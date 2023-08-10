Какой церковный праздник 11 августа 2023 года — запреты, традиции, молитва

Церковный праздник 11 августа: что нужно сделать, чтобы быть здоровым весь год
Эта дата очень важна для православных христиан, ведь 11 августа верующие отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Николая Чудотворца. Также церковь вспоминает святого мученика Калинника Киликийского и двух мучениц Серафиму и Феодотию.
Рассказываем, что верующим следует знать о святых, какие существуют традиции и запреты в этот день, а также, какую молитву следует прочитать, чтобы укрепить здоровье свое и близких.
День памяти святого мученика Калинника Киликийского 11 августа — что нужно знать
Святой жил в Турции в конце III — начале IV веков и с детства воспитывался отцом в христианских традициях, изучал Священное Писание. Калинник посвятил всю свою жизнь Христу и спасению человеческих душ, которые "заблудились". Он путешествовал по стране с проповедями и многих смог обратить в христианскую веру.
Однако однажды в городе Анкир Калинника схватили язычники. Святого долго пытали, а потом заставили надеть металлические сапоги и идти пешком в город Ганра. Несмотря на то, что ему удалось пережить дорогу, в самом городе его ждала страшная смерть — Калинника Килийского заживо сожгли в печи.
Какой церковный праздник 11 августа — мученицы Серафимы
Святая мученица Серафима дева, уроженка Антиохии (современная Турция), жила в Риме во время царствования императора Адриана, желавшего уничтожить христианство.
Среди схваченных в плен христиан оказалась и Серафима. Святую заставляли отречься от веры, а услышав отказ подвергли страшным мучениям и отрубили голову.
Православный праздник 11 августа — что известно о мученице Феодотии
Мученица Феодотия была родом из города Никеи Вифинской, жившей в III веке. Еще смолоду она овдовела и осталась одна с тремя детьми. Свою жизнь праздника посвятила детям, Кресту и помощи нуждающимся. Язычники схватили Феодотию и его детей. После страшных мучений всю семью сожгли на костре.
Что нужно знать о святителе Николае Чудотворце
Святитель Николай родился в городе Патаре в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С рождения будущий светильник Церкви осознал, что был избран великими чудотворениями. Его мать сразу после родов исцелилась от болезни. А новорожденный Николай без посторонней помощи простоял в крещенском купеле три часа.
Всю свою жизнь святой Николай был предан Господу, много помогал людям, особенно бедным и нуждающимся. Стал он византийским епископом, а за благие дела его часто называют "миротворцем". Чудотворцем же Николая назвали за множество чудес, которые он сотворил за свою жизнь.
Святитель Николай Чудотворец — один из самых уважаемых в православном мире. Наряду с Иоанном Крестителем, Богородицей и Иисусом Христом он считается важной фигурой в христианстве.
Верующие чтят память святого Николая трижды в год:
- День святителя Николая Чудотворца — раньше 19 декабря, а в 2023 году праздник будет отмечаться 6 декабря, поскольку с 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь новоюлианский.
- Перенос мощей святого Николая Чудотворца — ранее 22 мая, 2024 праздник будет отмечать 9 мая.
- Рождество святителя Николая Чудотворца — в этом году праздник приходится на 11 августа, а уже с 2024-го будем праздновать 29 июля.
Как следует отмечать праздник Рождества Николая Чудотворца
Верующие в этот день обязательно посещают храмы, проводят церковные богослужения, ставят свечи за свое здоровье и здоровье своих близких, читают молитвы.
По народному представлению Николай Чудотворец является одним из самых приближенных к Богу, поэтому молитвы к нему в этот день считаются очень эффективными, особенно для больных и отверженных.
У святого просят о:
- покровительстве;
- крепком здоровье для себя и близких;
- исцелении недугов;
- силах для ответственной работы;
- силах для достижения целей;
- помощи в делах;
- счастливом браке;
- мире в семье.
Известно, что святой Николай прославился, как защитник всех нуждающихся и невинно осужденных, а также как миротворец, поэтому сейчас его можно попросить об окончании войны и скорейшем наступлении мира.
Хорошо в этот день помочь ближнему — оказать посильную помощь или помочь советом, накормить или приютить бездомное животное. Любое хорошее дело, большое или малое, важное.
Часто в этот день семья собирается за большим столом, общается, обсуждает срочные дела.
Как уже было сказано выше, церковь чествует мученика Калинника Килийского, а в народном календаре на 11 августа приходится праздник Калинника или Калинов день. С давних времен в этот день было принято готовить лакомство и напитки из калины. Традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.
Верили, чтобы быть сильным и здоровым круглый год, в этот день нужно прислониться к стволу калины.
Что сегодня нельзя делать
Кроме ежегодных традиций, православная церковь предупреждает верующих о запретах, которые не следует игнорировать.
На Рождество святого Николая Чудотворца запрещено:
- заниматься рукоделием;
- убирать;
- работать с острыми предметами;
- работать на огороде;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- совершать оккультные и магические обряды;
- ругаться;
- ссориться;
- завидовать;
- обижаться;
- сплетничать;
- пить спиртные напитки.
Какую молитву прочесть в церковный праздник 11 августа
Молитва к Святому Николаю о здоровье:
Всеблагий Отец Николай, великий и причудливый чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника находящихся в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и поветрия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.
Какие существуют приметы 11 августа
Этой даты очень много примет касаются погоды, которую следует ожидать осенью и зимой. Также наши предки наблюдали этот день за погодой, чтобы определить, каким будет урожай.
Народные приметы на 11 августа:
- Если день теплый, то в начале сентября следует ожидать хорошей и благоприятной для земледелия погоды.
- Утром 11 августа нет заморозков — начало осени будет теплым.
- Если утром стелется туман — ждите плохого сбора меда.
- Если туман на Николая стоит целый день, будет хороший урожай зерновых культур, а также до теплой сухой осени.
- Теплый дождливый день — к изобилию грибов.
- 11 августа идет ливень — к хорошему урожаю.
- Если к этому дню овес зазеленеет второй раз, то вся осень будет дождливой.
- Если много орехов и ягод — зима будет холодной.
- В лесу мало грибов — ждите морозную и снежную зиму.
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