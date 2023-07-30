Какой церковный праздник 30 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Церковный праздник 30 июля: почему нельзя идти в лес и кому молиться за детей
Сегодня, 30 июля, православные верующие чтят память святой Марины (Маргараты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В народе этот день получил разные названия, к примеру, Марина с Лазарем, Маринин день и Лазарники.
Новини.LIVE рассказывает об истории святых, особенностях дня и главных традициях и запретах 30 июля.
Церковный праздник 30 июля — что известно о святой Марине
До наших дней сохранилось мало сведений о житии святой. Наиболее распространенное предание свидетельствует, что Марина жила в третьем веке в Антиохии (современная Турция). Ее отец был известен в то время языческий жрец Эдесий, а мать умерла, когда Марина была еще младенцем.
Воспитывала девочку кормилица. Именно от нее Марина узнала об Иисусе Христе. Впоследствии девочка и сама стала христианкой. Узнав об этом, отец отказался от дочери.
А в 15 лет во время гонений христиан императором Диоклетианом Марину поймали и бросили в тюрьму. Преданную верующую заставляли отречься от Христа, но девушка не уступила, за что и подверглась страшным мучениям и смерти. После страшных пыток, несчастную обезглавили.
Мощи Марины хранятся во многих городах (Рим, Париж, Брюгге, Брюссель и т.п.). Марину считают защитницей беременных женщин и рыбаков. Именно этот праздник был одним из тех, которые, по преданию, явились Жанне д'Арк.
Что известно о святом Лазаре, которого вспоминают 30 июля
Христианский подвижник, святой Лазарь Галисийский, жил в десятом веке в городе Лидии (нынешняя Турция).
Христианином он стал уже в зрелом возрасте. А впоследствии принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы. Через некоторое время святой Лазарь принял сан пресвитера и отправился жить на гору Галисия.
Там он был удостоен удивительного видения: огненный столб, окруженный ангелами, который был до самого неба. На месте, где святому было явлено это чудо, он построил храм во имя Воскресения Христова и взял на себя подвиг столпничества.
Вскоре к великому подвижнику стали приходить монахи, нуждавшиеся в мудрой духовной поддержке словом и личным примером святого. Так появился монастырь.
Получив откровение о своей скорой смерти, преподобный возвестил об этом братию, но при слезной молитве всех Господь продлил земную жизнь святого Лазаря еще на пятнадцать лет.
После смерти Лазаря братия похоронила тело святого в столбе, на котором он жил. Преподобный прославлен многими посмертными чудесами.
Что нельзя делать в православный праздник 30 июля
Верующие в этот день соблюдают такие важные запреты:
- нельзя смотреть на грозу — к бедам и неудачам;
- нельзя ходить в лес — можно встретить темные силы, которые могут навести сглаз;
- нельзя свататься;
- делать предложение руки и сердца;
- играть свадьбу;
- венчаться;
- зря тратить деньги.
Что можно делать в церковный праздник 30 июля
В этот день наши предки не выходили из дома без особой нужды. Посвящали вечера молитве святым, которые просили защищать дом от непогоды и бедствия. Люди старались целый день провести в молитвах к Святой Марине, чтобы та отвела от них беду и уберегла от стихийных бедствий.
Также молились о здоровье и исцелении. Матери в этот день молились Господу и святым о здоровье своих детей, их защите и счастливой судьбе.
Какую молитву следует прочитать в церковный праздник 30 июля
Поскольку Марина Антиохийская занимается детьми, то читать молитву можно за своих сыновей, дочерей, племянников, внуков. Главное обращаться ко Всевышнему с искренним открытым сердцем.
Начните свой день со следующих строк:
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