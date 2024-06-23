С Троицей 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе

Украинцы на богослужении в праздник Святой Троицы. Фото: dostyp.com.ua

В это воскресенье, 23 июня, украинские верующие отмечают День Святой Троицы. Эту особую дату еще называют Пятидесятницей или Зеленым воскресеньем. В праздник принято отдыхать, а также поздравлять друг друга, желая мира, добра и Божьего благословения.

Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления к празднику Троицы в прозе, стихах и открытках.

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Поздравляю с праздником Троицы! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением, радостью и подарит надежду на светлое и счастливое будущее.

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С праздником святой Троицы! В этот светлый день пусть вокруг царят любовь и гармония! Пусть Божье благословение будет на всех нас и поможет справиться со всеми невзгодами!

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Поздравляю с Днем Святой Троицы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях.

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Примите искренние поздравления с величественным праздником Троицы! Пусть этот праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце любовью к ближним, подарит семейный уют и благополучие.

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Поздравляю с Троицей! Пусть лето согреет теплом, а Бог подарит вашему дому мир, добро и благополучие. Желаю радости и света в душе, крепкой веры и надежды к лучшему!

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Поздравляю с Троицей и от всей души хочу пожелать, чтобы на душе был всегда покой, а беды обходили десятой дорогой.

Поздравления с Днем Святой Троицы в стихах на украинском языке

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любов та добробут

У житті панував.

***

Нехай Господь зберігає сім'ю

І від зла оберігає.

У цей теплий літній день

Трійця благословляє.

***

З Пресвятою Трійцею,

Зі святом святим!

Серце нехай наповниться

Світлом золотим.

Нехай душа не знає

Ні гріха, ні зла.

Нехай благословить вас

Бог на многії літа.

***

З світлим днем тебе вітаю

Злагоди в сім'ї бажаю!

Хай на Трійцю буде свято

Добрих побажань багато!

Не працюй, а відпочинь

Збери "зелених" берегинь!

***

З Трійцею тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Зеленню наповнюй дім

І завжди радій у нім!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров'я побажай

І мене не забувай!

***

Бажаю щиро веселиться

У свято світле вам, на Трійцю!

Хай буде мир в душі та в домі,

Радіють друзі та знайомі.

Приходять хай до вас на свято,

Дарують щастя вам багато.

Тепла, добра вам та довіри,

Кохання та міцної віри!

***

З Трійцею, зі світлим святом!

Бажаю радості багато,

Приємних зустрічей, тепла,

Ласкава доля, щоб була.

Щоб принесла у дім добробут,

Зробила щоб приємним побут.

Нехай й малесенька дрібничка

Приносить радість невеличку!

Поздравление с Троицей в красивых открытках 2024 года

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Красивые видеопоздравления с Троицей 2024 года

Ранее мы писали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

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