С Рождеством Иоанна Предтечи 2024 — открытки, стихи, пожелания своими словами

Верующие в храме на Рождество Иоанна Предтечи. Фото: pomisna.info

В этот понедельник, 24 июня, украинские верующие отмечают важный религиозный праздник — Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя — наиболее почитаемого христианского святого после Девы Марии, который был последним пророком, предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Сына Божьего в водах Иордана. В этот день верующие обязательно посещают церковь, молятся святому, а также поздравляют друг друга с праздником, желая мира, добра и счастья.

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Новини.LIVE подготовил красивые пожелания в прозе и стихах, а также душевные и яркие открытки с Рождеством Иоанна Предтечи 2024 года. Обязательно поздравьте знакомых, друзей и близких с этим светлым днем.

С Рождеством Иоанна Предтечи 2024 — лучшие стихи на украинском языке

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!

Зі святом!

***

У Різдво Івана Предтечі

Я бажаю вам віри та сили,

Щоб смута та думки лихі

Ніколи вас не підкосили.

Нехай надія у душі не згасне,

Зігріває хай серце кохання,

Будуть мир, розуміння та щастя,

А Господь чує ваші прохання.

***

Зі святом Івана Предтечі вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне — веселку дарує.

***

Сьогодні для Івана

Вітання дарує світанок,

А щедрий літній день —

море добра і пісень.

І вечір загадковий

принесе події святкові,

А ніч величаво-купальна

здійснить заповітні бажання!

***

У день святого Івана

Вам бажаю щастя,

Нехай Хреститель захистить

Від біди та нещастя.

Нехай поселить у ваших душах

Він надію та любов,

Віра нехай вас надихає

На вчинки знов і знов.

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя в прозе

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет тебе мир и гармонию в душе. Пусть вера в светлое и счастливое будущее никогда тебя не покидает. С Рождеством Иоанна Предтечи!

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В Рождество Иоанна Крестителя желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце согревает любовь!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Крестителя! Пусть святой оберегает вас от жизненных проблем и защищает от беды. Желаю вам и вашей семье здоровья, благополучия, мира и крепкой веры в душе.

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Желаю встречать на пути только добрых и милосердных людей. Пусть в душе твоей всегда живет вера, надежда и любовь!

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В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

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В Рождество Иоанна Крестителя желаю крепкого здоровья, покоя и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце.

Рождество Иоанна Крестителя 24 июня — душевные и яркие открытки на украинском языке

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством Иоанна Крестителя 2024 года

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

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