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Суд обирає запобіжний захід для митрополита Павла: прокурори наполягають на домашньому арешті

1 квітня 2023 14:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для митрополита Павла. Шевченківський районний суд Києва зараз обирає йому запобіжний захід. 

СБУ підтвердила вручення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври.

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Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні і заперечення збройної агресії рф проти України. Про це йдеться на сайті СБУ. 

Історія питання

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. 

 

Нагадаємо, що у 2022 році Служба безпеки України розпочала контррозвідувальні та безпекові заходи у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті заходів, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. 

Також Служба безпеки України спіймала зрадників, які шпигували за керівниками київських військкоматів.

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