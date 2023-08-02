Яке церковне свято 2 серпня — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянки на ранковому богослужінні у храмі. Фото: google.com

У цю середу, 2 серпня, православні християни відзначають вельми важливу дату, адже сьогодні вшановується пам’ять одного із найбільш шанованих біблійних старозавітних пророків — Іллі. Він був аскетом, володів даром зцілення, воскрешав мертвих та ніс благу звістку. У народі ж цю дату прозвали Ільїн день.

Новини.LIVE розповідає історію святого, які важливі традиції та заборони існують цього дня, а також, яку сильну молитву прочитати для здоров'я рідних.

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Церковне свято 2 серпня — що відомо про пророка Іллю

Історія життя пророка Іллі описана у Старому Завіті. Відомо, що святий народився в IX столітті до н. е. в ізраїльському царстві, а точніше у Фесвії Галаадській (зараз це територія Йорданії).

Він змалечку присвятив своє життя Господу. Пророк Ілля жив в пустелі, проводив час в молитві та пості. Був аскетом та ревно дотримувався принципів цнотливості. Його вважають першим незайманим християнином.

Коли Ілля виріс, то за Божим велінням вирушив до Ізраїлю на службу царю-язичнику Ахаву. Там пророк став проповідувати християнство і просити правителя звернутися до істинного Бога, щоб уникнути посухи та голоду.

Та ніхто не чув закликів Іллі. Невдовзі пророк викрив царя Ахаву і його дружину Єзавель в культі Ваалу і Астарті. Ілля оголосив, що на Ізраїльське царство чекає три роки посухи та голоду. Коли жерців язичницьких божеств стратили, страждання ізраїльського народу закінчилися. Багато хто увірував в Єдиного Бога.

Проте Єзавель після смерті жерців прагнула помсти та піддала Іллю гонінню. Пророк був вимушений оселитися на горі Хорив (Синай). Ілля мав важке життя, сповнене конфліктів та переслідувань. Однак він також зустрічався з живим Богом, як і його попередник Мойсей, і в тому самому місці — на горі Хорив.

На тій же горі він взяв в учні Єлисея. Єлисей став свідком вознесіння на небо живого Іллі у вогняній колісниці, запряженій кіньми. За легендою з плечей Іллі впав плащ, який покрив плечі Єлисея і отримав той дар пророчого духу вдвічі більший, ніж мав пророк Ілля.

Згідно з біблійною оповіддю, Ілля не помер, але був узятий на небо "вогненною колісницею та вогняними конями". У біблійній традиції цей факт породив віру в те, що Ілля повернеться наприкінці днів, щоб підготувати шлях до приходу Бога, який буде судити світ.

Ікона пророка Іллі. Фото: google.com

Що не можна робити 2 серпня на День Іллі

Одна з найбільших народних заборон цього дня — не можна купатися у водоймах. Вважається, що так можна "підчепити" страшні хвороби. Річ у тім, що у водоймах ховалася уся нечисть, яка страшно боялася святого Іллі.

Церква насправді не забороняє купатися на свято. Проте вважає неправильним, якщо цього дня люди купатимуться замість того, щоб піти на службу в храм.

Не можна також цього дня вдягати дорогі речі, коштовності та вихвалятися своїми статками, адже пророк був аскетом та не шанував матеріальні блага. Так можна накликати на себе лихо та гнів святого.

Також 2 серпня не можна:

лихословити;

злитися;

сваритися;

голосно кричати;

пліткувати;

співати;

влаштовувати пишні гуляння;

вживати алкоголь;

тяжко працювати, особливо в полі та на городі;

відмовляти в допомозі та милостині.

Свічки у храмі. Фото: google.com

Що можна робити у церковне свято 2 серпня

Віряни обов'язково цього дня йшли до церкви, щоб помолитися святому та Господу. У кого такої можливості немає, можуть прочитати молитву вдома перед іконою, запаливши свічку.

Цікаво, що саме у День Іллі заведено просити міцне здоров'я та сил, але не для себе, а своїх рідних, близьких та друзів.

Можна займатися сьогодні випічкою. Селяни взагалі готували на Іллю хліб з першого врожаю та йшли ділитися ним з близькими. Також цього дня в церкві освячують свіжий хліб і фрукти, їх потім роздають нужденним.

Дівчина молиться у церкві. Фото: google.com

Яку молитву прочитати у церковне свято 2 серпня

Прочитайте вранці такі рядки:

О, премилосердний Боже, Отче, син і Святий дух, що тобі в нероздільній Трійці поклоняємося і тебе славимо! Призри милостиво на раба Твого (ім'я) хворим, відпусти йому всі гріхи, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні і духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступництвом твоїм допоможи мені благати сина твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого (ім'я). Всі святі і ангели Господні, моліть Бога за хворого раба його (ім'я). Амінь.

Головні народні прикмети 2 серпня

День Іллі прийшов та кінець літа приніс.

Дощовий день — в році буде мало пожеж.

Якщо стоїть спекотна погода — буде суха осінь.

Якщо в Ільїн день потрапити під дощ, то весь рік буде міцне здоров'я.

Якщо хмари комарів літають — день буде гарним і без дощу.

Після 2 серпня комарі й мухи не кусаються.

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