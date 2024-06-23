С Троицей 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе

Троица 2024 — красивые открытки и душевные поздравления с большим праздником
В это воскресенье, 23 июня, украинские верующие отмечают День Святой Троицы. Эту особую дату еще называют Пятидесятницей или Зеленым воскресеньем. В праздник принято отдыхать, а также поздравлять друг друга, желая мира, добра и Божьего благословения.
Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления к празднику Троицы в прозе, стихах и открытках.
Троица 2024 — поздравление в прозе
Поздравляю с праздником Троицы! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением, радостью и подарит надежду на светлое и счастливое будущее.
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С праздником святой Троицы! В этот светлый день пусть вокруг царят любовь и гармония! Пусть Божье благословение будет на всех нас и поможет справиться со всеми невзгодами!
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Поздравляю с Днем Святой Троицы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях.
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Примите искренние поздравления с величественным праздником Троицы! Пусть этот праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце любовью к ближним, подарит семейный уют и благополучие.
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Поздравляю с Троицей! Пусть лето согреет теплом, а Бог подарит вашему дому мир, добро и благополучие. Желаю радости и света в душе, крепкой веры и надежды к лучшему!
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Поздравляю с Троицей и от всей души хочу пожелать, чтобы на душе был всегда покой, а беды обходили десятой дорогой.
Поздравления с Днем Святой Троицы в стихах на украинском языке
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любов та добробут
У житті панував.
***
Нехай Господь зберігає сім'ю
І від зла оберігає.
У цей теплий літній день
Трійця благословляє.
***
З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.
Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на многії літа.
***
З світлим днем тебе вітаю
Злагоди в сім'ї бажаю!
Хай на Трійцю буде свято
Добрих побажань багато!
Не працюй, а відпочинь
Збери "зелених" берегинь!
***
З Трійцею тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Зеленню наповнюй дім
І завжди радій у нім!
***
Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров'я побажай
І мене не забувай!
***
Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!
***
З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!
Поздравление с Троицей в красивых открытках 2024 года
Красивые видеопоздравления с Троицей 2024 года
Ранее мы писали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.
Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.
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