Стефанчук рассказал, почему в Украине не могут запретить УПЦ МП

Руководитель ВС Руслан Стефанчук. Фото: google

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, в Украине продолжает действовать УПЦ МП. Московский патриархат не могут запретить из-за того, что еще не собрали нужное количество голосов — 226.

Об этом сообщил руководитель ВР Руслан Стефанчук в комментарии для издания Радио Свобода.

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По словам Стефанчука, в День Независимости в Верховной Раде собрали 125 голосов с требованием внести на рассмотрение законопроекты, предусматривающие запрещение деятельности Московского патриархата.

"Мне очень странно, что в Верховной Раде нашлось 125 человек, которые никогда не читали книгу, которая называется "Регламент Верховной Рады Украины". Потому что в этой небольшой книге, которую можно за 4 года осилить народному депутату, четко указано, что я как председатель Верховной Рады не влияю на повестку дня. Повестка дня формируется исключительно согласительным советом", — рассказал Стефанчук.

В то же время для того, чтобы рассмотреть такой законопроект, нужно собрать 226 подписей. Без этого его нет смысла вносить в зал.

"Поэтому только будет 226, я думаю, согласительный совет. Еще раз говорю, не председатель Верховной Рады формирует повестку дня, а согласительный совет примет решение о принятии этого проекта", — добавил он.

Напомним, в Киеве на территории Музея истории Украины возле Десятинной церкви демонтируют "храм-МАФ". Соответствующее решение принял Апелляционный суд.