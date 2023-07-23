"Така Божа воля": реакція священників УПЦ МП на обстріл собору в Одесі

Руйнування у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Фото: УПЦ

Журналіст Денис Кошельник після ракетної атаки росіян на Одесу вирішив запитати священників УПЦ МП Києво-Печерської Лаври, як вони ставляться до того, що армія РФ зруйнувала Спасо-Преображенський кафедральний собор. Відповіді були очевидними.

Відео опитування він опублікував у своєму Instagram.

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Реакція священників

Один із попів відповів, що "така Божа воля".

"Ну взірвалось, і взірвалось. Всі під Богом ходимо. Я туди-сюди і вмру, і все", — сказав він.

Інший взагалі зробив вигляд, що нічого не знає.

"Не можу нічого сказати, треба молитися, бачите, послана дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося, тому що..." — відповів священник московського патріархату.

За його словами, Одесу атакував "ворог роду людського".

"А кому це впало на голову, одному Богу відомо, розумієте", — додав він.

Коли журналіст наголосив, що це саме російські ракети вилетіли з кораблів та завдали ударів по місту, то священник проігнорував слова журналіста та почав говорити з іншою жінкою.

Історія собору

Сьогодні вночі росіяни влучили ракетою у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Редакція Новини.LIVE підготувала історичну довідку багатостраждальної святині, в історії якої є народження, знищення та нове відродження.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що Одеса, зокрема Спасо-Преображенський собор, постраждала від ракет протиповітряної оборони. Там пораділи катастрофічним руйнуванням і традиційно звинуватили в усьому Україну.