Провідний тиждень 2023 — головні традиції та заборони

Віряни в церкві ставлять свічки за упокій померлих. Фото: google.com

Другий тиждень після Великодня називають Провідним, Поминальним, Радоницьким або Томиним. У ці дні заведено поминати померлих, відвідувати кладовища.

Розповідаємо про головні традиції, звичаї та обряди, а також важливі заборони цього періоду.

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Коли починається Радоницький тиждень 2023

У 2023 році Поминальний тиждень розпочинається у неділю, 23 квітня, (на Червону гірку або Томину неділю). Закінчується він 29 квітня, в суботу.

Коли починається Радоницький тиждень 2023. Фото: google.com

Поминальний тиждень — назви та традиції кожного дня

Як відомо, кожен день Радоницького тижня має свою назву, з якими пов'язані народні традиції та обряди.

Фомина неділя, 23 квітня, Червона гірка

Перша неділя після Великодня присвячена апостолу Фомі, одному з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Великомученик активно проповідував Віру в Індії, де був схоплений і страчений язичниками у 72 році.

Цього дня у храмах востаннє служать літургію по святковому великодньому чину і закривають "царські врата".

Також починаючи з цієї неділі в церкві дозволялися вінчання. Вважається, що це добра прикмета й молодята житимуть у злагоді та щасті.

Червона гірка: традиції. Фото: google.com

Вівторок, 25 квітня, Радониця, Проводи, Гробки, Бабський Великдень

Часто Радоницю називають Батьківським днем, мається на увазі, не тільки мама і тато, але і весь рід. У багатьох регіонах України не заведено поминати покійних раніше Радониці. Тож у понеділок, 24 квітня, кладовищ не відвідують.

Вже у вівторок віряни перш ніж іти на могили родичів, йдуть до церкви та моляться там за їхній упокій. Потім на кладовище паски та крашанки. Також обов’язково приносять живі квіти або сухоцвіти. Дуже популярними серед вірян є букетики освяченої верби. Можна завчасно посадити біля могили справжні рослини.

Вітаються й лампадки — їх обов’язково запалюють. Церква рекомендує приносити на цвинтар свічки з чорними стрічками.

Традиції та звичаї на Радоницю. Фото: google.com

Середа, 26 квітня, Громниці, Лиса середа

У цей день продовжують поминати покійних й відвідувати цвинтарі й несуть квіти на могили. Також в церквах справляють панахиду.

У народі цю середу називають "лисою", оскільки за давніми повір’ями цього дня не можна нічого сіяти — не зійде. Земля лишиться пустою і "лисою".

Також ця середа є першим пісним днем після Великодня.

Фомин четвер, 27 квітня

В народі четвер вважається найстрашнішим днем Радоницького тижня.

За повір'ями, цього дня покійники навідують свої домівки. Є певні правила, як їх необхідно зустрічати:

відкрити вікно в одній з кімнат;

залишити поруч з вікном частування;

не заходити у цю кімнату до ранку.

Для захисту від небажаних гостей наші пращури розсипали мак по кутах будинку та запалювали перед іконами страсні свічки.

Традиції Радоницького тижня. Фото: google.com

Провідна п'ятниця та Томина субота, 28 та 29 квітня

Ці два дні завершальні. Для вірян це остання можливість відвідати кладовище й вшанувати пам'ять загиблих родичів та близьких.

Наші пращури проводили обряд В'юнишник, яким вітали молодят, що одружилися протягом року (з осені по весну).

Що не можна робити у Провідний тиждень

В поминальні дні заборонено:

поминати самогубців;

називати мертвих "небіжчиками", адже вважається, в ці дні вони все чують;

прибирати на могилах. Це роблять до початку поминальних днів;

вживати спиртне;

лаятися;

сваритися;

згадувати про померлих погане.

Під час відвідування кладовища заборонено:

кричати;

сваритися;

сміятися та веселитися;

їсти та вживати спиртне;

брати щось з кладовища додому.

Заборони на Провідний тиждень. Фото: google.com

Радоницький тиждень 2023: що нести на цвинтар

На цвинтар обов’язково приносять:

живі квіти або ж сухоцвіти;

лампадки, свічки — їх запалюють під час служби на цвинтарі;

великодні частування: паски, яйця, солодощі тощо. Багато церковнослужителів радять вірянам роздавати їжу жебракам, а не залишати на могилах.