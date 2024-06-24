З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі листівки, вірші, побажання своїми словами

Віряни у храмі на Різдво Івана Предтечі. Фото: pomisna.info

У цей понеділок, 24 червня, українські віряни відзначають важливе релігійне свято — Різдво Івана Предтечі або Хрестителя — найбільш шанованого християнського святого після Діви Марії, який був останнім пророком, передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив Сина Божого у водах Йордану. Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться святому, а також вітають один одного зі святом, бажаючи миру, добра та щастя.

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Новини.LIVE підготував красиві побажання у прозі та віршах, а також душевні та яскраві листівки з Різдвом Іоанна Предтечі 2024 року. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких із цим світлим днем.

З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі вірші українською мовою

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

***

У Різдво Івана Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне — веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана

Вітання дарує світанок,

А щедрий літній день —

море добра і пісень.

І вечір загадковий

принесе події святкові,

А ніч величаво-купальна

здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Івана

Вам бажаю щастя,

Нехай Хреститель захистить

Від біди та нещастя.

Нехай поселить у ваших душах

Він надію та любов,

Віра нехай вас надихає

На вчинки знов і знов.

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя у прозі

Нехай це світле та радісне свято принесе тобі мир та гармонію у душі. Нехай віра у світле та щасливе майбутнє ніколи тебе не покидає. З Різдвом Івана Предтечі!

***

У Різдво Івана Хрестителя бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце зігріває любов!

***

Вітаю з Різдвом Івана Хрестителя! Нехай святий оберігає вас від життєвих негараздів та захищає від біди. Бажаю вам та вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

***

Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Бажаю зустрічати на шляху лише добрих та милосердних людей. Нехай у твоїй душі завжди живе віра, надія та любов!

***

У світле літнє свято Різдва Івана Предтечі щиро бажаю Божого благословення. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

***

У Різдво Івана Хрестителя бажаю міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці.

Різдво Івана Хрестителя 24 червня — душевні та яскраві листівки українською мовою

НазваниеПривітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні.

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