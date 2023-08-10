Какой церковный праздник 11 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Верующая в храме на Рождество Николая Чудотворца в августе. Фото: google.com

Эта дата очень важна для православных христиан, ведь 11 августа верующие отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Николая Чудотворца. Также церковь вспоминает святого мученика Калинника Киликийского и двух мучениц Серафиму и Феодотию.

Рассказываем, что верующим следует знать о святых, какие существуют традиции и запреты в этот день, а также, какую молитву следует прочитать, чтобы укрепить здоровье свое и близких.

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Святой жил в Турции в конце III — начале IV веков и с детства воспитывался отцом в христианских традициях, изучал Священное Писание. Калинник посвятил всю свою жизнь Христу и спасению человеческих душ, которые "заблудились". Он путешествовал по стране с проповедями и многих смог обратить в христианскую веру.

Однако однажды в городе Анкир Калинника схватили язычники. Святого долго пытали, а потом заставили надеть металлические сапоги и идти пешком в город Ганра. Несмотря на то, что ему удалось пережить дорогу, в самом городе его ждала страшная смерть — Калинника Килийского заживо сожгли в печи.

Калинник Киликийский. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Какой церковный праздник 11 августа — мученицы Серафимы

Святая мученица Серафима дева, уроженка Антиохии (современная Турция), жила в Риме во время царствования императора Адриана, желавшего уничтожить христианство.

Среди схваченных в плен христиан оказалась и Серафима. Святую заставляли отречься от веры, а услышав отказ подвергли страшным мучениям и отрубили голову.

Святая мученица Серафима Дева. Фото: spzh.news/ru

Православный праздник 11 августа — что известно о мученице Феодотии

Мученица Феодотия была родом из города Никеи Вифинской, жившей в III веке. Еще смолоду она овдовела и осталась одна с тремя детьми. Свою жизнь праздника посвятила детям, Кресту и помощи нуждающимся. Язычники схватили Феодотию и его детей. После страшных мучений всю семью сожгли на костре.

Мученица Феодотия Никийская. Фото: google.com

Что нужно знать о святителе Николае Чудотворце

Святитель Николай родился в городе Патаре в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С рождения будущий светильник Церкви осознал, что был избран великими чудотворениями. Его мать сразу после родов исцелилась от болезни. А новорожденный Николай без посторонней помощи простоял в крещенском купеле три часа.

Всю свою жизнь святой Николай был предан Господу, много помогал людям, особенно бедным и нуждающимся. Стал он византийским епископом, а за благие дела его часто называют "миротворцем". Чудотворцем же Николая назвали за множество чудес, которые он сотворил за свою жизнь.

Святитель Николай Чудотворец — один из самых уважаемых в православном мире. Наряду с Иоанном Крестителем, Богородицей и Иисусом Христом он считается важной фигурой в христианстве.

Верующие чтят память святого Николая трижды в год:

День святителя Николая Чудотворца — раньше 19 декабря , а в 2023 году праздник будет отмечаться 6 декабря , поскольку с 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь новоюлианский.

, а в 2023 году праздник будет отмечаться , поскольку с 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь новоюлианский. Перенос мощей святого Николая Чудотворца — ранее 22 мая , 2024 праздник будет отмечать 9 мая .

, 2024 праздник будет отмечать . Рождество святителя Николая Чудотворца — в этом году праздник приходится на 11 августа, а уже с 2024-го будем праздновать 29 июля.

Николай Чудотворец. Фото: church.ua

Как следует отмечать праздник Рождества Николая Чудотворца

Верующие в этот день обязательно посещают храмы, проводят церковные богослужения, ставят свечи за свое здоровье и здоровье своих близких, читают молитвы.

По народному представлению Николай Чудотворец является одним из самых приближенных к Богу, поэтому молитвы к нему в этот день считаются очень эффективными, особенно для больных и отверженных.

У святого просят о:

покровительстве;

крепком здоровье для себя и близких;

исцелении недугов;

силах для ответственной работы;

силах для достижения целей;

помощи в делах;

счастливом браке;

мире в семье.

Известно, что святой Николай прославился, как защитник всех нуждающихся и невинно осужденных, а также как миротворец, поэтому сейчас его можно попросить об окончании войны и скорейшем наступлении мира.

Хорошо в этот день помочь ближнему — оказать посильную помощь или помочь советом, накормить или приютить бездомное животное. Любое хорошее дело, большое или малое, важное.

Часто в этот день семья собирается за большим столом, общается, обсуждает срочные дела.

Как уже было сказано выше, церковь чествует мученика Калинника Килийского, а в народном календаре на 11 августа приходится праздник Калинника или Калинов день. С давних времен в этот день было принято готовить лакомство и напитки из калины. Традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.

Верили, чтобы быть сильным и здоровым круглый год, в этот день нужно прислониться к стволу калины.

Верующая в церкви с ребенком. Фото: freepik.com

Что сегодня нельзя делать

Кроме ежегодных традиций, православная церковь предупреждает верующих о запретах, которые не следует игнорировать.

На Рождество святого Николая Чудотворца запрещено:

заниматься рукоделием;

убирать;

работать с острыми предметами;

работать на огороде;

заниматься тяжелым физическим трудом;

отказывать в помощи нуждающимся;

совершать оккультные и магические обряды;

ругаться;

ссориться;

завидовать;

обижаться;

сплетничать;

пить спиртные напитки.

Молитва святому Николаю Чудотворцу. Фото: google.com

Какую молитву прочесть в церковный праздник 11 августа

Молитва к Святому Николаю о здоровье:

Всеблагий Отец Николай, великий и причудливый чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника находящихся в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и поветрия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.

Какие существуют приметы 11 августа

Этой даты очень много примет касаются погоды, которую следует ожидать осенью и зимой. Также наши предки наблюдали этот день за погодой, чтобы определить, каким будет урожай.

Народные приметы на 11 августа:

Если день теплый, то в начале сентября следует ожидать хорошей и благоприятной для земледелия погоды.

Утром 11 августа нет заморозков — начало осени будет теплым.

Если утром стелется туман — ждите плохого сбора меда.

Если туман на Николая стоит целый день, будет хороший урожай зерновых культур, а также до теплой сухой осени.

Теплый дождливый день — к изобилию грибов.

11 августа идет ливень — к хорошему урожаю.

Если к этому дню овес зазеленеет второй раз, то вся осень будет дождливой.

Если много орехов и ягод — зима будет холодной.

В лесу мало грибов — ждите морозную и снежную зиму.

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