Какой церковный праздник 2 августа — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: google.com

В эту среду, 2 августа, православные христиане отмечают очень важную дату, ведь сегодня чествуется память одного из самых почитаемых библейских ветхозаветных пророков — Ильи. Он был аскетом, обладал даром исцеления, воскрешал мертвых и нес благую весть. В народе эту дату прозвали Ильин день.

Новини.LIVE рассказывает историю святого, какие важные традиции и запреты существуют в этот день, а также, какую сильную молитву прочитать для здоровья родных.

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Церковный праздник 2 августа — что известно о пророке Илье

История жизни пророка Ильи описана в Ветхом Завете. Известно, что святой родился в IX веке до н. е. в израильском царстве, а точнее в Фесвии Галаадской (сейчас это территория Иордании).

Он с детства посвятил свою жизнь Господу. Пророк Илья жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Был аскетом и ревностно придерживался принципов целомудрия. Его считают первым девственником.

Когда Илья вырос, то по велению Божию отправился в Израиль на службу царю-язычнику Ахаву. Там пророк стал проповедовать христианство и просить правителя обратиться к истинному Богу во избежание засухи и голода.

Но никто не слышал призывов Ильи. Вскоре пророк разоблачил царя Ахаву и его жену Иезавель в культе Ваала и Астарти. Илья объявил, что Израильское царство ждет три года засухи и голода. Когда жрецов языческих божеств казнили, страдания израильского народа закончились. Многие уверовали в Единого Бога.

Однако Иезавель после смерти жрецов стремилась к мести и подвергла Илью гонению. Пророк был вынужден поселиться на горе Хорив (Синай). Илья имел тяжелую жизнь, исполненную конфликтов и преследований. Однако он также встречался с живым Богом, как и его предшественник Моисей, и в том же месте — на горе Хорив.

На той же горе он взял в ученики Елисея. Елисей стал свидетелем вознесения на небо живого Ильи в огненной колеснице, запряженной лошадьми. По легенде с плеч Ильи упал плащ, покрывший плечи Елисея и получил тот дар пророческого духа вдвое больше, чем имел пророк Илья.

Согласно библейскому повествованию, Илья не умер, но был взят на небо "огненной колесницей и огненными конями". В библейской традиции этот факт породил веру в то, что Илия вернется в конце дней, чтобы подготовить путь к приходу Бога, судящему мир.

Икона пророка Илии. Фото: google.com

Что нельзя делать 2 августа в День Ильи

Один из самых больших народных запретов этого дня — нельзя купаться в водоемах. Считается, что так можно "подцепить" страшные болезни. Дело в том, что в водоемах скрывалась вся нечисть, страшно боявшаяся святого Илью.

Церковь на самом деле не запрещает купаться на праздник. Однако считает неправильным, если в этот день люди будут купаться, вместо того чтобы пойти на службу в храм.

Нельзя также в этот день надевать дорогие вещи, драгоценности и хвастаться своим состоянием, ведь пророк был аскетом и не уважал материальные блага. Так можно навлечь на себя беду и гнев святого.

Также 2 августа нельзя:

злословить;

злиться;

ссориться;

громко кричать;

сплетничать;

петь;

устраивать пышные гуляния;

употреблять алкоголь;

тяжело работать, особенно в поле и на огороде;

отказывать в помощи и подаянии.

Свечи в храме. Фото: google.com

Что можно делать в церковный праздник 2 августа

Верующие обязательно в этот день шли в церковь, чтобы помолиться святому и Господу. У кого такой возможности нет, могут прочесть молитву дома перед иконой, зажег свечу.

Интересно, что именно в День Ильи принято просить крепкое здоровье и сил, но не для себя, а своих родных, близких и друзей.

Можно заниматься сегодня выпечкой. Крестьяне вообще готовили на Илью хлеб из первого урожая и уходили делиться им с близкими. Также в этот день в церкви освящают свежий хлеб и фрукты, их потом раздают нуждающимся.

Девушка молится в церкви. Фото: google.com

Какую молитву прочесть в церковный праздник 2 августа

Прочтите утром следующие строки:

О, милосердный Боже, Отче, сын и Святой дух, что тебе в нераздельной Троице поклоняемся и славим тебя! Призри милостиво на раба Твоего (имя) больным, отпусти ему все грехи, подай ему исцеление от болезни, возврати ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему. Пресвятая Богородица, всесильным покровительством твоим помоги мне умолять сына твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его (имя). Аминь.

Главные народные приметы 2 августа

День Ильи пришел и конец лета принес.

Дождливый день — в году будет мало пожаров.

Если стоит жаркая погода — будет сухая осень.

Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.

Если облака комаров летают, день будет хорошим и без дождя.

После 2 августа комары и мухи не кусаются.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь на август 2023 года. Узнайте, какие важные православные праздники отметим в последний месяц лета.