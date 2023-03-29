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Термін дії договору оренди для УПЦ МП в Нижній Лаврі спливає: що відомо

29 березня 2023 08:00
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
УПЦ МП отримали попередження стосовно договору оренди Лаври
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Свою чергою в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомляє повідомляється на сайті Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

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Що відомо

Відомо, що в УПЦ МП не вважають цю заяву юридичним документом та не погоджуються з таким рішенням. 

У документі зазначається, що договір про безоплатне користування будівлями Лаври та іншим державним майном було укладено між заповідником і Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) ще в липні 2013 року.

Заповідник також попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано. Однією з підстав названо висновки міжвідомчої робочої групи, яка була створена постановою Кабміну у грудні 2022 року і яка виявила "порушення Монастирем умов договору про використання державного майна".

Монастирю вказують на необхідність звільнити будівлі, що перебувають на балансі заповідника. Цю територію називають "Нижня Лавра". Крім цього, буде створено комісію, яка займатиметься процесом прийому-передачі держмайна, яке використовувалось УПЦ МП.

Суспільне зазначає, що речник УПЦ МП Климент вважає, що попередження від керівника Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" навряд чи можна назвати юридичним документом. За словами речника, лист більше схожий на "ультиматум".

"У цій заяві немає жодного пояснення, на підставі чого Міністерство культури, точніше заповідник "Києво-Печерська лавра", вимагає виселитися з монастиря людям, монахам, які живуть там приблизно три десятки років", — зазначив він.

Митрополит Климент каже, що заповідник не спирається на жодні законодавчі акти, а посилається на висновки комісії.

"Що таке "порушення умови договору"? Нам про це нічого не повідомляли. Ми не бачили ніяких перевірок, ніяких результатів роботи комісії. Ми в роботі цих комісій не брали участь, не підписували ніяких актів", — зазначає речник.

Лавра

Лавра

Свою чергою, у Міністерстві культури підтвердили, що договір про користування УПЦ МП Києво-Печерською Лаврою буде розірвано з 29 березня 2023 року.

"Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі", — написав у своєму Facebook міністр Олександр Ткаченко.

Підставою для припинення дії договору оренди, за його словами, є "зафіксовані порушення умов користування державним майном". За словами Ткаченка, МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

Нагадаємо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської Лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

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