Яке церковне свято 13 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Українські православні віряни на ранковому богослужінні в церкві. Фото: google.com

13 серпня в церкві вшановують святого Євдокима Каппадокіянина, покровителя сім'ї та дому. Про традиції дня, народні прикмети та заборони на церковне свято - розповідаємо в матеріалі. 13 серпня православна церква вшановує пам'ять священномученика Веніаміна, митрополита Петроградського, праведного Євдокима Каппадокіянина. Також проводиться предпразднество Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

13 серпня 2023 - яке завтра церковне свято і дата за новим стилем

13 серпня православна церква вшановує пам'ять праведного Єводкима Каппадокіяніна. Він вважається одним з особливих покровителів і молитовників перед Богом сімейного вогнища.

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Праведний Євдоким, уродженець Каппадокії (Мала Азія) жив у IX столітті в царювання імператора Феофіла (829-842). Він був сином благочестивих християн Василя і Євдокії, знатних родом і відомих імператору. Праведне життя святого Євдокима цілком було спрямоване на догоду Богу і допомогу ближнім.

Своїм бездоганним життям Євдоким догодив Богу, і Господь покликав його у 33-річному віці. Лежачи на смертному одрі, святий Євдоким заповідав покласти себе в труну в тому одязі, в яких застане його смерть. Потім він вислав всіх з кімнати і просив Господа в молитві, щоб кончину його ніхто не бачив, як ніхто не бачив його таємних подвигів за життя. Домашні поховали його, як він заповідав їм. Одразу ж після смерті праведного Євдокима від гробу його стали відбуватися дива, багато хворих зцілювалися, слава про дивовижні зцілення росла.

Євдоким жив у IX столітті в Каппадокії. Він був знатного роду, його батьки були християнами. Євдоким з юності вирішив присвятити життя Богу, тому дав обітницю безшлюбності та цнотливості.

Усе своє життя він піклувався про сиріт, бідних, допомагав вдовам. Імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Незважаючи на це, святий був лагідний і справедливий.

Євдоким прожив дуже коротке життя - він помер у 33 роки. При чому, знав про свою смерть і попросив усіх залишити його, щоб самому помолитися. За його заповітом поховали святого в тому ж одязі, що він і був. Біля його могили почали відбуватися чудеса зцілення. Мати Євдокима через деякий час вирішила перепоховати сина в Константинополі - відкривши могилу. Виявили, що його тіло нетлінне, і жителі не дали вивезти святиню. Але мощі святого до Константинополя пізніше відвіз ієромонах - їх поклали в церкві Пресвятої Богородиці, збудованій батьками Євдокима.

Пам'ять святих вшановують 13 серпня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем (з 1 вересня 2023 року) згадувати їх будуть 31 липня.

13 серпня - що сьогодні не можна робити

Цього дня є кілька суворих заборон, які краще не порушувати:

не можна лаятися і бажати зла, пліткувати, лихословити;

не слід об'їдатися - це до бідності;

заборонено пити алкоголь - починається Успенський піст, тому перед ним потрібно очистити тіло і думки.

здійснювати важливі і великі покупки;

відмовляти людям у допомозі;

лаятися і сваритися;

викидати залишки їжі зі столу.

Сьогодні не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.

У цей день не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження.

Також не можна викидати залишки зі столу.

Категорично цього дня заборонено відмовляти в допомозі бездомним - людям і тваринам. Вважається, що якщо не відгукнутися на прохання, то скрізь чекатимуть біди. Але тому, хто допоможе, добро повернеться сторицею.

Що можна робити 13 серпня

Святий Євдоким Каппадокіянін – покровитель родини і сімейного благополуччя. Саме 13 серпня (за старим стилем 31 липня) віряни молилися за те, щоб ніяке лихо не прокралося в їх будинок.

День святого Євдокима – один з небагатьох, коли церквою дозволено працювати. Ба більше, вважається, що чим більше людина зробить корисного по господарству у цей день, тим прихильнішим буде до неї святий.

Праведний Євдоким вважається покровителем сімейного вогнища. У святого просять благополуччя і щастя для сім'ї та здоров'я для близьких. Тому в цей день добре одружуватися.

За старих часів цього дня відзначали Євдокимове заговіння - перед Успенським постом. Можна збирати врожай і робити заготовки на зиму.

Наші предки в цей день готували страви з ріпи. Працювали в саду і городі, наводили порядок вдома. Також 13 серпня можна виходити заміж і одружитися.

Для українців православне свято 13 серпня було особливим. Відзначалися так звані Євдокимові заговини перед Успінським постом. На стіл сильно не наготовлювали. Вважалося, що сьогодні слід їсти ягоди, свіжу городину, садовину, варити узвари. Крім цього, ставили до обіду свіжеспечений хліб, булочки та бублики.

Селяни мали традицію замовляння борони. Вірили, якщо не прочитати молитву над земличкою, вона наступного року добре родити не буде. Також дивилися за природою: сильний вітер на Євдокима віщував холодну сніжну зиму. А ось павутина у повітрі означала, що літо продовжиться до вересня.

Церковний календар на 13 серпня: як правильно молитися

Так, як Євдоким допомагає створити здорову родину, слід просити Всевишнього про одруження, нові романтичні знайомства. Молодим нареченим не гріх звернутися з молитвою про легку вагітність, а жінкам при надії про успішні нетяжкі пологи.

Ласкавий Господи, Ісусе Христе, Ти захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних.

Пішли їм Ласку, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий Твій дар. Допоможи її членам щиро любитися надприродною Божою любов’ю, яка осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в години смерти, щоб з Твоєї Ласки вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе.

Маріє, найкраща наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною.

Амінь

Які існують прикмети на 13 серпня

За прикметами дня можна дізнатися погоду:

павутина в повітрі літає - до сонячної погоди;

туман цього дня - буде гарний урожай грибів;

вітряна погода - зима буде сніжною.

сильний вітер в Євдокимів день віщує сніжну зиму;

вже гріється на сонечку - до швидкого дощу;

якщо над лісом видно туман, можна йти за грибами - зберете хороший урожай.

Ліс покритий туманом - пора йти по гриби.

Бджоли з ранку в поле полетіли – до гарної погоди.

Вітряний день обіцяє сніжну зиму.

Ранковий туман швидко розсіюється - до ясної та сухої погоди.

Досвітній туман швидко розсіюється - до ясної, гарної погоди.

Мурахи закривають вхід в мурашник - до дощу.

Погода вітряна - чекати зими сніжної.

Павутина літає - жарко буде ще довго.

Бджоли в поле летять - буде хороша погода.

Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.

Сильний вітер на Євдокима - зима буде сніжною.

Туман вранці швидко розсіюється - до ясної погоди.

Павутина літає - спекотні дні триватимуть ще довго.

Густий туман над лісом - до багатого врожаю грибів.

В ніч проти 13 серпня сняться віщі сни, які можуть здійснитися на дев'ятий день.

У народі 13 серпня - свято Євдокимів день, Євдокимові заговіння, відзавтра починається Успенський піст.

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