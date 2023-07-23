Яке православне свято 23 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянка в церкві молиться святому про мир та зцілення душі. Фото: google.com

Сьогодні, 23 липня, православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської Лаври. Святий мав дар прозріння і чудотворення — він передбачав події й лікував хворих.

Новини.LIVE розповідає про історію життя преподобного, важливі традиції та суворі заборони. А також ділиться сильною молитвою.

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Церковне свято 23 липня — що відомо про життя преподобного Антонія Печерського

З відомостей, які збереглися до наших днів, відомо, що Антоній Печерський народився в 983 році, в місті Любеч, під Черніговом. У "Повісті минулих літ" сказано, що Антонія в мирському житті звали Антипа.

В юні роки він вирішив присвятити життя Богу. Він вирушив на Афон, прожив там кілька років і прийняв чернечий постриг з ім'ям Антоній. Пізніше ігумен Афонського монастиря відпустив Антонія додому — щоб той поширював християнську віру на рідній землі.

Згодом Антоній оселився в печері на Берестовій горі біля Дніпра. За переказами святий мав дар прозріння і чудотворення. Слава про ченця дійшла до Києва та інших міст — до Антонія приходили за благословенням і порадою, і поступово навколо почали збиратися послідовники.

Першими учнями були Никон і Феодосій. Коли їх було 12, вони викопали велику печеру з келіями та церквою і стали там жити. Це був початок Києво-Печерської Лаври. З ченцями Антоній залишив ігумена, а сам пішов в нову печеру і став жити як самітник. Але і там до нього стали підселятися послідовники — так були засновані Ближні та Дальні печери. Трохи пізніше під Дальніми печерами була побудована дерев'яна церква на честь Успіння Божої Матері.

Антоній був відомий своїм строгим аскетизмом, самовідданістю та милосердям. Він велів монахам дотримуватись жорстких правил і режиму дня, а також практикувати молитву та фізичні покарання. За його життя лавра поступово зростала чисельністю, заробляючи шану й повагу на всій Русі.

Після смерті 1073 року мощі преподобного Антонія стали об'єктом паломництва та чудес, що збільшило його популярність.

Антоній Печерський був канонізований Православною церквою як преподобний (святий чернець, уславлений подвижницьким життям в усамітненні) на межі ХІІІ і XIV століть.

Його мощі знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Ікона преподобного Антонія Печерського. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 23 липня

Цього дня віряни дотримуються багатьох заборон, зокрема деякі пов'язані з водою.

У православне свято 23 липня не можна:

сваритися;

кричати;

підвищувати голос до крику;

лаятися;

лихословити;

кидати у воду сміття;

лаятися біля води;

гуляти біля водойм;

стригти волосся;

одягати брудний одяг;

прати одяг;

займатися домашніми клопотами.

Православне свято 23 липня — що можна робити

Віряни 23 липня читають молитви та звертаються за допомогою до преподобного Антонія. Перед молитвою треба вмитися. Оскільки вода у цей день має особливу цілющу силу.

У святого просять про мир, зцілення від недуг. А також просять розради в печалі.

Також 23 липня потрібно обов'язково викупатися та надягти чистий одяг — це захистить від хвороб на цілий рік. У цей день добре брати шлюб - всі союзи будуть щасливими та під захистом святого.

Вірянка молиться у храмі навпроти ікон. Фото: google.com

Молитва до преподобного Антонія Печерського про мир, захист, допомогу та зцілення

О, добрий пастирю і наставнику, преподобний отче наш Антонію! Ти вгорі на небесах, а ми внизу на землі, віддалені від тебе не стільки місцем, скільки гріховною нашою нечистотою, однак, пам'ятаючи твою батьківську любов до людей, рідних тобі, припадаємо і молимося зі зворушенням і вірою.

Допоможи нам, грішним, очиститися покаянням і бути достойними помилування і прощення від Господа і Сотворителя нашого. Умоли Його благість дарувати нам великі і багаті милості, добре поліття, міцний мир, нелицемірну братолюбність і благочестя, достаток плодів земних, і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам від щедроподательної правиці Його, але на славу імені Його святого і для нашого спасіння.

Збережи, угоднику Божий, твоїм святим заступництвом усіх нас. Охорони, чудотворцю святий, благосильними твоїми молитвами всіх людей, що живуть в обителі твоїй і тих, що на поклоніння до неї приходять, осіни небесним твоїм благословенням і в скорботах, бідах і хворобах подай їм утіху, визволення і зцілення.

Щоб ми подячно славили, хвалили і величали Господа, Який прославив тебе, і через тебе дивно благодіє нам, безначального Отця, Єдинородного Його Сина і Єдиносущного Його Духа, Тройцю живоначальну і нероздільну, і твоє святе заступництво навіки-віків. Амінь.

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