З Трійцею 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі

Трійця 2024 — красиві листівки та душевні привітання з великим святом
У цю неділю, 23 червня, українські віряни відзначають День Святої Трійці. Цю особливу дату ще називають П'ятдесятницею або ж Зеленою неділею. У свято заведено відпочивати, а також вітати один одного, бажаючи миру, добра та Божого благословення.
Новини.LIVE підготував красиві та душевні привітання до свята Трійці у прозі, віршах та листівках.
Трійця 2024 — привітання у прозі
Щиро вітаю зі святом Трійці! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням, радістю та подарує надію на світле та щасливе майбутнє.
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Зі святом святої Трійці! У цей світлий день нехай навколо панують любов і гармонія! Нехай Боже благословення буде на всіх нас і допоможе впоратися з усіма негараздами!
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Вітаю з Днем Святої Трійці! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, успіхів у сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях.
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Прийміть щирі привітання з величним святом Трійці! Нехай це свято надихає на добрі справи, наповнює серце любов'ю до ближніх, дарує сімейний затишок і добробут.
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Вітаю з Трійцею! Нехай літо зігріє теплом, а Бог нехай дарує вашій оселі мир, добро і добробут. Бажаю радості та світла в душі, міцної віри та надії на краще!
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Вітаю з Трійцею і від щирого серця хочу побажати, щоб на душі був завжди спокій, а біди обходили десятою дорогою.
Привітання з Днем Святої Трійці у віршах українською мовою
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
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Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любов та добробут
У житті панував.
***
Нехай Господь зберігає сім'ю
І від зла оберігає.
У цей теплий літній день
Трійця благословляє.
***
З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.
Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на многії літа.
***
З світлим днем тебе вітаю
Злагоди в сім'ї бажаю!
Хай на Трійцю буде свято
Добрих побажань багато!
Не працюй, а відпочинь
Збери "зелених" берегинь!
***
З Трійцею тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Зеленню наповнюй дім
І завжди радій у нім!
***
Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров'я побажай
І мене не забувай!
***
Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!
***
З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!
Привітання з Трійцею у красивих листівках 2024 року
Красиві відеопривітання з Трійцею 2024 року
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