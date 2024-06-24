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Рождество Иоанна Предтечи 2024 — пожелания мира и добра в открытках, стихах, прозе

24 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Рождеством Иоанна Предтечи 2024 — открытки, стихи, пожелания своими словами
Верующие в храме на Рождество Иоанна Предтечи. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 24 июня, украинские верующие отмечают важный религиозный праздник — Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя — наиболее почитаемого христианского святого после Девы Марии, который был последним пророком, предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Сына Божьего в водах Иордана. В этот день верующие обязательно посещают церковь, молятся святому, а также поздравляют друг друга с праздником, желая мира, добра и счастья.

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Новини.LIVE подготовил красивые пожелания в прозе и стихах, а также душевные и яркие открытки с Рождеством Иоанна Предтечи 2024 года. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких с этим светлым днем.

С Рождеством Иоанна Предтечи 2024 — лучшие стихи на украинском языке

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!
Зі святом!

***

У Різдво Івана Предтечі
Я бажаю вам віри та сили,
Щоб смута та думки лихі
Ніколи вас не підкосили.
Нехай надія у душі не згасне,
Зігріває хай серце кохання,
Будуть мир, розуміння та щастя,
А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне — веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день —
море добра і пісень.
І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Івана
Вам бажаю щастя,
Нехай Хреститель захистить
Від біди та нещастя.
Нехай поселить у ваших душах
Він надію та любов,
Віра нехай вас надихає
На вчинки знов і знов.

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя в прозе

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет тебе мир и гармонию в душе. Пусть вера в светлое и счастливое будущее никогда тебя не покидает. С Рождеством Иоанна Предтечи!

***

В Рождество Иоанна Крестителя желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце согревает любовь!

***

Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя! Пусть святой оберегает вас от жизненных проблем и защищает от беды. Желаю вам и вашей семье здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в душе.

***

Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь!

***

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

***

В Рождество Иоанна Крестителя желаю крепкого здоровья, покоя и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце.

Рождество Иоанна Крестителя 24 июня — душевные и яркие открытки на украинском языке

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Рождество Иоанна Крестителя 24 июня — душевные и яркие открытки
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Рождество Иоанна Крестителя 24 июня.
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя в 2024 году
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Рождеством Ивана Предтечи 2024 года — лучшие открытки.
Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года

 

 

 

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников на июнь 2024 года, чтобы не пропустить самые главные религиозные события первого месяца лета.

праздники
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открытки
религия
Рождество Иоанна Предтечи

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