Священный кагор: в ПЦУ рассказали, нужно ли святить алкоголь

В Киеве освятить пасхальные корзины можно будет после пяти часов утра. Фото: УНИАН

16 апреля будем отмечать Пасху и многие верующие понесут в церковь пасхальные корзины. Большинство, кроме паски, кладут в них алкогольные напитки. А можно ли это делать?

Протоиерей Полтавской епархии ПЦУ Кременчуга Анатолий Кулиш советует воздержаться от освящения алкоголя. Об этом говорится на сайте ТСН.

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Священник отметил, что нести освящать в церковь можно паску, яйца, ветчину или колбасу. Брать алкогольные напитки нельзя.

"Кагор" или другие спиртные напитки в пасхальную корзину не кладут. Вообще! В корзину кладем паску, яйца, мясные продукты, творог, соль, хрен", — отметил Анатолий Кулиш.

Протоиерей советует быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Лучше эти деньги задонатить на помощь нашим защитникам, чтобы ускорить Победу.

"В период войны надо быть сдержанными, решение принимать взвешенно. А поскольку суть Пасхи вовсе не в корзине, а в Воскресшем Спасителе, то средства лучше перечислить в поддержку ВСУ через те фонды, которым люди доверяют", — добавил протоиерей.

Напомним, по давней традиции, на праздничный стол нужно поставить 40 разнообразных блюд — они должны символизировать 40 дней поста.