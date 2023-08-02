Яке церковне свято 3 серпня — традиції, заборони, сильна молитва

Православна християнка у храмі ставить свічку за здоров'я. Фото: google.com

У цей четвер, 3 серпня, православні християни вшановують пам'ять одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту — Єзекіїля, преподобного Симеона Юродивого і спостника його — Іоанна, а також преподобного Онуфрія мовчазного Печерського.

Новини.LIVE розповідає історію життя святих, які важливі традиції та заборони існують цього дня, а також, яку сильну молитву прочитати для зцілення від хвороб.

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Церковне свято 3 серпня — що відомо про пророка Єзекіїля

За відомостями, що збереглися до наших днів відомо, що Єзекіїль, який належить до числа "великих пророків", народився в місті Сарир в 622 році до н. е. Його батьком був священник, тож хлопець з малечку ріс у християнських традиціях.

Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, він потрапив у полон до Навуходоносора під час другої Єрусалимської окупації. Перебуваючи у полоні, Єзикиїль жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення.

Його видіння вказувало на престол Бога. За це пророка було покарано. Довго його тримали в кайданах. Після того, як йому були дані видіння від Господа, Єзекіїль в 592 році до н.е став пророком. Також Єзикиїль, подібно до Мойсея, був чудотворцем.

Його будинок, як і будинки багатьох вигнаних полонених священників, став притулком для вірян юдеїв. Саме з таких будинків згодом виникли синагоги. Святий читав людям проповіді, а пізніше став автором старозавітної книги.

Пророк помер мученицькою смертю за наказом одного з правителів, який звинуватив святого у безчесті.

Пророк Єзекіїль, зображений Мікеланджело на стелі Сікстинської капели. Фото: google.com

Православне свято 3 серпня — хто такий Онуфрій мовчазний Печерський

Вже саме прізвище Печерський говорить нам про походження святого — він проживав у 12 столітті у Києві. Святий був ченцем Києво-Печерської лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз знаходяться його нетлінні мощі.

Онуфрій дотримувався мовчазного затвора, як і багато києво-печерських ченців. Саме тому у народі його прозвали "Мовчазним".

Цікаво, що за часів козаччини його називали "Прозорливим". Достеменно не відомі точні біографічні дані святого, але є кілька сказань, які описують сенс аскези преподобного. Він не розмовляв роками, аби розумом своїм хвалити Господа.

Онуфрій мовчазний Печерський. Фото: uk.wikipedia.org

День пам'яті преподобного Симеона Юродивого і спостника його — Іоанна 3 серпня

Святі жили в VI столітті в Сирії. Були родом з міста Едесси. Обидва друга походили з багатих родин. Одного разу друзі здійснили подорож до Єрусалима на свято Воздвиження Хреста Господнього і під час поїздки вирішили присвятити своє життя Богу.

Вони вирішили не повертатися додому і прийняли постриг в монастирі св. Герасима, а після вирушили до Мертвого моря.

Після того як святі провели трохи часу в монастирі в Симеона з'явилося бажання посилити свій подвиг і піти в пустелю поодинці.

Преподобні Симеон та Іоанн прожили в пустелі 29 років, досягли повної безпристрасності та високого ступеня духовності. Здійснювали багато подвигів, борючись зі спокусами.

Згодом Симеон виїхав до міста Емесу і почав юродствовати, рятуючи інших людей. За страждання в Ім'я Господа Христос нагородив святого даром передбачень, тоді Симеон побачив землетрус, який знищить Антіохію.

За три дні до своєї смерті святий Симеон перестав з’являтися на вулицях, зачинився у своїй хатині, в якій, крім в’язанки хмизу, нічого не було. Пробувши в безперестанній молитві три дні, святий Симеон преставився до Господа.

Слідом за святим Симеоном у пустелі мирно відійшов до Господа преподобний Іоанн. Незадовго до смерті святому Симеону було дано побачити вінець над головою свого духовного брата з написом: "За пустельне терпіння".

Симеон Юродивий і спостник його — Іоанн. Фото: google.com

Що можна робити 3 серпня

Згідно з народними повір'ями, цей день слід провести в тиші та мовчанні, тоді святий Онуфрій подарує здоров'я й збереже від лиха. Той, хто у цей день буде сваритися, лихословити та вести пусті балачки ризикує захворіти та накликати на себе страшну біду.

Так, як Онуфрій багато років провів у тиші, слід і нам у день його пам’яті смиренно слідувати його традиції.

Також 3 серпня наші пращури готували комори для зерна: міняли дошки, перестилали підлогу, провітрювали. Працюючи в саду, збирали яблука, варили з них квас, компоти, робили вино. Всю роботу виконували мовчки.

Також на світанку ходили до джерела і набирали "мовчальну воду", яка володіла цілющими властивостями.

Що не можна робити у церковне свято 3 серпня

У цей день встановлено чимало важливих заборон для вірян, дотримуючись яких можна продемонструвати свою відданість Богу та вберегтися від зла.

3 серпня не можна:

обманювати;

лихословити;

сваритися;

починати конфлікти;

пліткувати;

хизуватися;

вести пусті розмови;

співати;

брати в руки гострі предмети;

відмовляти у гостинності;

відмовляти у допомозі;

пити алкоголь;

влаштовувати пишні застілля.

Не можна також їсти яблука. Їх слід приберегти до Спасу. Вважалося, що ті віряни, які протримаються до Спасу та не з'їдять жодного яблучка, подарують ці солодкі плоди померлим родичам.

Вірянка молиться у церкві за здоров'я. Фото: google.com

Яку молитву прочитати у православне свято 3 серпня

Онуфрій, який був українським святим, почує молитву кожного вірянина. Краще за все святого просити сил, здоров’я та зцілення від хвороб. Також до нього можна звернутися з проханням миру.

Прочитайте вранці такі рядки:

О, Великий угоднику Христовий, Страстотерпче і Лікаре Многомилостивий Пантелеймоне! Змилосердися наді мною, грішним рабом божим (ім'я), вислухай благання моє, змилостив небесного, Верховного Лікаря душ і тіл наших, Христа Бога нашого, нехай дарує нам зцілення від жорсткої гнітючої мене недуги. Прийми недостойне моління грішнійшого від усіх людей. Відвідай мене благодатним відвідуванням Твоїм. Не возгнушайся гріховних виразок моїх, помажеш їх єлеєм милості твоєї і зціли мене. Та здоровий сущи душею і тілом, залишок днів моїх, за допомогою благодаті божої, зміг провести в покаянні і догожданні Богу, і сподоблюся восприяти благий кінець живота мого. Угоднику Божий! Умоли Христа Бога, щоб дарував мені заступництвом Твоїм здоров'я тіла і спасіння душі моєї. Амінь.

Які існують прикмети 3 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо ніч на 3 серпня була холодна, то зима буде морозною і досить ранньою.

Тепла та суха погода сьогодні обіцяє гарний урожай грибів.

Якщо йде гроза — варто чекати на сиру осінь.

Грозові дощі — до довгої та сирої осені.

Якщо стоїть туман — восени буде тепло та сонячно.

Якщо голосно кричить сорока — буде тепла зима.

Якщо під час дощу сова в лісі гупає, то скоро проясниться.

Домашні гуси намагаються полетіти – скоро похолодає.

Велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік.

Сильна роса вказує на поганий урожай льону.

Якщо павуки припинили плести павутину — скоро задощить.

Світлячків добре видно — до ранньої осені.

На мурашниках великі купи — зима буде холодною.

Дрібні риби на поверхні води плескаються — до теплих і сонячним дням.

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