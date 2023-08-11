Какой церковный праздник 12 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва

Верующая в храме на вечернем богослужении ставит свечу за здоровье. Фото: google.com

В эту субботу, 12 августа, православные верующие чествуют Иоанна Воина и апостолов от 70-ти Силу, Силуана, Андроника, Крискента, Эпенета и других.

Новини.LIVE рассказывает, чем прославились эти святые, какие существуют важные традиции и запреты в этот день, а также кому следует молиться, чтобы вернуть утраченное.

Читайте также:

Церковный праздник 12 августа — что известно об Иоанне Воине и апостолах от 70-ти

Иоанн Воин жил в IV веке, когда шли гонения христиан. Несмотря на то, что Иоанн сам был христианином, он служил в армии императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в нападениях на верующих в единого Бога. Чтобы не допустить кровопролития и пыток христиан, он часто тайно предупреждал людей о нападениях и помогал им убежать, а также навещал в тюрьмах тех, кого поймали.

Когда император узнал о деяниях Иоанна, то сразу приговорил к смертной казни. Однако святому удалось избежать смерти и выйти на свободу, поскольку Отступник был убит.

Всю свою жизнь Иоанн помогал людям, много молился и постился. Умер святой в глубокой старости в Константинополе. 12 августа были найдены его мощи, которые сейчас находятся в церкви Иоанна Богослова в Константинополе и обладают целебной силой.

Икона Иоанна Воина. Фото: pravlife.org

Что касается апостолов 70-ти, то все они проповедовали христианство и были епископами в разных городах.

Апостолы Сила и Силуан были одни из самых уважаемых, часто проповедовали вместе с апостолом Павлом. Впоследствии Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан занял епископский престол в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей, был святителем города Паннонской Сирмии (Сербия). Апостол Крискент нес Слово Божие в Галатию и Галлию, Еленет получил епископство в Карфагене. Были и другие.

Святая Церковь совершает их общую память, хотя они умерли в разное время и в разных местах. Большинство святых были замучены и убиты язычниками.

Священнослужитель в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 12 августа

В этот день верующие соблюдают ряд важных запретов во избежание зла и греховных деяний.

В церковный праздник 12 августа нельзя:

злословить;

ругаться;

ссориться;

выяснять отношения;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

отказывать в помощи — навлечь на себя трудности;

бездельничать и лениться — можно потерять силы;

переедать;

употреблять алкоголь;

устраивать застолье;

проводить любые процедуры с острыми предметами.

В народе верили, что в этот день не следует рассказывать плохие сны, иначе они могут стать вещими.

Что можно делать в церковный праздник 12 августа

Именно в этот день верующим можно и нужно много и усердно работать, тогда Бог подарит много здоровья и сил. Можно возиться на огороде и в саду, убирать в доме. Чем больше человек переделает дел, тем здоровее он будет в течение года.

Также 12 августа можно провести на природе или на открытом воздухе. Это удачное время для долгих прогулок.

Наши предки в этот день закрывали на зиму компоты и варенье из ежевики. Ели свежую ягоду и пекли всякие вкусности. Также начинался посев озимых. Считалось, что хлеб, посеянный на Силин день, хорошо уродится.

Кроме того, верили, если 12 августа собрать лопух, высушить на печи и прикладывать на три Спаса к больным суставам, то боль пройдет.

Верующие в церкви. Фото: google.com

Кому молиться в церковный праздник 12 августа

Верующие в этот день молятся Иоанну Воину. У него просят помочь найти пропавших людей, а также молятся об освобождении пленных. Также святой считается защитником тех, кто был незаслуженно осужден и обижен, помогает разоблачить воровство и найти похищенное.

Силе и Силуану молятся пчеловоды о хорошем урожае меда. Кроме того, у Всевышнего просят помощи в делах и сил для больших и сложных начинаний.

Предлагаем вам 12 августа прочитать эту сильную молитву к святому Иоанну Воину:

Молитва к Иоанну Воину. Фото: Новости.

Существующие приметы 12 августа

Приметы дня говорят об урожае, погоде в ближайшее время и какой будет осень:

Если 12 августа теплая погода, будет много грибов.

Если прохладный день — скоро установится хорошая погода, без дождей.

Если погода ветреная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.

Ветер 12 августа — к затяжной непогоде.

Если душно и насекомые кусаются, скоро дождь.

В воздухе 12 августа летает паутина — солнечная погода еще долго продержится.

Если на Иоанна Воина звезды сильно мерцают перед рассветом — до обильных осадков.

Многие рябины созрели — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.

Спелый овес снова зазеленел — осень будет пасмурной.

Кошка старательно умывается — на хорошую погоду.

Предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем на август 2023 года.

Также мы писали, кто празднует День ангела в августе и как по церковному июльскому календарю выбрать имя для ребенка.