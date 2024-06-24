Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Різдво Івана Предтечі 2024 — побажання миру і добра у листівках, віршах, прозі arrow

Різдво Івана Предтечі 2024 — побажання миру і добра у листівках, віршах, прозі

24 червня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі листівки, вірші, побажання своїми словами
Віряни у храмі на Різдво Івана Предтечі. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей понеділок, 24 червня, українські віряни відзначають важливе релігійне свято — Різдво Івана Предтечі або Хрестителя — найбільш шанованого християнського святого після Діви Марії, який був останнім пророком, передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив Сина Божого у водах Йордану. Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться святому, а також вітають один одного зі святом, бажаючи миру, добра та щастя. 

Читайте також:

Новини.LIVE підготував красиві побажання у прозі та віршах, а також душевні та яскраві листівки з Різдвом Іоанна Предтечі 2024 року. Обов'язково привітайте знайомих, друзів та близьких із цим світлим днем. 

З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі вірші українською мовою

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!

***

У Різдво Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне — веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день —
море добра і пісень.
І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Івана
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди та нещастя.
Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя у прозі

Нехай це світле та радісне свято принесе тобі мир та гармонію у душі. Нехай віра у світле та щасливе майбутнє ніколи тебе не покидає. З Різдвом Івана Предтечі!

***

У Різдво Івана Хрестителя бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце зігріває любов!

***

Вітаю з Різдвом Івана Хрестителя! Нехай святий оберігає вас від життєвих негараздів та захищає від біди. Бажаю вам та вашій родині здоров’я, добробуту, миру та міцної віри у душі.

***

Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Бажаю зустрічати на шляху лише добрих та милосердних людей. Нехай у твоїй душі завжди живе віра, надія та любов!

***

У світле літнє свято Різдва Івана Предтечі щиро бажаю Божого благословення. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

*** 

У Різдво Івана Хрестителя бажаю міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці.

Різдво Івана Хрестителя 24 червня — душевні та яскраві листівки українською мовою

Привітання з Різдвом Івана Хрестителя
НазваниеПривітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Різдво Івана Хрестителя 24 червня — душевні та яскраві листівки
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Різдво Івана Хрестителя 24 червня — листівки
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Різдвом Івана Предтечі 2024 — найкращі листівки
Привітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Івана Хрестителя 2024 року

 

 

 

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні.

Також радимо вам скористатися церковним календарем свят на червень 2024 року, щоб не пропустити найголовніші релігійні події першого місяця літа. 

свята
привітання
листівки
релігія
Різдво Іоанна Предтечі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву