Какой церковный праздник 13 августа 2023 года – что запрещено делать, традиции, молитва

Украинские православные верующие на утреннем богослужении в церкви. Фото: google.com

13 августа в церкви чествуют святого Евдокима Каппадокиянина, покровителя семьи и дома. О традициях дня, народных приметах и запретах на церковный праздник - рассказываем в материале. 13 августа православная церковь чтит память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, праведного Евдокима Каппадокиянина. Также проводится предпразднество Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

13 августа 2023 года - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

13 августа православная церковь чтит память праведного Еводкима Каппадокиянина . Он считается одним из особых покровителей и молитвенников перед Богом семейного очага.

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Праведный Евдоким, уроженец Каппадокии (Малая Азия) жил в IX веке в царствование императора Феофила (829-842). Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии, знатных родом и известных императору. Праведная жизнь святого Евдокима целиком была направлена на угоду Богу и помощь ближним.

Своей безупречной жизнью Евдоким угодил Богу, и Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на смертном одре, святой Евдоким заповедал положить себя в гроб в одежде, в которой застанет его смерть. Затем он выслал всех из комнаты и просил Господа в молитве, чтобы кончину его никто не видел, как никто не видел его тайных подвигов при жизни. Домашние похоронили его, как он завещал им. Сразу же после смерти праведного Евдокима от гроба его стали совершаться чудеса, многие больные исцелялись, слава об удивительных исцелениях росла.

Евдоким жил в IX веке в Каппадокии. Он был знатным родом, его родители были христианами. Евдоким с юности решил посвятить жизнь Богу, поэтому дал обет безбрачия и целомудрия.

Всю свою жизнь он заботился о сиротах, бедных, помогал вдовам. Император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Несмотря на это, святой был кроток и справедлив.

Евдоким прожил очень короткую жизнь – он умер в 33 года. Причем знал о своей смерти и попросил всех оставить его, чтобы самому помолиться. По его завещанию похоронили святого в той же одежде, что он и был. У его могилы начали происходить чудеса исцеления. Мать Евдокима спустя некоторое время решила перезахоронить сына в Константинополе – открыв могилу. Обнаружили, что его тело нетленно, и жители не дали вывезти святыню. Но мощи святого в Константинополь позже отвез иеромонах – их положили в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями Евдокима.

Память святых чтят 13 августа по юлианскому календарю. По новому лианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 31 июля.

13 августа – что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов, которые лучше не нарушать:

нельзя ругаться и желать зла, сплетничать, злословить;

не следует объедаться – это до бедности;

запрещено пить алкоголь – начинается Успенский пост, поэтому перед ним нужно очистить тело и мысли.

совершать важные и крупные покупки;

отказывать людям в помощи;

ругаться и ссориться;

выбрасывать остатки пищи из стола.

Сегодня не стоит совершать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ссориться дома, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки из стола.

Категорически в этот день запрещено отказывать в помощи бездомным – людям и животным. Считается, что если не откликнуться на просьбу, то повсюду будут ждать беды. Но тому, кто поможет, добро вернется сторицей.

Что можно делать 13 августа

Святой Евдоким Каппадокиянин – покровитель семьи и семейного благополучия. Именно 13 августа (по старому стилю 31 июля) верующие молились за то, чтобы никакая беда не проникла в их дом.

День святого Евдокима – один из немногих, когда церковью разрешено работать. Более того, считается, что чем больше человек сделает полезного по хозяйству в этот день, тем благосклоннее будет к нему святой.

Праведный Евдоким считается покровителем семейного очага. У святого просят благополучие и счастье для семьи и здоровье для близких. Поэтому в этот день хорошо жениться.

В прежние времена в этот день отмечали Евдокимово завещание - перед Успенским постом. Можно собирать урожай и производить заготовки на зиму.

Наши предки в этот день готовили блюда из репы. Работали в саду и огороде, наводили порядок дома. Также 13 августа можно выходить замуж и жениться.

Для украинцев православный праздник 13 августа был особенным. Отмечались так называемые Евдокимовы отряды перед Успенским постом. На стол сильно не готовили. Считалось, что сегодня следует есть ягоды, свежие овощи, фрукты, варить компоты. Кроме этого, ставили к обеду свежеиспеченный хлеб, булочки и баранки.

Крестьяне имели традицию заказа бороны. Верили, если не прочесть молитву над землячкой, она в следующем году хорошо рожать не будет. Также смотрели за природой: сильный ветер на Евдокиме предвещал холодную снежную зиму. А вот паутина в воздухе означала, что лето продлится до сентября.

Церковный календарь на 13 августа: как правильно молиться

Так, как Евдоким помогает создать здоровую семью, следует просить Всевышнего о браке, новых романтических знакомствах. Молодым женихам не грех обратиться с молитвой о легкой беременности, а женщинам в надежде об успешных нетяжких родах.

Милостивый Господи, Иисус Христос, Ты захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Родине, умоляю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех свояков и кровных.

Пошли им Благодать, чтобы всем сердцем любили Тебя, охрани от несчастий, дьявольских соблазнов и всякой беды. Подай согласие моей семье, ибо согласие это великий Твой дар. Помоги ее членам искренне любиться сверхъестественной любовью Божией, которая наслаждает неприятности земной жизни. Будь с нами в часы смерти, чтобы из Твоей милости вышли мы из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя.

Мария, лучшая наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей.

Аминь

Существующие приметы на 13 августа

По приметам дня можно узнать погоду:

паутина в воздухе летает – к солнечной погоде;

туман в этот день - будет хороший урожай грибов;

ветреная погода – зима будет снежной.

сильный ветер в день Евдокима предвещает снежную зиму;

уже греется на солнышке – к быстрому дождю;

если над лесом виден туман, можно идти за грибами – соберете хороший урожай.

Лес покрыт туманом – пора идти за грибами.

Пчелы с утра в поле полетели – к хорошей погоде.

Ветер обещает снежную зиму.

Утренний туман быстро рассеивается – к ясной и сухой погоде.

Утренний туман быстро рассеивается – к ясной, хорошей погоде.

Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.

Погода ветреная – ждать зимы снежной.

Паутина летает – жарко будет еще долго.

Пчелы в поле летят – будет хорошая погода.

После Евдокима ласточка гнезда не вьет.

Сильный ветер на Евдокиме – зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом – до богатого урожая грибов.

В ночь на 13 августа снятся вещие сны, которые могут осуществиться на девятый день.

В народе 13 августа – праздник Евдокимов день, Евдокиму заговение, с завтра начинается Успенский пост.

Напомним, ранее мы писали, кто празднует День ангела в августе и как по церковному июльскому календарю выбрать имя для ребенка.

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