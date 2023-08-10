Яке церковне свято 11 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Вірянка у храмі на Різдво Миколая Чудотворця в серпні. Фото: google.com

Ця дата дуже важлива для православних християн, адже 11 серпня віряни відзначають одне з головних церковних свят — Різдво Миколи Чудотворця. Також церква згадує святого мученика Калинника Кілікійського і двох мучениць Серафиму та Феодотію.

Розповідаємо, що вірянам слід знати про святих, які існують традиції та заборони цього дня, а також, яку молитву слід прочитати, щоб зміцнити здоров'я своє та близьких.

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День пам’яті святого мученика Калинника Кілікійського 11 серпня — що слід знати

Святий жив в Туреччині в кінці III — на початку IV століть і змалечку виховувався батьком у християнських традиціях, вивчав Святе Письмо. Калинник присвятив все своє життя Христу і порятунку людських душ, які "заблукали". Він мандрував країною з проповідями та багатьох зміг навернути у християнську віру.

Проте одного разу в місті Анкір Калинника схопили язичники. Святого довго катували, а після змусили одягти металеві чоботи та йти пішки до міста Ганри. Попри те, що йому вдалося пережити дорогу, у самому місті його чекала страшна смерть — Калинника Кілійського живцем спалили у печі.

Калинник Кілікійський. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Яке церковне свято 11 серпня — мучениці Серафими

Свята мучениця Серафима діва, уродженка Антіохії (сучасна Туреччина), жила в Римі за царювання імператора Адріана, який жадав знищити християнство.

Серед схоплених в полон християн виявилася і Серафима. Святу змушували відректися від віри, а почувши відмову піддали страшним мукам та відсікли голову.

Свята мучениця Серафима діва. Фото: spzh.news/ua

Православне свято 11 серпня — що відомо про мученицю Феодотію

Мучениця Феодотія була родом з міста Нікеї Вифінської, жила в III столітті. Ще замолоду вона овдовіла й залишилася сама з трьома дітьми. Своє життя свята присвятила дітям, Хресту та допомозі нужденним. Язичники схопили Феодотію та її дітей. Після страшних мук усю сім'ю спалили на вогнищі.

Мучениця Феодотія Нікійська. Фото: google.com

Що треба знати про святителя Миколая Чудотворця

Святитель Микола народився в місті Патарі в сім'ї благочестивих християн Феофана і Нонни. З народження майбутній світильник Церкви усвідомив, що був обраний великими чудотвореннями. Його мати відразу після пологів зцілилася від хвороби. А новонароджений Микола без сторонньої допомоги простояв у купелі хрещення три години.

Все своє життя святий Миколай був відданий Господу, багато допомагав людям, особливо бідним та нужденним. Став він візантійським єпископом, а за добрі справи його часто називають "миротворцем". Чудотворцем же Миколая назвали за велику кількість чудес, які він сотворив за своє життя.

Святитель Миколай Чудотворець — один із найшанованіших у православному світі. Поряд з Іоанном Хрестителем, Богородицею та Ісусом Христом він вважається важливою фігурою в християнстві.

Віряни вшановують пам'ять святого Миколая тричі на рік:

День святителя Миколая Чудотворця — раніше 19 грудня , а 2023 року свято відзначатиметься 6 грудня , оскільки з 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар новоюліанський.

, а 2023 року свято відзначатиметься , оскільки з 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар новоюліанський. Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця до Бара — раніше 22 травня , 2024 року свято відзначатимемо 9 травня .

, 2024 року свято відзначатимемо . Різдво святителя Миколая Чудотворця — цього року свято припадає на 11 серпня, а вже з 2024 святкуватимемо 29 липня.

Миколай Чудотворець. Фото: church.ua

Як слід відзначати свято Різдво Миколи Чудотворця

Віряни цього дня обов'язково відвідують храми, проводять церковні богослужіння, ставлять свічки за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, читають молитви.

За народним уявленням, Миколай Чудотворець є одним з найбільш наближених до Бога, тож молитви до нього у цей день вважаються дуже ефективними, особливо для хворих та знедолених.

У святого просять про:

заступництво;

міцне здоров'я для себе та близьких;

зцілення недуг;

сил для відповідальної роботи;

сил для досягнення мети;

допомогу в справах;

щасливий шлюб;

мир у родині.

Відомо, що святий Миколай прославився, як захисник усіх нужденних і невинно засуджених, а також як миротворець, тож нині його можна попросити про закінчення війни та якнайшвидше настання миру.

Добре цього дня допомогти ближньому — надати посильну допомогу або допомогти порадою, нагодувати або прихистити бездомну тварину. Будь-яка добра справа, велика, чи мала, важлива.

Часто цього дня родина збирається за великим столом, спілкується, обговорює нагальні справи.

Як вже було сказано вище, церква вшановує мученика Калинника Кілійського, а у народному календарі на 11 серпня припадає свято Калинника або Калинів день. З давніх-давен в цей день було заведено готувати ласощі та напої з калини. Традиційним святковим частуванням були пироги з калиною.

Вірили, щоб бути сильним і здоровим цілий рік, в цей день потрібно притулитися до стовбура калини.

Вірянка у церкві з дитиною. Фото: freepik.com

Що сьогодні не можна робити

Окрім щорічних традицій, православна церква попереджає вірян про заборони, які не слід ігнорувати.

На Різдво святого Миколая Чудотворця заборонено:

займатися рукоділлям;

прибирати;

працювати з гострими предметами;

працювати на городі;

займатися важкою фізичною працею;

відмовляти в допомозі нужденним;

здійснювати окультні та магічні обряди;

лаятися;

сваритися;

заздрити;

ображатися;

пліткувати;

пити спиртні напої.

Молитва святому Миколаю Чудотворцю. Фото: google.com

Яку молитву прочитати у церковне свято 11 серпня

Молитва до Святого Миколая про здоров’я:

Всеблагий Отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Які існують прикмети 11 серпня

Цієї дати дуже багато прикмет стосуються погоди, яку слід очікувати восени та взимку. Також наші предки спостерігали цього дня за погодою, щоб визначити, яким буде врожай.

Народні прикмети на 11 серпня наступні:

Якщо день теплий, то й на початку вересня слід чекати гарної та сприятливої для землеробства погоди.

Вранці 11 серпня немає заморозків — початок осені буде теплим.

Якщо вранці стелиться туман — чекайте поганого збору меду.

Якщо туман на Миколу стоїть цілий день — буде хороший урожай зернових культур, а також до теплої сухої осені.

Теплий дощовий день — до достатку грибів.

11 серпня йде злива — до гарного врожаю.

Якщо до цього дня овес зазеленіє вдруге, то вся осінь буде дощовою.

Якщо багато горіхів і ягід — зима буде холодною.

В лісі мало грибів — чекайте на морозну та сніжну зиму.

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