СБУ вручила подозрение работнику Лавры, оправдывающему преступления России

Водитель Лавры, поддерживавший вооруженную агрессию РФ, получил подозрение. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, который отрицал российскую вооруженную агрессию и оправдывал захват украинских территорий. В своем комментарии одному из отечественных телеканалов фигурант назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрироваными".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как отмечается, работник Лавры сказал журналистке, что "Путин не начинал войну", а гибель мирных украинцев от российских воздушных ударов назвал "закономерной".

СБУ также установила, что 56-летний фанат "русского мира" еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал оккупантов и отрицал их преступления. Лингвистическая экспертиза подтвердила деятельность мужчины против Украины.

Работнику Лавры объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание войны). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Водитель Лавры, поддерживавший вооруженную агрессию РФ, получил подозрение. Фото: ssu.gov.ua

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. На его богослужении прославляли "русский мир".