Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow ПЦУ приняла решение о новом календаре: когда будем праздновать Рождество arrow

ПЦУ приняла решение о новом календаре: когда будем праздновать Рождество

24 мая 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ПЦУ приняла решение о новом календаре: когда будем праздновать Рождество
Заседание Собора Православной церкви Украины. Фото: ПЦУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Переход состоится вместе с греко-католиками 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины на своей Facebook-странице.

Читайте также:

Решение Собора

Архиерейский Собор поместной Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый, новоюлианский календарь.

Этот переход должен пройти с 1 сентября, одновременно с Украинской греко-католической церковью.

Формально решение Собора должно быть принято еще Поместным Собором ПЦУ, который будет созван 27 июля 2023 года.

Исключение из правила

Вместе с тем, говорится в решении Архиерейского Собора ПЦУ, некоторые приходы и монастыри могут остаться на старом, юлианском календаре.

Как подчеркнули в ПЦУ, "календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно".

Комментарий митрополита Киевского

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что этого решения ждало как большинство верующих поместной церкви Украины, так и большинство украинского общества.

"Это решение не простое, мы шли к нему длительное время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужении вместо традиционного славянского, ввести автокефальное устройство жизни Церкви вместо многосотлетнего подчинения", — подчеркнул глава Православной церкви Украины.

Напомним, в феврале Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе с 1 сентября 2023 года на григорианский календарь, который практически идентичен новоюлианскому.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас