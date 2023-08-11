Яке церковне свято 12 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Вірянка у храмі на вечірньому богослужінні ставить свічку за здоров'я. Фото: google.com

У цю суботу, 12 серпня, православні віряни вшановують Іоана Воїна та апостолів від 70-ти Силу, Силуана, Андроніка, Крискента, Епенета та інших.

Новини.LIVE розповідає, чим прославилися ці святі, які існують важливі традиції і заборони цього дня, а також кому слід молитися, щоб повернути втрачене.

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Церковне свято 12 серпня — що відомо про Іоана Воїна та апостолів від 70-ти

Іоан Воїн жив у IV столітті, коли йшли гоніння християн. Попри те, що Іоан сам був християнином, він служив в армії імператора Юліана Відступника та був змушений брати участь у нападах на тих, хто вірив у єдиного Бога. Щоб не допустити кровопролиття та катувань християн, він часто таємно попереджав людей про напади та допомагав їм утекти, а також провідував у в'язницях тих, кого спіймали.

Коли імператор довідався про діяння Іоана, то одразу засудив до страти. Проте святому вдалося уникнути смерті й вийти на свободу, оскільки Відступника було вбито.

Усе своє життя Іоан допомагав людям, багато молився і постив. Помер святий у глибокій старості в Константинополі. 12 серпня було знайдено його мощі, які зараз перебувають у церкві Іоана Богослова в Константинополі та мають цілющу силу.

Ікона Іоана Воїна. Фото: pravlife.org

Що стосується апостолів 70-ти, то усі вони проповідували християнство і були єпископами в різних містах.

Апостоли Сила і Силуан були одні з найшанованіших, часто проповідували разом з апостолом Павлом. Згодом Сила став єпископом в місті Коринф, а Силуан зайняв єпископський престол в Солуні. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею, був святителем міста Сирмії Паннонської (Сербія). Апостол Крискент ніс Слово Боже в Галатію та Галію, Еленет отримав єпископство в Карфагені. Були й інші.

Свята Церква звершує їхню спільну пам’ять, хоча вони померли в різний час і в різних місцях. Більшість святих були закатовані та вбиті язичниками.

Священнослужитель у церкві. Фото: google.com

Що не можна робити у православне свято 12 серпня

Цього дня віряни дотримуються ряду важливих заборон, щоб уникнути зла та гріховних діянь.

У церковне свято 12 серпня не можна:

лихословити;

лаятися;

сваритися;

з'ясовувати стосунки;

обмовляти когось;

пліткувати;

відмовляти в допомозі — накликати на себе труднощі;

байдикувати та лінуватися — можна втратити сили;

переїдати;

вживати алкоголь;

влаштовувати застілля;

проводити будь-які процедури з гострими предметами.

У народі вірили, що цього дня не слід розповідати погані сни, інакше вони можуть стати віщими.

Що можна робити у церковне свято 12 серпня

Саме цього дня вірянам можна та треба багато й старанно працювати, тоді Бог подарує багато здоров'я та сил. Можна поратися на городі та в саду, прибирати в будинку. Чим більше людина переробить справ, тим здоровішою вона буде впродовж року.

Також 12 серпня можна провести на природі або на свіжому повітрі. Це вдалий час для довгих прогулянок.

Наші предки цього дня закривали на зиму компоти та варення з ожини. Їли свіжу ягоду та пекли усіляки смаколики. Також починався посів озимих. Вважалося, що хліб, посіяний на Силин день, добре вродить.

Крім того, вірили, якщо 12 серпня зібрати лопух, висушити на печі та прикладати на три Спаса до хворих суглобів, то біль пройде.

Віряни в церкві. Фото: google.com

Кому молитися у церковне свято 12 серпня

Віряни цього дня моляться Іоану Воїну. В нього просять допомогти знайти зниклих людей, а також моляться про звільнення полонених. Також святий вважається захисником тих, хто був незаслужено засуджений і скривджений, допомагає викрити крадіжку і знайти викрадене.

Силі та Силуану моляться пасічники про гарний урожай меду. Крім того, у Всевишнього просять допомоги у справах та сили для великих та складних починань.

Пропонуємо вам 12 серпня прочитати цю сильну молитву до святого Іоана Воїна:

Молитва до Іоана Воїна. Фото: Новини.LIVE

Які існують прикмети 12 серпня

Прикмети дня говорять про врожай, погоду найближчим часом і якою буде осінь:

Якщо 12 серпня тепла погода — буде багато грибів.

Якщо прохолодний день — скоро встановиться гарна погода, без дощів.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Вітер 12 серпня — до затяжної негоди.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

У повітрі 12 серпня літає павутина — сонячна погода ще довго протримається.

Якщо на Іоана Воїна зірки сильно мерехтять перед світанком — до рясних опадів.

Багато горобини достигло — осінь буде ранньою і дощовою, а зима — холодною.

Стиглий овес вдруге зазеленів — осінь похмурою буде.

Кішка старанно вмивається — на гарну погоду.

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