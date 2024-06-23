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Троица 2024 — красивые открытки и душевные поздравления с большим праздником

23 июня 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Троицей 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе
Украинцы на богослужении в праздник Святой Троицы. Фото: dostyp.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 23 июня, украинские верующие отмечают День Святой Троицы. Эту особую дату еще называют Пятидесятницей или Зеленым воскресеньем. В праздник принято отдыхать, а также поздравлять друг друга, желая мира, добра и Божьего благословения.

Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления к празднику Троицы в прозе, стихах и открытках.

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Троица 2024 — поздравление в прозе

Поздравляю с праздником Троицы! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением, радостью и подарит надежду на светлое и счастливое будущее.

***

С праздником святой Троицы! В этот светлый день пусть вокруг царят любовь и гармония! Пусть Божье благословение будет на всех нас и поможет справиться со всеми невзгодами!

***

Поздравляю с Днем Святой Троицы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях.

***

Примите искренние поздравления с величественным праздником Троицы! Пусть этот праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце любовью к ближним, подарит семейный уют и благополучие.

***

Поздравляю с Троицей! Пусть лето согреет теплом, а Бог подарит вашему дому мир, добро и благополучие. Желаю радости и света в душе, крепкой веры и надежды к лучшему!

***

Поздравляю с Троицей и от всей души хочу пожелать, чтобы на душе был всегда покой, а беды обходили десятой дорогой.

Поздравления с Днем Святой Троицы в стихах на украинском языке

У свято Трійці бажаю 
Багато радості, добра, 
Море сонця нехай подарує 
Ця літня пора. 

***

Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!

***

В день Трійці Святої 
Ми щиро бажаємо, 
Щоб істинний спокій 
У серці настав.
Щоб віра ніколи 
Вас не залишала. 
Любов та добробут 
У житті панував. 

***

Нехай Господь зберігає сім'ю
І від зла оберігає.
У цей теплий літній день
Трійця благословляє.

***

З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.
Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на многії літа.

***

З світлим днем тебе вітаю 
Злагоди в сім'ї бажаю! 
Хай на Трійцю буде свято 
Добрих побажань багато! 
Не працюй, а відпочинь 
Збери "зелених" берегинь!

***

З Трійцею тебе вітаю! 
Щастя, радості бажаю! 
Зеленню наповнюй дім 
І завжди радій у нім!

***

Трійця славна вже прийшла, 
Свято в хати принесла! 
Сходи в церкву, не лінуйся 
Із Всевишнім поспілкуйся. 
Всім здоров'я побажай 
І мене не забувай!

***

Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!

***

З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!

Поздравление с Троицей в красивых открытках 2024 года

Троица 2024 —
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Троица 2024 — открытки.
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Троица 2024 — Поздравления в открытках
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Троицей в красивых открытках 2024 года
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Троицей в открытках 2024 года
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Святой Троицы на открытках на украинском языке
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Святой Троицы в открытках
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Троицей в 2024 году
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые открытки с Троицей в 2024 году
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Троица 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Красивые видеопоздравления с Троицей 2024 года

 

Ранее мы писали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

Также советуем узнать, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

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