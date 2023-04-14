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ПЦУ повідомили, коли буде служба в церкві та коли будуть святити паски

14 квітня 2023 14:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ПЦУ повідомили, коли буде служба в церкві та коли будуть святити паски
Освячення пасхальних корзинок в Україні. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Пасхальну ніч в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Освячення пасхальних кошиків буде в неділю з 6 ранку. 

Про це інформує Православна церква України.

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"Дорогі брати і сестри! Воєнний час не скасовує світлого свята Великодня, та у зв’язку з комендантською годиною в більшості регіонів нашої країни цьогоріч нам знову доведеться внести певні корективи у його відзначення", — пишуть на сторінці ПЦУ.

Кияни та гості міста зможуть прийти до храмів у суботу до початку комендантської години та залишитися в храмі на всю ніч до її завершення. Це офіційно підтвердили в КМВА. 

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в Пасхальну ніч очолить у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисті богослужіння: полуношницю, хресний хід, Великодню ранню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого.

Загалом Богослужіння триватиме з 23:00 до 4:00, а хресний хід розпочнеться о 23:50. Богослужіння транслюватиметься на офіційних сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook, на YouTube-каналі ПЦУ та в ефірі національного всеукраїнського телемарафону.

В неділю 16 квітня о 6:00 буде звершене перше Пасхальне богослужіння Православної Церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, яке очолить виконуючий обовʼязки намісника Лаври архімандрит Авраамій.  Освячення пасок на території Свято-Михайлівського Золотоверхого собору звершуватиметься: 

  • В суботу 15 квітня з 16:00 до 23:00
  • В неділю 16 квітня з 6:00 до 15:00

Освячення пасок на території Верхньої Лаври буде звершуватися:

  • В суботу 15 квітня з 16:00 до 23:00
  • В неділю 16 квітня з 6:00 до 12:00

Нагадуємо, що до найголовнішого свята квітня залишилося буквально кілька днів. На Великдень ми готуємо безліч смачних страв, але не варто забувати й про десерт. Без солоденького не обійдеться жоден святковий стіл. 

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