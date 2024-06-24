З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі листівки, вірші, побажання своїми словами

Різдво Івана Предтечі 2024 — побажання миру і добра у листівках, віршах, прозі
У цей понеділок, 24 червня, українські віряни відзначають важливе релігійне свято — Різдво Івана Предтечі або Хрестителя — найбільш шанованого християнського святого після Діви Марії, який був останнім пророком, передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив Сина Божого у водах Йордану. Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться святому, а також вітають один одного зі святом, бажаючи миру, добра та щастя.
Новини.LIVE підготував красиві побажання у прозі та віршах, а також душевні та яскраві листівки з Різдвом Іоанна Предтечі 2024 року. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких із цим світлим днем.
З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі вірші українською мовою
Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!
***
У Різдво Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.
***
Зі святом Івана Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне — веселку дарує.
***
Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день —
море добра і пісень.
І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!
***
У день святого Івана
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди та нещастя.
Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя у прозі
Нехай це світле та радісне свято принесе тобі мир та гармонію у душі. Нехай віра у світле та щасливе майбутнє ніколи тебе не покидає. З Різдвом Івана Предтечі!
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У Різдво Івана Хрестителя бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце зігріває любов!
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Вітаю з Різдвом Івана Хрестителя! Нехай святий оберігає вас від життєвих негараздів та захищає від біди. Бажаю вам та вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.
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Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Бажаю зустрічати на шляху лише добрих та милосердних людей. Нехай у твоїй душі завжди живе віра, надія та любов!
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У світле літнє свято Різдва Івана Предтечі щиро бажаю Божого благословення. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!
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У Різдво Івана Хрестителя бажаю міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці.
Різдво Івана Хрестителя 24 червня — душевні та яскраві листівки українською мовою
Відеопривітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року
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