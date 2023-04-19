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Таинственный священник, танцующий и поздравляющий с Пасхой: узнали, кто это

19 апреля 2023 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Таинственный священник, танцующий и поздравляющий с Пасхой: узнали, кто это
Актер Ашот, переодетый в священника. Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно на Пасху сеть подорвала видео о священнике, танцующем у церкви. За три дня его просмотрело более 10 миллионов человек. Множество комментариев с осуждением и наоборот одобрением было под этим видео.

Об этом сообщает ТСН.

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Кто тот танцующий священник

Отмечается, что храм, на фоне которого танцует священнослужитель, расположен в селе Святопетровское под Киевом. В нем уже более 20 лет правит отец Михаил. Он рассказал, что к нему подходили и спрашивали, кто это такой, однако тайна недолго оставалась нераскрытой. Отец Михаил понял, что на видео танцует актер — в мире байкер Ашот, который ездит байке, что нежно называет Валя, носит шлем с Шевченко и организовывает мотофестивали "Тарасова гора".

Актер отметил, что неумело залил первое видео, что вскоре стало мегапопулярным.

"Вечер, выкладываю, а дальше подкорректирую, что это съемки. Выложил, ищу, где корректировать, а негде", — вспоминает актер Ашот.

Говорит, что писал в комментариях, что он актер, а не священник, но люди все равно напрашивались к нему на исповедь.

Вспоминают, что три года назад именно эту церковь избрали для съемки, потому что она внешне напоминала храм в Донецкой области. Тамошнего батюшку и играл актер Ашот, а в перерыве немного порезвился.

Добавим, что актер Ашот также поблагодарил за "адекватное восприятие" и внимание. Отметил, что приятно, что поднял настроение.

@ashot_salvador

Благодарю всех за ваше внимание, просмотры, подписки и адекватное восприятие. :)

♬ оригинальный звук – ashot_salvador

Напомним, что недавно Алексей Завгородний (Позитив) признался, что любит готовить и даже раскрыл некоторые из своих любимых украинских блюд. Певец также рассказал о ремонте в новом доме и заявил, что готов наконец-то создать семью.

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