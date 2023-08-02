Какой церковный праздник 3 августа — традиции, запреты, сильная молитва

Православная христианка в храме ставит свечу за здоровье. Фото: google.com

В этот четверг, 3 августа, православные христиане чтят память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета — Иезекииля, преподобного Симеона Юродивого и помощника его — Иоанна, а также преподобного Онуфрия молчаливого Печерского.

Новини.LIVE рассказывает историю жизни святых, какие важные традиции и запреты существуют в этот день, а также, какую сильную молитву прочесть для исцеления от болезней.

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Церковный праздник 3 августа — что известно о пророке Иезекииле

По сведениям, сохранившимся до наших дней, известно, что Иезекииль, принадлежащий к числу "великих пророков", родился в городе Сарир в 622 году до н. е. Его отцом был священник, поэтому парень с детства рос в христианских традициях.

Когда Езекиилю исполнилось 25 лет, он попал в плен к Навуходоносору во время второй Иерусалимской оккупации. Находясь в плену, Иезикииль жил у реки Ховар, где ему и открылось первое откровение.

Его видение указывало на престол Бога. За это пророк был наказан. Долго его держали в кандалах. После того как ему были даны видения от Господа, Иезекииль в 592 году до н. э. стал пророком. Также Иезикииль, подобно Моисею, был чудотворцем.

Его дом, как и дома многих изгнанных пленных священников, стал убежищем для верующих иудеев. Именно из таких домов возникли синагоги. Святой читал людям проповеди, а позже стал автором ветхозаветной книги.

Пророк умер мученической смертью по приказу одного из правителей, обвинившего святого в бесчестии.

Пророк Иезекииль, изображенный Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Фото: google.com

Православный праздник 3 августа — кто такой Онуфрий молчаливый Печерский

Уже сама фамилия Печерский говорит нам о происхождении святого — он проживал в 12 веке в Киеве. Святой был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Ближних пещерах, где находятся его нетленные мощи.

Онуфрий придерживался молчаливого затвора, как и многие киевско-печерские монахи. Именно поэтому в народе его прозвали "Молчаливым".

Интересно, что во времена казачества его называли "Прозорливым". Доподлинно неизвестны точные биографические данные святого, но есть несколько сказаний, описывающих смысл аскезы преподобного. Он не разговаривал годами, чтобы умом своим хвалить Господа.

Онуфрий молчалив Печерский. Фото: ru.wikipedia.org

День памяти преподобного Симеона Юродивого и помощника его — Иоанна 3 августа

Святые жили в VI веке в Сирии. Были родом из города Эдессы. Оба друга происходили из богатых семей. Однажды друзья совершили путешествие в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня и во время поездки решили посвятить свою жизнь Богу.

Они решили не возвращаться домой и приняли постриг в монастыре св. Герасима, а затем отправились к Мертвому морю.

После того как святые провели немного времени в монастыре у Симеона появилось желание усилить свой подвиг и уйти в пустыню в одиночку.

Преподобные Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полной бесстрастия и высокой степени духовности. Совершали многие подвиги, борясь с искушениями.

Впоследствии Симеон уехал в город Эмесу и начал юродствовать, спасая других людей. За страдание во имя Господа Христос наградил святого даром предсказаний, тогда Симеон увидел землетрясение, которое уничтожит Антиохию.

За три дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой, кроме вязанки хвороста, ничего не было. Пробыв в непрестанной молитве три дня, святой Симеон отнесся к Господу.

Вслед за святым Симеоном в пустыне мирно отошел к Господу преподобный Иоанн. Незадолго до смерти святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью: "За пустынное терпение".

Симеон Юродивый и помощник его - Иоанн. Фото: google.com

Что можно делать 3 августа

Согласно народным поверьям, этот день следует провести в тишине и молчании, тогда святой Онуфрий подарит здоровье и сохранит от беды. Тот, кто в этот день будет ссориться, злословить и вести пустые разговоры рискует заболеть и навлечь на себя страшную беду.

Так, как Онуфрий много лет провел в тишине, следует и нам в день его памяти смиренно следовать его традициям.

Также 3 августа наши предки готовили амбары для зерна: меняли доски, перестилали пол, проветривали. Работая в саду, собирали яблоки, варили из них квас, компоты, делали вино. Всю работу выполняли молча.

Также на рассвете ходили к источнику и набирали "молчаливую воду", обладавшую целебными свойствами.

Что нельзя делать в церковный праздник 3 августа

В этот день установлено немало важных запретов для верующих, следуя которым можно продемонстрировать свою преданность Богу и уберечься от зла.

3 августа нельзя:

обманывать;

злословить;

ссориться;

начинать конфликты;

сплетничать;

кичиться;

вести пустые разговоры;

петь;

брать в руки острые предметы;

отказывать в гостеприимстве;

отказывать в помощи;

пить алкоголь;

устраивать пышные застолья.

Нельзя также есть яблоки. Их следует приберечь к Спасу. Считалось, что верующие, которые продержатся до Спаса и не съедят ни одного яблочка, подарят эти сладкие плоды умершим родственникам.

Верующая молится в церкви за здоровье. Фото: google.com

Какую молитву прочесть в православный праздник 3 августа

Онуфрий, который был украинским святым, услышит молитву каждого верующего. Лучше всего святого просить сил, здоровья и исцеления от болезней. Также к нему можно обратиться с просьбой к миру.

Прочтите утром следующие строки:

О, Великий угодник Христов, Страстотерпче и Доктор Многомилостивый Пантелеймон! Помилуй меня, грешным рабом божьим (имя), выслушай мольбу мою, смилостив небесного, Верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да дарует нам исцеление от жестокого угнетающего меня недуга. Прими недостойное моление грешнее всех людей. Посети меня благодатным посещением Твоим. Не возбуждай греховных язв моих, помажь их елеем милости твоей и исцели меня. Но здоровый сущий душой и телом, остаток дней моих, посредством благодати божьей, смог провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюсь воспринять благий конец живота моего. угодник Божий! Умоли Христа Бога, чтобы даровал мне покровительством Твоим здоровье тела и спасение души моей. Аминь.

Какие существуют приметы 3 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Если ночь на 3 августа была холодной, то зима будет морозной и довольно ранней.

Теплая и сухая погода сегодня сулит хороший урожай грибов.

Если идет гроза — стоит ждать сырую осень.

Грозовые дожди — к длинной и сырой осени.

Если стоит туман, осенью будет тепло и солнечно.

Если громко кричит сорока – будет теплая зима.

Если во время дождя сова в лесу стучит, то скоро прояснится.

Домашние гуси пытаются улететь – скоро похолодает.

Большое количество желудей указывает на удачный следующий год.

Сильная роса указывает на плохой урожай льна.

Если пауки перестали плести паутину — скоро дождется.

Светлячки хорошо видны — к ранней осени.

На муравейниках большие кучи — зима будет холодная.

Мелкие рыбы на поверхности воды плещутся – к теплым и солнечным дням.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь на август 2023 года. Узнайте, какие важные православные праздники отметим в последний месяц лета.