом, а не просто церковно традицією.

Прощена неділя 26 лютого — головні заборони дня

Віряни ставляться до цього свята з усією серйозністю, так само як і до його заборон.

У цей день дотримуються таких заборон:

не можна пити алкоголь;

небажано їсти м'ясні страви, але можна кисло-молочні продукти та яйця;

не можна займатися рукоділлям;

прибирати;

прати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися ремонтом;

лаятися;

лихословити;

сваритися;

сварити дітей:

говорити, думати про погане;

думати погано про інших;

обмовляти когось;

бажати зла кому-небудь;

відмовляти у проханні та прощені.

Прикмети на Прощену неділю 26 лютого

Якщо на вулиці ясно та сонячно, то осінні місяці будуть також теплими, а врожай багатим.

Східний вітер у Прощену неділю — до швидкого потепління, південний — до теплої погоди з дощами, а північний — до холодів.

Побачити ластівок у цей день — до тепла.

Сни на Прощену неділю вважаються віщими.

Молитва у Прощену неділю

"Спаситель, навчи мене простити від щирого серця всіх, хто чимось мене образив. Я знаю, що не маю права на помилування, що не можу постати перед Тобою з почуттями ворожнечі, що таїться в моїй душі. Очерствіло моє серце! Немає в мені кохання! Допоможи мені, Господи! Молю Тебе, навчи мене пробачити тих, хто мене образив, як Сам Ти Бог мій, на хресті пробачив ворогів твоїх! Амінь".

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