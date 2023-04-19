Таємничий священник, що танцює й вітає з Великоднем: дізналися, хто це

Актор Ашот, перевдягнутий у священника. Скриншот із відео

Нещодавно на Великдень мережу підірвало відео про священника, що танцює біля церкви. За три дні його переглянуло понад 10 мільйонів людей. Безліч коментарів із осудом та навпаки схваленням були під цим відео.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що храм, на фоні якого танцює священнослужитель, розташований у селі Святопетрівське, що під Києвом. У ньому вже понад 20 років править отець Михайло. Він розповів, що до нього підходили й запитували, хто це такий, однак таємниця недовго лишалася нерозкритою. Отець Михайло зрозумів, що на відео танцює актор — у миру байкер Ашот, який їздить на байку, що ніжно називає Валя, носить шолом із Шевченком та організовує мотофестивалі "Тарасова гора".

Актор зазначив, що невміло запостив перше відео, що невдовзі стало мегапопулярним.

"Вечір, викладаю, а далі підкоригую, що це зйомки. Виклав, шукаю, де коригувати, а ніде", — пригадує актор Ашот.

Каже, що писав у коментарях, що він актор, а не священник, але люди однаково напрошувалися до нього на сповідь.

Згадують, що три роки тому саме цю церкву обрали для знімання, бо вона зовні нагадував храм на Донеччині. Тамтешнього батюшку й грав актор Ашот, а у перерві трішки попустував.

Додамо, що актор Ашот також подякував за "адекватне сприйняття" та увагу. Зазначив, що приємно, що підняв настрій.

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