ПЦУ ухвалила рішення щодо нового календаря: коли святкуватимемо Різдво

Засідання Собору Православної церкви України. Фото: ПЦУ

Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Перехід відбудеться разом із греко-католиками 1 вересня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Православної церкви України на своїй Facebook-сторінці.

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Рішення Собору

Архієрейського Собору помісної Православної церкви України ухвалив рішення про перехід на новий, новоюліанський календар.

Цей перехід має відбутися з 1 вересня, одночасно із Українською греко-католицькою церквою.

Формально рішення Собору має ухвалить ще Помісний Собор ПЦУ, який буде скликаний 27 липня 2023 року.

Виняток з правила

Разом з тим, зазначається у рішенні Архієрейського Собору ПЦУ, деякі парафії та монастирі можуть залишитися на старому, юліанському календарі.

Як наголосили у ПЦУ, “календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено”.

Коментар митрополита Київського

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що на це рішення чекала як більшість вірян помісної церкви України, так і більшість українського суспільства.

"Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості", — наголосив очільник Православної церкви України.

Нагадаємо, у лютому Українська греко-католицька церква ухвалила рішення про перехід з 1 вересня 2023 року на григоріанський календар, який є практично ідентичним новоюліанському.