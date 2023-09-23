Стефанчук розповів, чому в Україні не можуть заборонити УПЦ МП

Керівник ВР Руслан Стефанчук. Фото: google

Попри повномасштабне вторгнення РФ, в Україні досі продовжує діяти УПЦ МП. Московський патріархат не можуть заборонити через те, що ще не зібрали потрібну кількість голосів — 226.

Про це повідомив керівник ВР Руслан Стефанчук у коментарі для видання Радіо Свобода.

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За словами Стефанчука, у День Незалежності у Верховній Раді зібрали 125 голосів з вимогою внести на розгляд законопроєкти, що передбачають заборону діяльності Московського патріархату.

"Мені дуже дивно, що у Верховній Раді знайшлося 125 осіб, які ніколи не читали книгу, яка називається "Регламент Верховної Ради України". Тому що в цій невеликій книзі, яку можна за 4 роки подужати народному депутату, чітко вказано, що я як голова Верховної Ради не впливаю на порядок денний. Порядок денний формується виключно погоджувальною радою", — розповів Стефанчук.

Водночас, для того, щоб розглянути такий законопроєкт, потрібно зібрати 226 підписів. Без цього його немає сенсу вносити його до зали.

"Тому тільки буде 226, я думаю, погоджувальна рада. Ще раз кажу, не голова Верховної Ради формує порядок денний, а погоджувальна рада ухвалить рішення про ухвалення цього проекту", — додав він.

Нагадаємо, у Києві на території Музею історії України біля Десятинної церкви демонтують "храм-МАФ". Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд.