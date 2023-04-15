Свячений кагор: у ПЦУ розказали, чи треба святити алкоголь
16 квітня відзначатимемо Великдень, і чимало вірян понесуть до церкви пасхальні кошики. Багато хто, окрім паски, кладе до нього алкогольні напої. А чи можна це робити?
Протоієрей Полтавської єпархії ПЦУ міста Кременчук Анатолій Куліш радить утриматися від освячення алкоголю. Про це йдеться на сайті ТСН.
Священник зазначив, що нести освячувати до церкви можна паску, яйця, шинку чи ковбасу. І аж ніяк не можна брати алкогольні напої.
"Кагор" чи будь-які інші спиртні напої у великодній кошик не кладуть. Взагалі! У кошик кладемо паску, яйця, м'ясні продукти, сир, сіль, хрін", — зауважив Анатолій Куліш.
Протоієрей радить бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Краще ці гроші задонатити на допомогу нашим захисникам, щоб пришвидшити перемогу.
"У період війни треба бути стриманими, рішення ухвалювати виважено. А оскільки суть Великодня зовсім не у кошику, а у Спасителеві, який воскрес, то кошти краще перерахувати на підтримку ЗСУ через ті фонди, яким люди довіряють", — додав протоієрей.
Нагадаємо, за давньою традицією, на святковий стіл треба поставити 40 різноманітних страв — вони мають символізувати 40 днів посту.