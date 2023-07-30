Яке церковне свято 30 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянка у церкві з дітьми молиться перед іконою. Фото: google.com

Сьогодні, 30 липня, православні віряни вшановують пам'ять святої Марини (Маргарати) Антіохійської та преподобного Лазаря Галісійського. У народі цей день отримав різні назви, до прикладу, Марина з Лазарем, Маринин день і Лазарники.

Новини.LIVE розповідає про історію святих, особливості дня та головні традиції та заборони 30 липня.

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Церковне свято 30 липня — що відомо про святу Марину

До наших днів збереглося мало відомостей про життя святої. Найбільш поширений переказ свідчить про те, що Марина жила в третьому столітті в Антіохії (сучасна Туреччина). Її батько був відомий на той час язичницький жрець Едесій, а мати померла, коли Марина була ще немовлям.

Виховувала дівчинку годувальниця. Саме від неї Марина дізналася про Ісуса Христа. Згодом дівчинка й сама стала християнкою. Дізнавшись про це, батько відмовився від дочки.

А у 15 років під час гонінь християн імператором Діоклетіаном Марину спіймали та кинули до в'язниці. Віддану вірянку змушували відректися від Христа, але дівчина не поступилася, за що і піддалася страшним мукам і смерті. Після страшних тортур, нещасну обезголовили.

Мощі Марини зберігаються в багатьох містах (Рим, Париж, Брюгге, Брюссель тощо). Марину вважають захисницею вагітних жінок і рибалок. Саме ця свята була однією з тих, яка, за переказами, явилася Жанні д'Арк.

Марина Антіохійська. Фото: google.com

Що відомо про святого Лазаря, якого згадують 30 липня

Християнський подвижник, святий Лазар Галісійський жив в десятому столітті у місті Лідії (нинішня Туреччина).

Християнином він став вже у зрілому віці. А згодом прийняв чернечий постриг в монастирі святого Сави. Через деякий час святий Лазар прийняв сан пресвітера і відправився жити на гору Галісія.

Там він був ушанований дивовижного видіння: вогняний стовп, оточений ангелами, який був до самого неба. На місці, де святому було явлено це диво, він побудував храм в ім'я Воскресіння Христового і взяв на себе подвиг стовпництва.

Незабаром до великого подвижника стали приходити ченці, які потребували мудрої духовної підтримки словом і особистим прикладом святого. Так виник монастир.

Отримавши одкровення про свою швидку смерть, преподобний сповістив про це братію, але за слізної молитви всіх Господь продовжив земне життя святого Лазаря ще на п'ятнадцять років.

Після смерті Лазаря братія поховала тіло святого в стовпі, на якому він жив. Преподобний прославлений багатьма посмертними чудесами.

Лазар Галісійський. Фото: google.com

Що не можна робити в православне свято 30 липня

Віряни цього дня дотримуються таких важливих заборон:

не можна дивитися на грозу — до лиха та невдач;

не можна ходити до лісу — можна зустріти темні сили, які можуть навести пристріт;

не можна свататися;

робити пропозицію руки та серця;

грати весілля;

вінчатися;

даремно витрачати гроші.

Що можна робити у церковне свято 30 липня

У цей день наші предки не виходили з дому без особливої потреби. Присвячували вечори молитві святим, які просили захищати будинок від негоди та лиха. Люди старалися цілий день провести в молитвах до Святої Марини, щоб та відвела від них біду і вберегла від стихійних лих.

Також молилися про здоров'я та зцілення. Матері цього дня молилися Господу та святим про здоров'я своїх дітей, їх захист та щасливу долю.

Яку молитву слід прочитати у церковне свято 30 липня

Оскільки Марина Антіохійська опікується дітьми, то читати молитву можна за своїх синів, дочок, племінників, онуків. Головне звертатися до Всевишнього із щирим відкритим серцем.

Почніть свій день з таких рядків:

Сильна молитва до Господа. Фото: Новини.LIVE

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