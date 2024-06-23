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Трійця 2024 — красиві листівки та душевні привітання з великим святом

23 червня 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Трійцею 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі
Українці на богослужінні у свято Святої Трійці. Фото: dostyp.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 23 червня, українські віряни відзначають День Святої Трійці. Цю особливу дату ще називають П'ятдесятницею або ж Зеленою неділею. У свято заведено відпочивати, а також вітати один одного, бажаючи миру, добра та Божого благословення. 

Новини.LIVE підготував красиві та душевні привітання до свята Трійці у прозі, віршах та листівках. 

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Трійця 2024 — привітання у прозі

Щиро вітаю зі святом Трійці! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням, радістю та подарує надію на світле та щасливе майбутнє.

***

Зі святом святої Трійці! У цей світлий день нехай навколо панують любов і гармонія! Нехай Боже благословення буде на всіх нас і допоможе впоратися з усіма негараздами!

***

Вітаю з Днем Святої Трійці! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, успіхів у сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях.

***

Прийміть щирі привітання з величним святом Трійці! Нехай це свято надихає на добрі справи, наповнює серце любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і добробут.

***

Вітаю з Трійцею! Нехай літо зігріє теплом, а Бог нехай дарує вашій оселі мир, добро і добробут. Бажаю радості та світла в душі, міцної віри та надії на краще!

***

Вітаю з Трійцею і від щирого серця хочу побажати, щоб на душі був завжди спокій, а біди обходили десятою дорогою.

Привітання з Днем Святої Трійці у віршах українською мовою

У свято Трійці бажаю 
Багато радості, добра, 
Море сонця нехай подарує 
Ця літня пора. 

***

Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!

***

В день Трійці Святої 
Ми щиро бажаємо, 
Щоб істинний спокій 
У серці настав.
Щоб віра ніколи 
Вас не залишала. 
Любов та добробут 
У житті панував. 

***

Нехай Господь зберігає сім'ю
І від зла оберігає.
У цей теплий літній день
Трійця благословляє.

***

З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.
Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на многії літа.

***

З світлим днем тебе вітаю 
Злагоди в сім'ї бажаю! 
Хай на Трійцю буде свято 
Добрих побажань багато! 
Не працюй, а відпочинь 
Збери "зелених" берегинь!

***

З Трійцею тебе вітаю! 
Щастя, радості бажаю! 
Зеленню наповнюй дім 
І завжди радій у нім!

***

Трійця славна вже прийшла, 
Свято в хати принесла! 
Сходи в церкву, не лінуйся 
Із Всевишнім поспілкуйся. 
Всім здоров'я побажай 
І мене не забувай!

***

Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!

***

З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!

Привітання з Трійцею у красивих листівках 2024 року 

Трійця 2024 — привітання
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Трійця 2024 — листівки
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Трійця 2024 — привітання у листівках
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Трійцею у красивих листівках 2024 року
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Трійцею у листівках 2024 року
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Святої Трійці у листівках українською мовою
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Святої Трійці у листівках
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Трійцею 2024 року
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві листівки з Трійцею 2024 року
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Трійця 2024 — красиві листівки
Привітання з Трійцею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Красиві відеопривітання з Трійцею 2024 року

 

Раніше ми писали, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали у свято.

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні.

Також радимо дізнатися, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.

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Трійця
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релігія
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