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Суд избирает меру пресечения для митрополита Павла: прокуроры настаивают на домашнем аресте

1 апреля 2023 14:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для митрополита Павла. Шевченковский районный суд Киева сейчас избирает ему меру пресечения.

СБУ подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры.

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Его обвиняют в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом идет речь на сайте СБУ.

История вопроса

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии россии против Украины.

В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора.

 

Напомним, что в 2022 году Служба безопасности Украины начала контрразведывательные и безопасности мероприятия в церковной среде УПЦ, которые происходили для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства. В результате мероприятий возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя.

Также Служба безопасности Украины поймала предателей, которые шпионили за руководителями киевских военкоматов.

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