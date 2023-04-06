Страсний тиждень 2023 — головні традиції та заборони

Страсний тиждень — період, присвячений споминам про останні дні земного життя Ісуса Христа

Страсний тиждень, або як ще його називають Страсна седмиця — це важливий тиждень перед Великоднем, коли православні згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. Цей час вірянам необхідно прожити за певними правилами.

Коли починається Страсний тиждень у 2023 році, яке значення кожного дня, що можна і не можна робити в ці дні, читайте далі в матеріалі.

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Дати Страсного тижня залежать від Великодня.

У православних християн Великдень — 16 квітня, відповідно, найважливіший Страсний тиждень — з 10 по 15 квітня.

Варто додати, що у католиків Воскресіння Христове відзначатимуть 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень — з 3 по 8 квітня.

Страсний тиждень 2023 — значення кожного дня

Як вже було сказано, Страсний тиждень — найважливіший період перед Великоднем. А кожен день цього тижня має свій сенс та називається Великим.

У цей час у храмах відбуваються урочисті служби та підготовка до світлого свята.

Яке значення має кожен день Страсної седмиці:

1. Великий понеділок 10 квітня

Віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Йосип став прообразом Спасителя, що пізнав жахливі муки та страждав за людей.

У храмах читають євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці — символ нерозкаяної душі.

У понеділок також починають здійснювати чин мироваріння — виготовляють особливе освячене ароматичне масло (миро), яке застосовують для помазання після хрещення.

Також віряни приділяють вулику увагу прибиранню будинку.

2. Великий вівторок 11 квітня

День присвячений спогадам, як Ісус викрив фарисеїв і книжників. Також згадують притчі Спасителя про Страшний суд і кінець світу, про десять дів, про таланти та данини кесарю.

Віряни завершують дрібні домашні справи та готують до Великодня житло, вбрання, скатертини та святкові рушники.

3. Велика середа 12 квітня

У цей день згадують кілька важливих подій:

зраду Іуди;

омивання ніг Ісуса грішницею.

Християни відвідують церкву та славлять Марію Магдалину. В храмах останній раз читають молитву з поклонами — поклони під час літургії скасовуються до Трійці. Також в цей день сповідуються.

Вдома віруючі готують яйця для фарбування писанок.

4. Великий четвер 13 квітня

Цей день багатьом відомий під іншою назвою — чистий Четвер. День символізує перше Таїнство Причастя, коли Ісус подав апостолам хліб та вино на Тайній Вечері.

У храмах відбувається спеціальна служба "Дванадцяти пристрасних Євангелій", де віряни згадують про страждання Христа. Люди також відвідують храм і приймають причастя.

Вдома починають фарбувати писанки та пекти паски, прибирають, те що не встигли у попередні дні. А дітям заведено купувати обновки.

На Чистий четвер намагалися завершити прибирання в будинку до Великодня. Наші предки обов'язково йшли митися, щоб очистити не лише душу, але й тіло.

5. Велика п'ятниця 14 квітня

Цей день називають ще Страсна п'ятниця. Це найскорботніший день — у п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа. У храмах на службі згадують страждання Спасителя, з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, що лежить у гробі.

В п'ятниці дотримуються найсуворішого посту. Їсти можна лише після того, як винесуть плащаницю.

6. Велика Субота 15 квітня

За переказами, після смерті Христос потрапив в пекло — і визволив звідти душі праведників, в тому числі й Адама з Євою.

В цей останній день Страсного тижня згадують диво воскресіння Ісусом праведного Лазаря.

У храмах проходять урочисті служби, але священнослужителі вже надягають світлі святкові облачення. Увечері проводять Святу Літургію, після якої оголошують благу звістку про Воскресіння Христове. Великий піст закінчується.

У цей день закінчують фарбувати яйця та збирати великодні кошики. Починають освячувати в храмах принесені паски і яйця.

Які заборони існують у Страсний тиждень

Страсний тиждень вважається найбільш суворим періодом під час Великого посту. Вільний час в Страсну седмицю потрібно присвятити молитві та відвідуванням храму.

Це дуже важливий період для вірян, тому слід дотримуватися усіх цих заборон.

У цей час не можна:

святкувати;

порушувати піст;

розважатися;

сваритися;

лихословити;

скандалити;

мати інтимну близькість;

брехати;

заздрити;

хрестити дітей;

вінчатися;

залицятися;

ображати людей;

займатися важкою фізичною працею, але повсякденною дозволяється;

поратись на городі;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Страсний тиждень — що не можна їсти

Під час останнього тижня перед Великоднем необхідно дотримуватися найсуворіших заборон щодо харчування.

У понеділок, вівторок і п'ятницю — сухоїдіння.

У Великий четвер дозволена їжа з маслом і трохи вина.

У Страсну п'ятницю можна їсти тільки хліб і пити воду.

У Велику суботу — сухоїдіння.

Важливо пам'ятати, що правила посту не поширюються на літніх, дітей, вагітних, мам, що годують груддю, а також тяжкохворих.

Що можна їсти у Страсний тиждень

Важливо їсти у Страсний тиждень дозволені продукти у кількості, яка потрібна, щоб залишатися здоровими. Адже переїдання також вважається тяжким гріхом.

У Страсну седмицю можна їсти:

овочі — солодкий перець, помідори, картоплю, гарбуз, моркву, селеру, кукурудзу тощо;

зелень — базилік, кріп, кінзу, петрушку, шпинат, щавель, зелену цибулю;

фрукти — яблука, груші, цитрусові тощо;

крупи;

бобові;

сухофрукти;

солодку консервацію;

мед;

цукор;

горіхи.

Пити можна воду, узвари, компоти, киселі, морси, рослинне молоко, чай та каву.

Якщо любите солодке та вам складно від нього відмовитися, можна дозволити собі пісний зефір, чорний шоколад, халву, козинаки та льодяники.

Важливо: кожен вірянин повинен орієнтуватись на свій стан здоров'я, щоб організувати оптимальне харчування.

Народні прикмети та традиції у Страсний тиждень

На Великий понеділок сонячна погода — до гарного урожаю.

У Великий вівторок йде дощ — до холодного та неврожайного року.

Якщо купити курячі яйця у середу, вони довго не будуть псуватися.

Якщо перераховувати гроші у Чистий четвер, людину чекає достаток.

На Страсну п'ятницю світить сонце — наступні тижні буде тепло.

Якщо у Велику суботу веселитися — увесь рік будете плакати.

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