Яке церковне свято 1 серпня — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни на богослужінні у церкві. Фото: google.com

Сьогодні, 1 серпня, православна церква вшановує пам'ять преподобної Макрини Молодшої. В народі цю дату прозвали Макринин день.

Новини.LIVE розповідає, ким була свята, які важливі традиції та заборони існують цього дня, а також, яку сильну молитву прочитати для щастя у сімейному житті.

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Церковне свято 1 серпня — що відомо про Макрину Молодшу

За відомостями, що збереглися до наших днів, відомо, що Макрина народилася 324 року в Каппадокії. Родина дівчинки була заможна, знатна та благочестива.

Преподобна Макрина була сестрою трьох відомих святих: Василія Великого (архієпископ і богослов), Григорія Ніського (богослова і єпископа) і Петра Севастійського (єпископа).

Дівчина отримала глибоке християнське виховання від своєї бабусі, також іменованої Макриною, і своєї матері Емілії. Вона вивчала Псалтир та інші книги Святого Письма, а також різні гуманітарні науки. Також у Макрини був талант до ткацтва та вишивання.

Вона була призначена до заміжжя у 12-річному віці, але її наречений помер перед весіллям. Тому Макрина вирішила присвятити себе Богу і вихованням дев'ятьох молодших братів і сестер. Коли діти виросли, а батько помер, Макрина разом із матір'ю пішли в дівочий монастир, де прийняли чернечий постриг.

Близько 357 року Макрина разом із матір’ю і служницями переїхала до села Аннезис, де вони заснували жіночий монастир. Макрина стала настоятелькою цього монастиря, який пізніше отримав назву Василіянок.

На другому березі річки Ірис Василій збудував чоловічий монастир, де жили також Петро і Григорій. Це була одна з перших моделей подвійного монастиря в Церкві.

За заслуги Бог наділив Макрину даром чудотворення. Наприклад, за її молитвами в обителі в голодні роки з'являлася пшениця, також вона вміла виганяти бісів і пророкувала.

Померла преподобна 380 року після тривалої хвороби. Її останню розмову з Григорієм Ніським описано в його творі "Життя Макрини". Вона була похована поруч зі своїми батьками в церкві 40 Севастійських мучеників.

Макрина Молодша. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 1 серпня

Цього дня віряни дотримувалися багатьох заборон, щоб уберегтися від зла та гріха. 1 серпня не можна:

сваритися;

лаятися;

лихословити;

ображати будь-кого;

відмовляти в допомозі;

вживати алкоголь — можна стати залежним;

вбивати птицю та домашню худобу — можна накликати на себе та сім'ю лихо та хвороби;

готувати квашену капусту чи солити огірки — страви не вийдуть;

іти на риболовлю — кльову не буде;

підіймати речі з землі.

Також на православне свято 1 серпня, на Мокрини, намагалися уникати великих компаній та зібрань. Цю дату не вважають успішною для одруження чи вінчання.

Віряни у церкві. Фото: google.com

Що можна робити 1 серпня

У православне свято 1 серпня люди намагалися усамітнитися, аби набути енергії для приготування до осінніх робіт та холодної пори року. Віряни обов'язково ходили до церкви. Ті, хто не міг піти до храму, молилися вдома.

У святої Макрини можна попросити здоров'я собі та близьким, помолитися про добробут в домі, щастя в сімейному житті та якнайшвидше настання миру.

Цього дня можна зайнятися прибиранням у домі. Також за старих часів йшли до лісу по гриби, займалися збиранням вівса.

Яку молитву прочитати у церковне свято 1 серпня

Почніть свій ранок з такої молитви:

Господь наш Всемогутній, я кличу до Тебе. Молю Тебе про сімейне щастя і благополуччя. и Не залиш близьких моїх без свого заступництва, пошли благодать свою і збережи від усякого зла, сварок і конфліктів. Дай розуму триматися одне за одного і разом боротися за щастя, долаючи труднощі з Твоєю допомогою. Амінь.

Народні прикмети на 1 серпня

Наші предки вірили, що сон у ніч з 31 липня на 1 серпня потрібно запам'ятати — він обіцяє добробут.

У народі 1 серпня — свято Мокрини або Макринин день. З цього часу наставала пора дощів і гроз. Вважалося, що той, хто цього дня потрапить під дощ — буде здоровий цілий рік.

Якщо цього дня приб'ється кіт, особливо рудий, його потрібно нагодувати та залишити або знайти йому сім'ю, проганяти не можна — проженеш щастя і достаток.

Також вірили у такі прикмети:

Яка погода 1 серпня, такою й осінь буде.

Якщо 1 серпня тепло і сухо — до гарного врожаю.

Сонячний і теплий день — "бабине літо" буде довгим.

Якщо погода сира — чекайте на хороший урожай.

Якщо дощ затягнувся — буде неврожай.

Полетів вже пух з осики — йдіть в ліс за підосичниками.

Пройшов теплий дощ — добре вродять горіхи.

Дме східний вітер — до грози.

Якщо літає павутиння — осінь буде теплою та сухою.

Павуки ховаються по кутах — скоро прийде похолодання.

Мурахи ховаються по норах — скоро буде дощ.

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