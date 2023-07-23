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"Такая Божья воля": реакция священников УПЦ МП на обстрел собора в Одессе

23 июля 2023 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Такая Божья воля": реакция священников УПЦ МП на обстрел собора в Одессе
Разрушения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Фото: УПЦ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Журналист Денис Кошельник после ракетной атаки россиян на Одессу решил спросить священников УПЦ МП Киево-Печерской Лавры, как они относятся к тому, что армия РФ разрушила Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ответы были очевидны.

Видео опроса он опубликовал в своем Instagram.

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Реакция священников

Один из попов ответил, что "такая воля Божья".

"Ну взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Я туда-сюда и умру, и все", — сказал он.

Другой вообще сделал вид, что ничего не знает.

"Не могу ничего сказать, надо молиться, видите ли, послана очень сложная ситуация. Надо молиться, чтобы Господь помог, чтобы оно скорее закончилось, потому что..." — ответил священник московского патриархата.

По его словам, Одессу атаковал "враг рода человеческого".

"А кому это упало на голову, одному Богу известно, понимаете", — добавил он.

Когда журналист подчеркнул, что именно российские ракеты вылетели с кораблей и нанесли удары по городу, то священник проигнорировал слова журналиста и стал говорить с другой женщиной.

История собора

Сегодня ночью россияне попали ракетой в самый православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Редакция Новини.LIVE подготовила историческую справку многострадальной святыни, в истории которой есть рождение, уничтожение и новое возрождение.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что Одесса, в частности Спасо-Преображенский собор, пострадала от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили по всем Украину.

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