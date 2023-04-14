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ПЦУ сообщили, когда будет служба в церкви и когда будут святить пасхи

14 апреля 2023 14:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ПЦУ сообщили, когда будет служба в церкви и когда будут святить пасхи
Освящение пасхальных корзин в Украине. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Пасхальную ночь в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественное богослужение возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Освящение пасхальных корзин будет в воскресенье с 6 утра.

Об этом сообщает Православная церковь Украины.

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Празднование Пасхи

"Дорогие братья и сестры! Военное время не отменяет светлый праздник Пасхи, и в связи с комендантским часом в большинстве регионов нашей страны в этом году нам снова придется внести определенные коррективы в его празднование", — пишут на странице ПЦУ.

Киевляне и гости города смогут прийти в храмы в субботу до начала комендантского часа и остаться в храме на всю ночь до ее завершения. Это официально подтвердили в КМВА.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Пасхальную ночь возглавит в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественные богослужения: полноношницу, крестный ход, Пасхальную раннюю и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В целом богослужение продлится с 23:00 до 4:00, а крестный ход начнется в 23:50. Богослужение будет транслироваться на официальных страницах ПЦУ и Митрополита Эпифания в Facebook, на YouTube-канале ВЦУ и в эфире национального всеукраинского телемарафона.

В воскресенье 16 апреля в 6:00 будет совершено первое Пасхальное богослужение Православной Церкви Украины в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, которое возглавит исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий. Освящение пасок на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора будет совершаться:

  • В субботу 15 апреля с 16:00 до 23:00
  • В воскресенье 16 апреля с 6:00 до 15:00

Освящение пасок на территории Верхней Лавры будет совершаться:

  • В субботу 15 апреля с 16:00 до 23:00
  • В воскресенье 16 апреля с 6:00 до 12:00

Напомним, что до самого главного праздника апреля осталось буквально несколько дней. На Пасху мы готовим множество вкусных блюд, но не стоит забывать и о десерте. Без сладенького не обойдется ни один праздничный стол.

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