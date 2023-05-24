ПЦУ приняла решение о новом календаре: когда будем праздновать Рождество
Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Переход состоится вместе с греко-католиками 1 сентября 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины на своей Facebook-странице.
Решение Собора
Архиерейский Собор поместной Православной церкви Украины принял решение о переходе на новый, новоюлианский календарь.
Этот переход должен пройти с 1 сентября, одновременно с Украинской греко-католической церковью.
Формально решение Собора должно быть принято еще Поместным Собором ПЦУ, который будет созван 27 июля 2023 года.
Исключение из правила
Вместе с тем, говорится в решении Архиерейского Собора ПЦУ, некоторые приходы и монастыри могут остаться на старом, юлианском календаре.
Как подчеркнули в ПЦУ, "календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно".
Комментарий митрополита Киевского
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что этого решения ждало как большинство верующих поместной церкви Украины, так и большинство украинского общества.
"Это решение не простое, мы шли к нему длительное время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужении вместо традиционного славянского, ввести автокефальное устройство жизни Церкви вместо многосотлетнего подчинения", — подчеркнул глава Православной церкви Украины.
Напомним, в феврале Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе с 1 сентября 2023 года на григорианский календарь, который практически идентичен новоюлианскому.