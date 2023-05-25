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СБУ вручила підозру працівнику Лаври, який виправдовував злочини Росії

25 травня 2023 17:59
- Олена Черкасець
СБУ вручила підозру працівнику Лаври, який виправдовував злочини Росії
Водій Лаври, який підтримував збройну агресію РФ, отримав підозру. Фото: ssu.gov.ua
- Олена Черкасець

Водій Лаври, який підтримував збройну агресію РФ, отримав підозру. Фото: ssu.gov.uaСлужба безпеки викрила діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій. У своєму коментарі одному з вітчизняних телеканалів фігурант назвав тимчасово захоплений Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими".

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Як зазначається, працівник Лаври сказав журналістці, що "Путін не розпочинав війну", а загибель мирних українців від російських повітряних ударів назвав "закономірним".

СБУ також встановила, що 56-річний фанат "русского мира" ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував окупантів і заперечував їх злочини. Лінгвістична експертиза підтвердила діяльність чоловіка проти України.

Працівнику Лаври оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування війни). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Водій Лаври, який підтримував збройну агресію РФ, отримав підозру. Фото: ssu.gov.ua

Водій Лаври, який підтримував збройну агресію РФ, отримав підозру. Фото: ssu.gov.ua
                           

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру священнику з Києво-Печерської лаври. На його богослужінні прославляли "русскій мір".

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