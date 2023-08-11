Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Церковный праздник 12 августа: кому молиться, чтобы вернуть утраченное arrow

Церковный праздник 12 августа: кому молиться, чтобы вернуть утраченное

11 августа 2023 18:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 12 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва
Верующая в храме на вечернем богослужении ставит свечу за здоровье. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту субботу, 12 августа, православные верующие чествуют Иоанна Воина и апостолов от 70-ти Силу, Силуана, Андроника, Крискента, Эпенета и других.

Новини.LIVE рассказывает, чем прославились эти святые, какие существуют важные традиции и запреты в этот день, а также кому следует молиться, чтобы вернуть утраченное.

Читайте также:

Церковный праздник 12 августа — что известно об Иоанне Воине и апостолах от 70-ти

Иоанн Воин жил в IV веке, когда шли гонения христиан. Несмотря на то, что Иоанн сам был христианином, он служил в армии императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в нападениях на верующих в единого Бога. Чтобы не допустить кровопролития и пыток христиан, он часто тайно предупреждал людей о нападениях и помогал им убежать, а также навещал в тюрьмах тех, кого поймали.

Когда император узнал о деяниях Иоанна, то сразу приговорил к смертной казни. Однако святому удалось избежать смерти и выйти на свободу, поскольку Отступник был убит.

Всю свою жизнь Иоанн помогал людям, много молился и постился. Умер святой в глубокой старости в Константинополе. 12 августа были найдены его мощи, которые сейчас находятся в церкви Иоанна Богослова в Константинополе и обладают целебной силой.

 

Церковный праздник 12 августа — что известно об Иоанне Воине
Икона Иоанна Воина. Фото: pravlife.org

Что касается апостолов 70-ти, то все они проповедовали христианство и были епископами в разных городах.

Апостолы Сила и Силуан были одни из самых уважаемых, часто проповедовали вместе с апостолом Павлом. Впоследствии Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан занял епископский престол в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей, был святителем города Паннонской Сирмии (Сербия). Апостол Крискент нес Слово Божие в Галатию и Галлию, Еленет получил епископство в Карфагене. Были и другие.

Святая Церковь совершает их общую память, хотя они умерли в разное время и в разных местах. Большинство святых были замучены и убиты язычниками.

 

Что можно делать в церковный праздник 12 августа
Священнослужитель в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 12 августа

В этот день верующие соблюдают ряд важных запретов во избежание зла и греховных деяний.

В церковный праздник 12 августа нельзя:

  • злословить;
  • ругаться;
  • ссориться;
  • выяснять отношения;
  • оговаривать кого-то;
  • сплетничать;
  • отказывать в помощи — навлечь на себя трудности;
  • бездельничать и лениться — можно потерять силы;
  • переедать;
  • употреблять алкоголь;
  • устраивать застолье;
  • проводить любые процедуры с острыми предметами.

В народе верили, что в этот день не следует рассказывать плохие сны, иначе они могут стать вещими.

Что можно делать в церковный праздник 12 августа

Именно в этот день верующим можно и нужно много и усердно работать, тогда Бог подарит много здоровья и сил. Можно возиться на огороде и в саду, убирать в доме. Чем больше человек переделает дел, тем здоровее он будет в течение года.

Также 12 августа можно провести на природе или на открытом воздухе. Это удачное время для долгих прогулок.

Наши предки в этот день закрывали на зиму компоты и варенье из ежевики. Ели свежую ягоду и пекли всякие вкусности. Также начинался посев озимых. Считалось, что хлеб, посеянный на Силин день, хорошо уродится.

Кроме того, верили, если 12 августа собрать лопух, высушить на печи и прикладывать на три Спаса к больным суставам, то боль пройдет.

 

Что нельзя делать в православный праздник 12 августа
Верующие в церкви. Фото: google.com

Кому молиться в церковный праздник 12 августа

Верующие в этот день молятся Иоанну Воину. У него просят помочь найти пропавших людей, а также молятся об освобождении пленных. Также святой считается защитником тех, кто был незаслуженно осужден и обижен, помогает разоблачить воровство и найти похищенное.

Силе и Силуану молятся пчеловоды о хорошем урожае меда. Кроме того, у Всевышнего просят помощи в делах и сил для больших и сложных начинаний.

Предлагаем вам 12 августа прочитать эту сильную молитву к святому Иоанну Воину:

 

Кому молиться в церковный праздник 12 августа
Молитва к Иоанну Воину. Фото: Новости.

 

Существующие приметы 12 августа

Приметы дня говорят об урожае, погоде в ближайшее время и какой будет осень:

  • Если 12 августа теплая погода, будет много грибов.
  • Если прохладный день — скоро установится хорошая погода, без дождей.
  • Если погода ветреная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.
  • Ветер 12 августа — к затяжной непогоде.
  • Если душно и насекомые кусаются, скоро дождь.
  • В воздухе 12 августа летает паутина — солнечная погода еще долго продержится.
  • Если на Иоанна Воина звезды сильно мерцают перед рассветом — до обильных осадков.
  • Многие рябины созрели — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.
  • Спелый овес снова зазеленел — осень будет пасмурной.
  • Кошка старательно умывается — на хорошую погоду.

Предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем на август 2023 года.

Также мы писали, кто празднует День ангела в августе и как по церковному июльскому календарю выбрать имя для ребенка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз