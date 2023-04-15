Свячений кагор: у ПЦУ розказали, чи треба святити алкоголь

У Києві освятити великодні кошики можна буде після п'ятої години ранку. Фото: УНІАН

16 квітня відзначатимемо Великдень, і чимало вірян понесуть до церкви пасхальні кошики. Багато хто, окрім паски, кладе до нього алкогольні напої. А чи можна це робити?

Протоієрей Полтавської єпархії ПЦУ міста Кременчук Анатолій Куліш радить утриматися від освячення алкоголю. Про це йдеться на сайті ТСН.

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Священник зазначив, що нести освячувати до церкви можна паску, яйця, шинку чи ковбасу. І аж ніяк не можна брати алкогольні напої.

"Кагор" чи будь-які інші спиртні напої у великодній кошик не кладуть. Взагалі! У кошик кладемо паску, яйця, м'ясні продукти, сир, сіль, хрін", — зауважив Анатолій Куліш.

Протоієрей радить бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Краще ці гроші задонатити на допомогу нашим захисникам, щоб пришвидшити перемогу.

"У період війни треба бути стриманими, рішення ухвалювати виважено. А оскільки суть Великодня зовсім не у кошику, а у Спасителеві, який воскрес, то кошти краще перерахувати на підтримку ЗСУ через ті фонди, яким люди довіряють", — додав протоієрей.

Нагадаємо, за давньою традицією, на святковий стіл треба поставити 40 різноманітних страв — вони мають символізувати 40 днів посту.