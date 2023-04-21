Проводная неделя 2023 — главные традиции и запреты

Проводная неделя 2023: как чтят умерших и что категорически запрещено делать
Вторую неделю после Пасхи называют Проводной, Поминальной, Радоницкой или Томиной. В эти дни принято поминать умерших, посещать кладбища.
Рассказываем о главных традициях, обычаях и обрядах, а также важных запретах этого периода.
Когда начинается Радоницкая неделя 2023
В 2023 году Поминальная неделя начинается в воскресенье, 23 апреля, (на Красную горку или Томино воскресенье). Заканчивается она 29 апреля, в субботу.
Поминальная неделя — названия и традиции каждого дня
Как известно, каждый день Радоницкой недели имеет свое название, с которым связаны народные традиции и обряды.
Фомино воскресенье, 23 апреля, Красная горка
Первое воскресенье после Пасхи посвящено апостолу Фоме, одному из двенадцати учеников Иисуса Христа. Великомученик активно проповедовал Веру в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.
В этот день в храмах в последний раз служат литургию по праздничному пасхальному чину и закрывают "царские врата".
Также начиная с этого воскресенья, в церкви разрешали венчания. Считается, что это хорошая примета и молодожены будут жить в согласии и счастье.
Вторник, 25 апреля, Радоница, Проводы, Гробки, Бабская Пасха
Часто Радоницу называют Родительским днем, имеется в виду, не только мама и папа, но и весь род. Во многих регионах Украины не принято поминать усопших раньше Радоницы. Так что в понедельник, 24 апреля, кладбища не посещают.
Уже во вторник верующие, прежде чем идти на могилы родственников, идут в церковь и молятся там за их покой. Затем на кладбище пасхи и пасхальные яйца. Также обязательно приносят живые цветы или сушеницы. Очень популярны среди верующих букетики освященной ивы. Можно заранее посадить у могилы настоящие растения.
Приветствуются и лампадки — их обязательно зажигают. Церковь рекомендует приносить на кладбище свечи с черными лентами.
Среда, 26 апреля, Громницы, Лысая среда
В этот день продолжают поминать усопших и посещать кладбища, и несут цветы на могилы. Также в церквях устраивают панихиду.
В народе эту среду называют "лысой", поскольку по давним поверьям в этот день нельзя ничего сеять — не сойдет. Земля останется пустой и "лысой".
Эта среда является первым постным днем после Пасхи.
Фомин четверг, 27 апреля
В народе четверг считается самым страшным днем Радоницкой недели.
По поверьям, в этот день покойники посещают свои дома. Есть определенные правила, как их необходимо встречать:
- открыть окно в одной из комнат;
- оставить рядом с окном угощение;
- не заходить в эту комнату до утра.
Наши предки рассыпали мак по углам дома и зажигали перед иконами страстные свечи.
Проводная пятница и Томина суббота, 28 и 29 апреля
Эти два дня завершающие. Для верующих это последняя возможность посетить кладбище и почтить память погибших родственников и близких.
Наши предки прислушивались к кукушке: если они шли на зиму, то наши предки приметили.
Что нельзя делать в Проводную неделю
В поминальные дни запрещено:
- поминать самоубийц;
- называть мертвых "покойниками", ведь считается, в эти дни они все слышат;
- убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;
- употреблять спиртное;
- ругаться;
- ссориться;
- упоминать об умерших плохое.
Во время посещения кладбища запрещено:
- кричать;
- ссориться;
- смеяться и веселиться;
- есть и употреблять спиртное;
- брать что-нибудь с кладбища домой.
Радоницкая неделя 2023 года: что нести на кладбище
На кладбище обязательно приносят:
- живые цветы или сухоцветы;
- лампадки, свечи — их зажигают во время службы на кладбище;
- пасхальные угощения: куличи, яйца, сладости и т.д. Многие церковнослужители советуют верующим раздавать еду нищим, а не оставлять на могилах.