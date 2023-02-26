Прощеное воскресенье — 26 февраля — традиции, запреты и приметы

Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы
26 февраля верующие отмечают важный день — Прощенное или Сиропусное воскресенье — последний день Масленицы или, как его еще называют, Колодия. С понедельника, 27 февраля, уже начинается Великий пост, продолжающийся семь недель, до 15 апреля.
Новини.LIVE рассказывает про традиции праздника 26 февраля, главные приметы, а также запреты, которым православные стараются тщательно следовать.
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Прощеное воскресенье 2023 — традиции дня и его значение
Как правило, дата Прощеного воскресенья ежегодно меняется и зависит от даты начала Великого поста и Пасхи. Как уже было сказано выше, в 2023 году Прощеное воскресенье приходится на 26 февраля.
В этот день верующие с самого утра посещают церковную службу, во время которой сначала просят прощения перед Богом, стоя перед иконами. Можно молиться о здоровье.
В храмах в Прощеное воскресенье упоминают также изгнание Адама из Рая, как напоминание, что человек, как Адам, удалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.
После церковных обрядов христиане могут извиняться перед родными и близкими — это главная традиция праздника. Конкретную вину при этом не формулируют. Собеседник и так все поймет. Благодаря этому входят в пост с доброй душой, очищают сердце от грехов.
Наши предки в этот день, дочери и сыновья, которые уже имели свои семьи, приходили в родительский дом и просили прощения у отца и матери, а те — у своих детей. Также было принято идти на кладбище и извиняться перед умершими родственниками и близкими людьми.
Прося прощения у кого-либо, принято трижды целоваться. Отсюда пошло и второе название Прощеного воскресенья — "целовальщик".
Поскольку Прощеное воскресенье приходится на последний день Масленицы, верующие стараются накрыть вкусный праздничный стол, устроить семейные посиделки и пригласить гостей. Ведь уже 27 февраля необходимо будет соблюдать строгий пост.
В Прощеное воскресенье, по обычаю, трапезничали семь раз — по количеству недель, входящих в Великий пост. После семейной трапезы не рекомендуется убирать со стола еду. Все блюда нужно накрыть полотенцем, чтобы призвать в дом благополучие и счастье.
Поскольку, согласно народным верованиям, в этот день проходит Страшный суд, запрещено вспоминать свои грехи и выходить из дома после заката.
В это воскресенье, 26 февраля, также провожают зиму и встречают весну. Символически сжигали чучело из соломы, которое заготовили еще в первый день Колодия.
Почему нужно просить прощения в Прощенное воскресенье
Как уже говорилось, праздник предшествует Великому посту — времени подготовки к Пасхе. Его смысл заключается не столько в отказе от скоромной пищи, сколько в духовной подготовке.
Именно поэтому в воскресенье необходимо искренне попросить прощения. Важно также и отпустить обиды и простить даже провинившихся и у вас не извинившихся. Это поможет войти в пост с лёгким сердцем.
Считается, что скрытые обиды не позволят полностью очистить душу во время поста.
Прощеное воскресенье — как правильно просить прощения
Как отмечают представители православной церкви, нельзя извиняться обычным словом "прости", потому что это уже стало обыденностью.
Обряд прощения следующий:
"— Прости мне!
— Бог простит!
— И во второй раз прости!
— Бог простит!
— И в третий раз прости!
— Бог простит и я прощаю!".
Священники подчеркивают, что прощения должны идти от всей души и с чистыми намерениями. Прощеное воскресенье должно быть искренним праздником, а не просто церковной традицией.
Прощеное воскресенье 26 февраля — главные запреты дня
Верующие относятся к этому празднику со всей серьезностью, равно как и к его запретам.
В этот день соблюдаются следующие запреты:
- нельзя пить алкоголь;
- нежелательно есть мясные блюда, но можно кисло-молочные продукты и яйца;
- нельзя заниматься рукоделием;
- убирать;
- стирать;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься ремонтом;
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- ссорить детей:
- говорить, думать о плохом;
- думать плохо о других;
- оговаривать кого-то;
- желать зла кому-нибудь;
- отказывать в просьбе и прощении.
Приметы на Прощеное воскресенье 26 февраля
- Если на улице ясно и солнечно, то осенние месяцы будут также теплыми, а урожай богатым.
- Восточный ветер в Прощеное воскресенье — к быстрому потеплению, южный — к жаркой погоде с дождями, а северный — к холодам.
- Увидеть ласточек в этот день — к теплу.
- Сны на Прощеное воскресенье считаются вещими.
Молитва в Прощенное воскресенье
"Спаситель, научи меня простить от всего сердца всех, кто чем-то меня оскорбил. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед Тобой с чувствами вражды, таящейся в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви ! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить тех, кто меня обидел, как Сам Ты Бог мой, на кресте простил врагов твоих! Аминь".
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