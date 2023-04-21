Проводная неделя 2023 — главные традиции и запреты

Верующие в церкви ставят свечи за упокой умерших. Фото: google.com

Вторую неделю после Пасхи называют Проводной, Поминальной, Радоницкой или Томиной. В эти дни принято поминать умерших, посещать кладбища.

Рассказываем о главных традициях, обычаях и обрядах, а также важных запретах этого периода.

Читайте также:

Когда начинается Радоницкая неделя 2023

В 2023 году Поминальная неделя начинается в воскресенье, 23 апреля, (на Красную горку или Томино воскресенье). Заканчивается она 29 апреля, в субботу.

Когда начинается Радонитская неделя 2023 года. Фото: google.com

Поминальная неделя — названия и традиции каждого дня

Как известно, каждый день Радоницкой недели имеет свое название, с которым связаны народные традиции и обряды.

Фомино воскресенье, 23 апреля, Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи посвящено апостолу Фоме, одному из двенадцати учеников Иисуса Христа. Великомученик активно проповедовал Веру в Индии, где был схвачен и казнен язычниками в 72 году.

В этот день в храмах в последний раз служат литургию по праздничному пасхальному чину и закрывают "царские врата".

Также начиная с этого воскресенья, в церкви разрешали венчания. Считается, что это хорошая примета и молодожены будут жить в согласии и счастье.

Красная горка: традиции. Фото: google.com

Вторник, 25 апреля, Радоница, Проводы, Гробки, Бабская Пасха

Часто Радоницу называют Родительским днем, имеется в виду, не только мама и папа, но и весь род. Во многих регионах Украины не принято поминать усопших раньше Радоницы. Так что в понедельник, 24 апреля, кладбища не посещают.

Уже во вторник верующие, прежде чем идти на могилы родственников, идут в церковь и молятся там за их покой. Затем на кладбище пасхи и пасхальные яйца. Также обязательно приносят живые цветы или сушеницы. Очень популярны среди верующих букетики освященной ивы. Можно заранее посадить у могилы настоящие растения.

Приветствуются и лампадки — их обязательно зажигают. Церковь рекомендует приносить на кладбище свечи с черными лентами.

Традиции и обычаи на Радоницу. Фото: google.com

Среда, 26 апреля, Громницы, Лысая среда

В этот день продолжают поминать усопших и посещать кладбища, и несут цветы на могилы. Также в церквях устраивают панихиду.

В народе эту среду называют "лысой", поскольку по давним поверьям в этот день нельзя ничего сеять — не сойдет. Земля останется пустой и "лысой".

Эта среда является первым постным днем после Пасхи.

Фомин четверг, 27 апреля

В народе четверг считается самым страшным днем Радоницкой недели.

По поверьям, в этот день покойники посещают свои дома. Есть определенные правила, как их необходимо встречать:

открыть окно в одной из комнат;

оставить рядом с окном угощение;

не заходить в эту комнату до утра.

Наши предки рассыпали мак по углам дома и зажигали перед иконами страстные свечи.

Традиции Радоницкой недели. Фото: google.com

Проводная пятница и Томина суббота, 28 и 29 апреля

Эти два дня завершающие. Для верующих это последняя возможность посетить кладбище и почтить память погибших родственников и близких.

Наши предки прислушивались к кукушке: если они шли на зиму, то наши предки приметили.

Что нельзя делать в Проводную неделю

В поминальные дни запрещено:

поминать самоубийц;

называть мертвых "покойниками", ведь считается, в эти дни они все слышат;

убирать на могилах. Это делают до начала поминальных дней;

употреблять спиртное;

ругаться;

ссориться;

упоминать об умерших плохое.

Во время посещения кладбища запрещено:

кричать;

ссориться;

смеяться и веселиться;

есть и употреблять спиртное;

брать что-нибудь с кладбища домой.

Запреты на Ведущую неделю. Фото: google.com

Радоницкая неделя 2023 года: что нести на кладбище

На кладбище обязательно приносят:

живые цветы или сухоцветы;

лампадки, свечи — их зажигают во время службы на кладбище;

пасхальные угощения: куличи, яйца, сладости и т.д. Многие церковнослужители советуют верующим раздавать еду нищим, а не оставлять на могилах.