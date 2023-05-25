СБУ вручила подозрение работнику Лавры, оправдывающему преступления России
Служба безопасности разоблачила деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, который отрицал российскую вооруженную агрессию и оправдывал захват украинских территорий. В своем комментарии одному из отечественных телеканалов фигурант назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрироваными".
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Что известно о фигуранте дела?
Как отмечается, работник Лавры сказал журналистке, что "Путин не начинал войну", а гибель мирных украинцев от российских воздушных ударов назвал "закономерной".
СБУ также установила, что 56-летний фанат "русского мира" еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал оккупантов и отрицал их преступления. Лингвистическая экспертиза подтвердила деятельность мужчины против Украины.
Работнику Лавры объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание войны). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. На его богослужении прославляли "русский мир".