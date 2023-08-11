Какой церковный праздник 12 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва

Церковный праздник 12 августа: кому молиться, чтобы вернуть утраченное
В эту субботу, 12 августа, православные верующие чествуют Иоанна Воина и апостолов от 70-ти Силу, Силуана, Андроника, Крискента, Эпенета и других.
Новини.LIVE рассказывает, чем прославились эти святые, какие существуют важные традиции и запреты в этот день, а также кому следует молиться, чтобы вернуть утраченное.
Церковный праздник 12 августа — что известно об Иоанне Воине и апостолах от 70-ти
Иоанн Воин жил в IV веке, когда шли гонения христиан. Несмотря на то, что Иоанн сам был христианином, он служил в армии императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в нападениях на верующих в единого Бога. Чтобы не допустить кровопролития и пыток христиан, он часто тайно предупреждал людей о нападениях и помогал им убежать, а также навещал в тюрьмах тех, кого поймали.
Когда император узнал о деяниях Иоанна, то сразу приговорил к смертной казни. Однако святому удалось избежать смерти и выйти на свободу, поскольку Отступник был убит.
Всю свою жизнь Иоанн помогал людям, много молился и постился. Умер святой в глубокой старости в Константинополе. 12 августа были найдены его мощи, которые сейчас находятся в церкви Иоанна Богослова в Константинополе и обладают целебной силой.
Что касается апостолов 70-ти, то все они проповедовали христианство и были епископами в разных городах.
Апостолы Сила и Силуан были одни из самых уважаемых, часто проповедовали вместе с апостолом Павлом. Впоследствии Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан занял епископский престол в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей, был святителем города Паннонской Сирмии (Сербия). Апостол Крискент нес Слово Божие в Галатию и Галлию, Еленет получил епископство в Карфагене. Были и другие.
Святая Церковь совершает их общую память, хотя они умерли в разное время и в разных местах. Большинство святых были замучены и убиты язычниками.
Что нельзя делать в православный праздник 12 августа
В этот день верующие соблюдают ряд важных запретов во избежание зла и греховных деяний.
В церковный праздник 12 августа нельзя:
- злословить;
- ругаться;
- ссориться;
- выяснять отношения;
- оговаривать кого-то;
- сплетничать;
- отказывать в помощи — навлечь на себя трудности;
- бездельничать и лениться — можно потерять силы;
- переедать;
- употреблять алкоголь;
- устраивать застолье;
- проводить любые процедуры с острыми предметами.
В народе верили, что в этот день не следует рассказывать плохие сны, иначе они могут стать вещими.
Что можно делать в церковный праздник 12 августа
Именно в этот день верующим можно и нужно много и усердно работать, тогда Бог подарит много здоровья и сил. Можно возиться на огороде и в саду, убирать в доме. Чем больше человек переделает дел, тем здоровее он будет в течение года.
Также 12 августа можно провести на природе или на открытом воздухе. Это удачное время для долгих прогулок.
Наши предки в этот день закрывали на зиму компоты и варенье из ежевики. Ели свежую ягоду и пекли всякие вкусности. Также начинался посев озимых. Считалось, что хлеб, посеянный на Силин день, хорошо уродится.
Кроме того, верили, если 12 августа собрать лопух, высушить на печи и прикладывать на три Спаса к больным суставам, то боль пройдет.
Кому молиться в церковный праздник 12 августа
Верующие в этот день молятся Иоанну Воину. У него просят помочь найти пропавших людей, а также молятся об освобождении пленных. Также святой считается защитником тех, кто был незаслуженно осужден и обижен, помогает разоблачить воровство и найти похищенное.
Силе и Силуану молятся пчеловоды о хорошем урожае меда. Кроме того, у Всевышнего просят помощи в делах и сил для больших и сложных начинаний.
Предлагаем вам 12 августа прочитать эту сильную молитву к святому Иоанну Воину:
Существующие приметы 12 августа
Приметы дня говорят об урожае, погоде в ближайшее время и какой будет осень:
- Если 12 августа теплая погода, будет много грибов.
- Если прохладный день — скоро установится хорошая погода, без дождей.
- Если погода ветреная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.
- Ветер 12 августа — к затяжной непогоде.
- Если душно и насекомые кусаются, скоро дождь.
- В воздухе 12 августа летает паутина — солнечная погода еще долго продержится.
- Если на Иоанна Воина звезды сильно мерцают перед рассветом — до обильных осадков.
- Многие рябины созрели — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.
- Спелый овес снова зазеленел — осень будет пасмурной.
- Кошка старательно умывается — на хорошую погоду.
Предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем на август 2023 года.
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