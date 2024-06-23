З Трійцею 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі

Українці на богослужінні у свято Святої Трійці. Фото: dostyp.com.ua

У цю неділю, 23 червня, українські віряни відзначають День Святої Трійці. Цю особливу дату ще називають П'ятдесятницею або ж Зеленою неділею. У свято заведено відпочивати, а також вітати один одного, бажаючи миру, добра та Божого благословення.

Новини.LIVE підготував красиві та душевні привітання до свята Трійці у прозі, віршах та листівках.

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Щиро вітаю зі святом Трійці! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням, радістю та подарує надію на світле та щасливе майбутнє.

***

Зі святом святої Трійці! У цей світлий день нехай навколо панують любов і гармонія! Нехай Боже благословення буде на всіх нас і допоможе впоратися з усіма негараздами!

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Вітаю з Днем Святої Трійці! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, успіхів у сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях.

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Прийміть щирі привітання з величним святом Трійці! Нехай це свято надихає на добрі справи, наповнює серце любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і добробут.

***

Вітаю з Трійцею! Нехай літо зігріє теплом, а Бог нехай дарує вашій оселі мир, добро і добробут. Бажаю радості та світла в душі, міцної віри та надії на краще!

***

Вітаю з Трійцею і від щирого серця хочу побажати, щоб на душі був завжди спокій, а біди обходили десятою дорогою.

Привітання з Днем Святої Трійці у віршах українською мовою

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любов та добробут

У житті панував.

***

Нехай Господь зберігає сім'ю

І від зла оберігає.

У цей теплий літній день

Трійця благословляє.

***

З Пресвятою Трійцею,

Зі святом святим!

Серце нехай наповниться

Світлом золотим.

Нехай душа не знає

Ні гріха, ні зла.

Нехай благословить вас

Бог на многії літа.

***

З світлим днем тебе вітаю

Злагоди в сім'ї бажаю!

Хай на Трійцю буде свято

Добрих побажань багато!

Не працюй, а відпочинь

Збери "зелених" берегинь!

***

З Трійцею тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Зеленню наповнюй дім

І завжди радій у нім!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров'я побажай

І мене не забувай!

***

Бажаю щиро веселиться

У свято світле вам, на Трійцю!

Хай буде мир в душі та в домі,

Радіють друзі та знайомі.

Приходять хай до вас на свято,

Дарують щастя вам багато.

Тепла, добра вам та довіри,

Кохання та міцної віри!

***

З Трійцею, зі світлим святом!

Бажаю радості багато,

Приємних зустрічей, тепла,

Ласкава доля, щоб була.

Щоб принесла у дім добробут,

Зробила щоб приємним побут.

Нехай й малесенька дрібничка

Приносить радість невеличку!

Привітання з Трійцею у красивих листівках 2024 року

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Красиві відеопривітання з Трійцею 2024 року

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