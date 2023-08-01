Какой церковный праздник 1 августа — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие на богослужении в церкви. Фото: google.com

Сегодня, 1 августа, православная церковь чтит память преподобной Макрины Младшей. В народе эту дату прозвали Макрининым днем.

Новини.LIVE рассказывает, кем была святая, какие важные традиции и запреты существуют в этот день, а также, какую сильную молитву прочитать для счастья в семейной жизни.

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Церковный праздник 1 августа — что известно о Макрине Младшей

По сведениям, сохранившимся до наших дней, известно, что Макрина родилась в 324 году в Каппадокии. Семья девочки была богатой, знатной и благочестивой.

Преподобная Макрина была сестрой трех известных святых: Василия Великого (архиепископ и богослов), Григория Нисского (богослова и епископа) и Петра Севастийского (епископа).

Девушка получила глубокое христианское воспитание от своей бабушки, также именуемой Макриной, и своей матери Эмилии. Она изучала Псалтирь и другие книги Священного Писания, а также разные гуманитарные науки. Также у Макрины был талант к ткачеству и вышиванию.

Она была назначена к замужеству в 12-летнем возрасте, но ее жених умер перед свадьбой. Поэтому Макрина решила посвятить себя Богу и воспитанию девяти младших братьев и сестер. Когда дети выросли, а отец умер, Макрин вместе с матерью пошли в девичий монастырь, где приняли монашеский постриг.

Около 357 года Макрина вместе с матерью и служанками переехала в деревню Аннезис, где они основали женский монастырь. Макрина стала настоятельницей этого монастыря, который позже получил название Василиянок.

На втором берегу реки Ирис Василий построил мужской монастырь, где жили Петр и Григорий. Это была одна из первых моделей двойного монастыря в Церкви.

За заслуги Бог наделил Макрину даром чудотворения. Например, за ее молитвами в обители в голодные годы появлялась пшеница, также она умела изгонять бесов и предсказывала.

Умерла преподобная в 380 году после продолжительной болезни. Ее последний разговор с Григорием Ниским описан в его произведении "Жизнь Макрины". Она была похоронена рядом со своими родителями в церкви 40 севастийских мучеников.

Макрина Младшая. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 1 августа

В этот день верующие соблюдали многие запреты, чтобы уберечься от зла и греха. 1 августа нельзя:

ссориться;

ругаться;

злословить;

оскорблять любого;

отказывать в помощи;

употреблять алкоголь — можно стать зависимым;

убивать птицу и домашний скот — можно навлечь на себя и семью беды и болезни;

готовить квашеную капусту или солить огурцы — блюда не получатся;

идти на рыбалку — клева не будет;

поднимать вещи из земли.

Также на православный праздник 1 августа, на Мокрины, пытались избегать крупных компаний и собраний. Эту дату не считают успешной для женитьбы или венчания.

Верующие в церкви. Фото: google.com

Что можно делать 1 августа

В православный праздник 1 августа люди пытались уединиться, чтобы приобрести энергию для приготовления к осенним работам и холодному времени года. Верующие обязательно ходили в церковь. Те, кто не мог пойти в храм, молились дома.

У святой Макрины можно попросить здоровья себе и близким, помолиться о благополучии в доме, счастье в семейной жизни и скорейшем наступлении мира.

В этот день можно заняться уборкой дома. Также в старину шли в лес за грибами, занимались уборкой овса.

Какую молитву прочесть в церковный праздник 1 августа

Начните свое утро с такой молитвы:

Господь наш Всемогущий, я взываю к Тебе. Молю Тебя о семейном счастье и благополучии. И не оставь близких моих без своего покровительства, пошли благодать свою и сохрани от всякого зла, ссор и конфликтов. Дай разуму держаться друг за друга и вместе бороться за счастье, преодолевая трудности с Твоей помощью. Аминь.

Народные приметы на 1 августа

Наши предки верили, что сон в ночь с 31 июля на 1 августа следует запомнить — он обещает благополучие.

В народе 1 августа — праздник Мокрины или Макринин день. С этого времени настала пора дождей и гроз. Считалось, что тот, кто в этот день попадет под дождь, будет здоров круглый год.

Если в этот день прибьется кот, особенно рыжий, его нужно накормить и оставить или обрести ему семью, прогонять нельзя — прогонишь счастье и достаток.

Также верили в следующие приметы:

Какая погода 1 августа, такова и осень будет.

Если 1 августа тепло и сухо — к хорошему урожаю.

Солнечный и теплый день – "бабье лето" будет долгим.

Если погода сырая – ждите хорошего урожая.

Если дождь затянулся, будет неурожай.

Полетел уже пух из осины – идите в лес за подосиновиками.

Прошел теплый дождь – хорошо уродят орехи.

Дует восточный ветер – к грозе.

Если летает паутина, осень будет теплой и сухой.

Пауки прячутся по углам – скоро придет похолодание.

Муравьи прячутся по норам — скоро будет дождь.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь на август 2023 года. Узнайте, какие важные православные праздники отметим в последний месяц лета.