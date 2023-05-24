ПЦУ приняла решение о новом календаре: когда будем праздновать Рождество

Заседание Собора Православной церкви Украины. Фото: ПЦУ

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Переход состоится вместе с греко-католиками 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины на своей Facebook-странице.

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Решение Собора

Архиерейский Собор поместной Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый, новоюлианский календарь.

Этот переход должен пройти с 1 сентября, одновременно с Украинской греко-католической церковью.

Формально решение Собора должно быть принято еще Поместным Собором ПЦУ, который будет созван 27 июля 2023 года.

Исключение из правила

Вместе с тем, говорится в решении Архиерейского Собора ПЦУ, некоторые приходы и монастыри могут остаться на старом, юлианском календаре.

Как подчеркнули в ПЦУ, "календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно".

Комментарий митрополита Киевского

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что этого решения ждало как большинство верующих поместной церкви Украины, так и большинство украинского общества.

"Это решение не простое, мы шли к нему длительное время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужении вместо традиционного славянского, ввести автокефальное устройство жизни Церкви вместо многосотлетнего подчинения", — подчеркнул глава Православной церкви Украины.

Напомним, в феврале Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе с 1 сентября 2023 года на григорианский календарь, который практически идентичен новоюлианскому.