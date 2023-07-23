Какой православный праздник 23 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующая в церкви молится святому о мире и исцелении души. Фото: google.com

Сегодня, 23 июля, православные христиане чтят память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской Лавры. У Святого был дар прозрения и чудотворения — он предвидел события и лечил больных.

Новини.LIVE рассказывает об истории жизни преподобного, важных традициях и суровых запретах. А также делится сильной молитвой.

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Церковный праздник 23 июля — что известно о жизни преподобного Антония Печерского

Из сведений, сохранившихся до наших дней, известно, что Антоний Печерский родился в 983 году, в городе Любеч, под Черниговом. В "Повести временных лет" сказано, что Антония в мирской жизни звали Антипа.

В юные годы он решил посвятить жизнь Богу. Он отправился на Афон, прожил там несколько лет и принял монашеский постриг с именем Антоний. Позже игумен Афонского монастыря отпустил Антония домой, чтобы тот распространял христианскую веру на родной земле.

Впоследствии Антоний поселился в пещере на Берестовой горе у Днепра. По преданию святой имел дар прозрения и чудотворения. Слава о монахе дошла до Киева и других городов — к Антонию приходили за благословением и советом, и постепенно вокруг стали собираться последователи.

Первыми учениками были Никон и Феодосии. Когда их было 12, они вырыли большую пещеру с кельями и церковью и стали там жить. Это было начало Киево-Печерской Лавры. С монахами Антоний оставил игумена, а сам ушел в новую пещеру и стал жить как отшельник. Но и там к нему стали подселяться последователи — так были основаны Ближние и Дальные пещеры. Чуть позже под Дальними пещерами была построена деревянная церковь в честь Успения Божией Матери.

Антоний был известен своим строгим аскетизмом, самоотверженностью и милосердием. Он велел монахам соблюдать жесткие правила и режим дня, а также практиковать молитву и физические наказания. При его жизни лавра постепенно росла численностью, зарабатывая уважение и уважение на всей Руси.

После смерти 1073 г. мощи преподобного Антония стали объектом паломничества и чудес, что увеличило его популярность.

Антоний Печерский был канонизирован Православной церковью как преподобный (святой монах, прославленный подвижнической жизнью в уединении) на рубеже XIII и XIV веков.

Его мощи находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Икона преподобного Антония Печерского. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 23 июля

В этот день верующие соблюдают многие запреты, в частности некоторые связанные с водой.

В православный праздник 23 июля нельзя:

ссориться;

кричать;

повышать голос к крику;

ругаться;

злословить;

бросать в воду мусор;

ругаться у воды;

гулять у водоемов;

стричь волосы;

надевать грязную одежду;

стирать одежду;

заниматься домашними хлопотами.

Православный праздник 23 июля — что можно делать

Верующие 23 июля читают молитвы и обращаются за помощью к преподобному Антонию. Перед молитвой нужно умыться. Потому что вода в этот день имеет особую целебную силу.

У святого просят о мире, исцелении от недугов. А также просят утешения в печали.

Также 23 июля нужно обязательно искупаться и надеть чистую одежду — это защитит от болезней на целый год. В этот день хорошо венчаться — все союзы будут счастливы и под защитой святого.

Верующая молится в храме напротив икон. Фото: google.com

Молитва к преподобному Антонию Печерскому о мире, защите, помощи и исцелении

О, добрый пастырь и наставник, преподобный отец наш Антоний! Ты вверху на небесах, а мы внизу на земле, отдаленные от тебя не столько местом, сколько греховной нашей нечистотой, однако, помня твою родительскую любовь к людям, родным тебе, приходимся и молимся с умилением и верой.

Помоги нам, грешным, очиститься покаянием и быть достойными помилования и прощения от Господа и Создателя нашего. Умоли Его благость даровать нам великие и богатые милости, добрый полет, крепкий мир, нелицемерное братолюбие и благочестие, обилие плодов земных, и чтобы мы не превращали во зло добро, дарованное нам от щедроподательной десницы Его, но во славу имени Его святого и для нашего спасения.

Сохрани, угодник Божий, твоим святым покровительством всех нас. Охрани, чудотворец святой, благословительными твоими молитвами всех людей, живущих в обители твоей и приходящих на поклонение, осени небесным твоим благословением и в скорбях, бедах и болезнях подай им утешение, освобождение и исцеление.

Чтобы мы благодарно славили, хвалили и величали Господа, прославившего тебя, и через тебя удивительно благодеет нам, безначального Отца, Единородного Его Сына и Единосущного Его Духа, Троицу живоначальную и нераздельную, и твое святое покровительство во веки веков. Аминь.

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