Какой церковный праздник 30 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующая в церкви с детьми молится перед иконой. Фото: google.com

Сегодня, 30 июля, православные верующие чтят память святой Марины (Маргараты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В народе этот день получил разные названия, к примеру, Марина с Лазарем, Маринин день и Лазарники.

Новини.LIVE рассказывает об истории святых, особенностях дня и главных традициях и запретах 30 июля.

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Церковный праздник 30 июля — что известно о святой Марине

До наших дней сохранилось мало сведений о житии святой. Наиболее распространенное предание свидетельствует, что Марина жила в третьем веке в Антиохии (современная Турция). Ее отец был известен в то время языческий жрец Эдесий, а мать умерла, когда Марина была еще младенцем.

Воспитывала девочку кормилица. Именно от нее Марина узнала об Иисусе Христе. Впоследствии девочка и сама стала христианкой. Узнав об этом, отец отказался от дочери.

А в 15 лет во время гонений христиан императором Диоклетианом Марину поймали и бросили в тюрьму. Преданную верующую заставляли отречься от Христа, но девушка не уступила, за что и подверглась страшным мучениям и смерти. После страшных пыток, несчастную обезглавили.

Мощи Марины хранятся во многих городах (Рим, Париж, Брюгге, Брюссель и т.п.). Марину считают защитницей беременных женщин и рыбаков. Именно этот праздник был одним из тех, которые, по преданию, явились Жанне д'Арк.

Марина Антиохийская. Фото: google.com

Что известно о святом Лазаре, которого вспоминают 30 июля

Христианский подвижник, святой Лазарь Галисийский, жил в десятом веке в городе Лидии (нынешняя Турция).

Христианином он стал уже в зрелом возрасте. А впоследствии принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы. Через некоторое время святой Лазарь принял сан пресвитера и отправился жить на гору Галисия.

Там он был удостоен удивительного видения: огненный столб, окруженный ангелами, который был до самого неба. На месте, где святому было явлено это чудо, он построил храм во имя Воскресения Христова и взял на себя подвиг столпничества.

Вскоре к великому подвижнику стали приходить монахи, нуждавшиеся в мудрой духовной поддержке словом и личным примером святого. Так появился монастырь.

Получив откровение о своей скорой смерти, преподобный возвестил об этом братию, но при слезной молитве всех Господь продлил земную жизнь святого Лазаря еще на пятнадцать лет.

После смерти Лазаря братия похоронила тело святого в столбе, на котором он жил. Преподобный прославлен многими посмертными чудесами.

Лазарь Галисийский. Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 30 июля

Верующие в этот день соблюдают такие важные запреты:

нельзя смотреть на грозу — к бедам и неудачам;

нельзя ходить в лес — можно встретить темные силы, которые могут навести сглаз;

нельзя свататься;

делать предложение руки и сердца;

играть свадьбу;

венчаться;

зря тратить деньги.

Что можно делать в церковный праздник 30 июля

В этот день наши предки не выходили из дома без особой нужды. Посвящали вечера молитве святым, которые просили защищать дом от непогоды и бедствия. Люди старались целый день провести в молитвах к Святой Марине, чтобы та отвела от них беду и уберегла от стихийных бедствий.

Также молились о здоровье и исцелении. Матери в этот день молились Господу и святым о здоровье своих детей, их защите и счастливой судьбе.

Какую молитву следует прочитать в церковный праздник 30 июля

Поскольку Марина Антиохийская занимается детьми, то читать молитву можно за своих сыновей, дочерей, племянников, внуков. Главное обращаться ко Всевышнему с искренним открытым сердцем.

Начните свой день со следующих строк:

Сильная молитва Господу. Фото: Новости.

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