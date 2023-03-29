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Срок действия договора аренды для УПЦ МП в Нижней Лавре истекает: что известно

29 марта 2023 08:00
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
УПЦ МП получили предупреждение по договору аренды Лавры
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры. В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

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Что известно

Известно, что в УПЦ МП не считают это заявление юридическим документом и не согласны с таким решением.

В документе говорится, что договор о безвозмездном пользовании зданиями Лавры и другим государственным имуществом был заключен между заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) еще в июле 2013 года.

Заповедник также предупредил, что с 29 марта 2023 договор будет расторгнут. Одним из оснований названы выводы межведомственной рабочей группы, созданной постановлением Кабмина в декабре 2022 года и выявившей "нарушение Монастырем условий договора об использовании государственного имущества".

Монастырю указывают на необходимость освободить находящиеся на балансе заповедника здания. Эту территорию называют "Нижняя Лавра". Кроме этого, будет создана комиссия, которая будет заниматься процессом приема-передачи госимущества, которое использовалось УПЦ МП.

Общественное отмечает, что спикер УПЦ МП Климент считает, что предупреждение от руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вряд ли можно назвать юридическим документом. По словам спикера, письмо больше похоже на "ультиматум".

"В этом заявлении нет никакого объяснения, на основании чего Министерство культуры, точнее, заповедник "Киево-Печерская лавра" требует выселиться из монастыря людям, монахам, живущим там примерно три десятка лет", — отметил он.

Митрополит Климент говорит, что заповедник не опирается ни на какие законодательные акты, а ссылается на выводы комиссии.

"Что такое "нарушение условия договора"? Нам об этом ничего не сообщали. Мы не видели никаких проверок, никаких результатов работы комиссии. Мы в работе этих комиссий не участвовали, не подписывали никаких актов", — отмечает спикер.

Лавра

Лавра

В свою очередь, в Министерстве культуры подтвердили, что договор о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лаврой будет расторгнут с 29 марта 2023 года.

"Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре", — написал в своем Facebook министр Александр Ткаченко.

Основанием для прекращения действия договора аренды, по его словам, "зафиксированы нарушения условий пользования государственным имуществом". По словам Ткаченко, МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом.

Напомним, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской Лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ВЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".

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