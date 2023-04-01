Суд обирає запобіжний захід для митрополита Павла: прокурори наполягають на домашньому арешті

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для митрополита Павла. Шевченківський районний суд Києва зараз обирає йому запобіжний захід.

СБУ підтвердила вручення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври.

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Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні і заперечення збройної агресії рф проти України. Про це йдеться на сайті СБУ.

Історія питання

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Нагадаємо, що у 2022 році Служба безпеки України розпочала контррозвідувальні та безпекові заходи у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті заходів, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя.

Також Служба безпеки України спіймала зрадників, які шпигували за керівниками київських військкоматів.