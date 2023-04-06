Страстная неделя 2023 — главные традиции и запреты

Страстная неделя — период, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа

Страстная неделя, или как ее еще называют Страстная седмица — это важная неделя перед Пасхой, когда православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это время верующим необходимо прожить по определенным правилам.

Когда начинается Страстная неделя в 2023 году, каково значение каждого дня, что можно и нельзя делать в эти дни, читайте дальше в материале.

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Даты Страстной недели зависят от Пасхи.

У православных христиан Пасха — 16 апреля, соответственно, важнейшая Страстная неделя — с 10 по 15 апреля.

Стоит добавить, что у католиков Воскресения Христова будут отмечать 9 апреля соответственно Страстная неделя — с 3 по 8 апреля.

Страстная неделя 2023 года — значение каждого дня

Как уже было сказано, Страстная неделя — самый важный период перед Пасхой. А каждый день этой недели имеет свой смысл и называется Великим.

В это время в храмах проходят торжественные службы и подготовка к светлому празднику.

Какое значение имеет каждый день Страстной седмицы:

1. Большой понедельник 10 апреля

Верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого братья продали в рабство. Иосиф стал прообразом Спасителя, познавшего ужасные мучения и страдающего людьми.

В храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы — символ нераскаявшейся души.

В понедельник также начинают совершать чин мировоззрения — производят особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения.

Также верующие уделяют улью внимание уборке дома.

2. Большой вторник 11 апреля

День посвящен воспоминаниям, как Иисус обличил фарисеев и книжников. Также вспоминают притчи Спасителя о Страшном суде и конце света, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.

Верующие завершают мелкие домашние дела и готовят к Пасхе жилье, наряды, скатерти и праздничные полотенца.

3. Большая среда 12 апреля

В этот день вспоминается несколько важных событий:

измену Иуды;

омовение ног Иисуса грешницей.

Христиане посещают церковь и прославляют Марию Магдалину. В храмах в последний раз читают молитву с поклонами — поклоны во время литургии упраздняются в Троицу. Также в этот день исповедуются.

Дома верующие готовят яйца для крашения писанок.

4. Большой четверг 13 апреля

Этот день многим известен под другим названием – чистый четверг. День символизирует первое Таинство Причастия, когда Иисус подал апостолам хлеб и вино на Тайном Вечере.

В храмах проходит специальная служба "Двенадцати страстных Евангелий", где верующие вспоминают о страданиях Христа. Люди также посещают храм и принимают причастие.

Дома начинают красить писанки и печь куличи, убирают то, что не успели в предыдущие дни. А детям принято покупать обновки.

В Чистый четверг пытались завершить уборку в доме к Пасхе. Наши предки обязательно шли мыться, чтобы очистить не только душу, но тело.

5. Большая пятница 14 апреля

Этот день называют еще Страстная пятница. Это самый скорбный день — в пятницу распяли Иисуса Христа. В храмах на службе вспоминают страдания Спасителя, из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе.

В пятницу соблюдают самый строгий пост. Есть можно только после того, как вынесут плащаницу.

6. Великая Суббота 15 апреля

По преданию, после смерти Христос попал в ад и освободил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.

В этот последний день Страстной недели вспоминают чудо воскресения Иисусом праведного Лазаря.

В храмах проходят торжественные службы, но священнослужители уже надевают светлые праздничные облачения. Вечером проводят Святую Литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом. Великий пост заканчивается.

В этот день заканчивают красить яйца и собирать пасхальные корзины. Начинают освящать в храмах принесенные куличи и яйца.

Какие запреты существуют в Страстную неделю

Страстная неделя считается наиболее строгим периодом во время Великого поста. Свободное время в Страстную седмицу нужно посвятить молитве и посещению храма.

Это очень важный период для верующих, поэтому следует соблюдать все эти запреты.

В настоящее время нельзя:

праздновать;

нарушать пост;

развлекаться;

ссориться;

злословить;

скандалить;

иметь интимную близость;

врать;

завидовать;

крестить детей;

венчаться;

ухаживать;

оскорблять людей;

заниматься тяжелым физическим трудом, но повседневным разрешается;

возиться на огороде;

отказывать в помощи нуждающимся.

Страстная неделя — что нельзя есть

Во время последней недели перед Пасхой необходимо соблюдать самые строгие запреты на питание.

В понедельник, вторник и пятницу — сухое питание.

В Большой четверг разрешена еда с маслом и немного вина.

В Страстную пятницу можно есть только хлеб и пить воду.

В Великую субботу — сухое питание.

Важно помнить, что правила поста не распространяются на пожилых, детей, беременных, кормящих мам, а также тяжелобольных.

Что можно есть в Страстную неделю

Важно есть в Страстную неделю разрешенные продукты в количестве, которое нужно, чтобы оставаться здоровым. Ведь переедание тоже считается тяжким грехом.

В Страстную седмицу можно есть:

овощи — сладкий перец, помидоры, картофель, тыква, морковь, сельдерей, кукурузу и т.п.;

зелень — базилик, укроп, кинзу, петрушку, шпинат, щавель, зеленый лук;

фрукты — яблоки, груши, цитрусовые и т.п.;

крупы;

бобовые;

сухофрукты;

сладкую консервацию;

мед;

сахар;

орехи.

Пить можно воду, компоты, компоты, кисели, морсы, растительное молоко, чай и кофе.

Если любите сладкое и вам сложно отказаться от него, можно позволить себе постный зефир, черный шоколад, халву, козинаки и леденцы.

Важно: каждый верующий должен ориентироваться на свое состояние здоровья, чтобы организовать оптимальное питание.

Народные приметы и традиции в Страстную неделю

На Великий понедельник солнечная погода — к хорошему урожаю.

В Большой вторник идет дождь — в холодный и неурожайный год.

Если купить куриные яйца в среду они долго не будут портиться.

Если перечислять деньги в Чистый четверг, человека ждет изобилие.

На Страстную пятницу светит солнце — на следующие недели будет тепло.

Если в Великую субботу веселиться, весь год будете плакать.

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